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Новини Відео Війна
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Оператор українського дрона уночі нищить окупантів у Донецькій області. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент нічної бойової роботи оператора українського дрона з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано майже півтора десятка влучних скидань боєприпасів на ворожу піхоту.

"Нічна робота українського дрона з тепловізором в Донецькій області", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська бронемашина підривається на міні. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) 36 окрема бригада морської піхоти (206) дрони (4920)


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Топ коментарі
+27
КРАСОТА ТО КАКАЯ....
Лепота...
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09.03.2023 13:25 Відповісти
+27
Операторам дронів - міцного здоров'я, наснаги, витривалості і завзяття, щоб ні одна мураха не втекла, ні вдень, ні вночі.
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09.03.2023 13:33 Відповісти
+26
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09.03.2023 13:27 Відповісти
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Лепота...
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09.03.2023 13:25 Відповісти
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09.03.2023 13:25 Відповісти
Pruberyt´´ zju pryzjyz´kuvaty malolitnju Gretu z ekraniv
vona nespovna rozumu, ze vsi znajuyt´ 🤯
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09.03.2023 13:37 Відповісти
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09.03.2023 13:27 Відповісти
Очевидний висновок з цього відео - потрібні рої таких дронів, або такі, що несуть по кілька мін. Таргани рашистські вже екіпіровані китайськими броніками і далеко не усе що вибухає вбиває або калічить їх. Сумно.
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09.03.2023 13:28 Відповісти
Мені сумно з того, що мало дохлих кацапів побачив. Але оператору дрона респект. Філігранна робота.
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09.03.2023 13:38 Відповісти
На жаль, робота не дуже філігранна, мало попадань в гущу цих рашистів, мабуть не все так просто в такій справі, можливо і вітер зносить заряд ..., можливо й досвіду не достатньо та таке інше але, молодці оператори по любому, зачищають рідну Українську землю від цієї московітської нечисті як можуть, за що їм велика подяка! Хай їм Бог помагає та береже. Смерть ворогам. Слава ВСУ!
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09.03.2023 17:17 Відповісти
Норм. Не давать зверям отдыхать, просто кошмарить их по ночам. Даже без множества трупов и самоваров это себя оправдывает в долгую.
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09.03.2023 18:11 Відповісти
Операторам дронів - міцного здоров'я, наснаги, витривалості і завзяття, щоб ні одна мураха не втекла, ні вдень, ні вночі.
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09.03.2023 13:33 Відповісти
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09.03.2023 13:34 Відповісти
украінскім дэратызатарам гонар і хвала
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09.03.2023 22:29 Відповісти
Красунчики. Дрони то є наше Все !
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09.03.2023 13:37 Відповісти
Klasna robota, hlopzi 💪
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09.03.2023 13:40 Відповісти
Файнєцко!
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09.03.2023 13:44 Відповісти
гм... а де Байрактари..щось досить давно не чутно ,про них.
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09.03.2023 13:45 Відповісти
Це лінія фронту, вони там не літають в ударному режимі, бо зіб'ють.
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09.03.2023 14:47 Відповісти
Тараканьи бега Интересно как бы поменялось число одвухсоченной русни в второй мировой, были бы тогда дроны.
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09.03.2023 13:46 Відповісти
гарна робота, але 1 снаряд на 1-го я б не витрачала...
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09.03.2023 13:46 Відповісти
ух.... ви войовнича
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09.03.2023 13:47 Відповісти
Там похоже применяли 60мм минометные мины. Стоит она наверное долларов 200.
Уничтожить за 200000 долларов примерно два пехотных батальйона, это скорее всего - просто даром.
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09.03.2023 14:37 Відповісти
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09.03.2023 18:14 Відповісти
Ну значит я не ошибся
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09.03.2023 18:19 Відповісти
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу… отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися… а до того
Я не знаю Бога.
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09.03.2023 13:46 Відповісти
смерть московським вошам !
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09.03.2023 13:54 Відповісти
на черзі білоруські гниди.
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09.03.2023 14:12 Відповісти
На 4 млрд які вкрав рєзніков на яйцях, можна було б створити і забезпечити безпілотниками сотні підрозділів, які дистанційно знищували б кацапів. Однак зараз не на часі критикувати клоунську владу, яка прібарахляється на війні.
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09.03.2023 13:58 Відповісти
як мікроби під мікроскоп )
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09.03.2023 14:00 Відповісти
щось на жаль багато в "молоко", або таргани встигають розбігатися, але і так добре
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09.03.2023 14:09 Відповісти
ННННААА **** !!!! черви ****** , СДОХНИТЕ !!!!!
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09.03.2023 14:16 Відповісти
Згори на тарганів дуже схожі. Особливо коли починають розбігатися в різні боки...
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09.03.2023 14:17 Відповісти
Чего лежим, кого ждем?
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09.03.2023 14:27 Відповісти
как пошпилить на компе
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09.03.2023 14:31 Відповісти
Таргани....
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09.03.2023 14:48 Відповісти
Згори вони схожі на блох.
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09.03.2023 14:51 Відповісти
Всяка військова робота важка, АЛЕ ЦЕ ВІДЕО - ЦЕ ЩОСЬ!!!!
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09.03.2023 14:58 Відповісти
у асвабадітіля на пердаку ********** зажевріла, хоч блохи там не гризтимуть. 01:15-01:20
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09.03.2023 17:44 Відповісти
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10.03.2023 01:51 Відповісти
Дякуємо хлопці! Здоровя, та усім вам дожити до перемоги!
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10.03.2023 04:42 Відповісти
 
 