Оператор українського дрона уночі нищить окупантів у Донецькій області. ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент нічної бойової роботи оператора українського дрона з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського в Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано майже півтора десятка влучних скидань боєприпасів на ворожу піхоту.
"Нічна робота українського дрона з тепловізором в Донецькій області", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+27 Sloy Gnom
показати весь коментар09.03.2023 13:25 Відповісти Посилання
+27 Вячеслав Crane
показати весь коментар09.03.2023 13:33 Відповісти Посилання
+26 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар09.03.2023 13:27 Відповісти Посилання
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Лепота...
vona nespovna rozumu, ze vsi znajuyt´ 🤯
Уничтожить за 200000 долларов примерно два пехотных батальйона, это скорее всего - просто даром.
У синєє море
Кров ворожу… отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися… а до того
Я не знаю Бога.