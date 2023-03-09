Оператор українського дрона уночі нищить окупантів у Донецькій області. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент нічної бойової роботи оператора українського дрона з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано майже півтора десятка влучних скидань боєприпасів на ворожу піхоту.

"Нічна робота українського дрона з тепловізором в Донецькій області", - зазначає у коментарі автор публікації.

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