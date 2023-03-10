Си Цзиньпина в третий раз переизбрали на должность главы КНР
Действующего главу КНР Си Цзиньпина в третий раз переизбрали на эту должность на Всекитайском собрании народных представителей.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Синьхуа.
"Си Цзиньпин был избран во время анонимного голосования Председателем Китайской Народной Республики и председателем Центральной военной комиссии в пятницу на текущей сессии 14-го Всекитайского собрания народных представителей", - сказано в сообщении.
Си Цзиньпин занимает этот пост с 2013 года. Это первый в истории председатель КНР, избранный на третий срок. Чтобы это стало возможным, пришлось внести изменения в конституцию страны.
Глава КНР – должность, эквивалентная посту президента в других государствах мира. Глава КНР руководит внешней и внутренней политикой. Его выбирает Всекитайское собрание народных представителей – китайский аналог парламента.
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Що кацапня , що китай " всталі в калєн " саме завдяки Заходу , його інвестиціям , його грошам . От тепер Захід - чухай потилицю і думай - як же їх усмирити .
А всього лиш треба було не давати тому скоту грошей , і не випускати його з печер , нехай би жили там і досі ,, саме там їм і місце .
багато спостерігачів у Китаї та за кордоном очікували, що Сі продовжить свою реформаторську політику.
Але надії не виправдалися: замість цього в перші роки правління він взяв курс на централізацію владних важелів в руках, посилення контролю і посилення тиску на інакомислячих. Незабаром після приходу до влади Сі ініціював серію антикорупційних кампаній проти політичних опонентів і ще більше закріпив свої лідерські позиції в Комуністичній партії Китаю.
Багато західних країн очікували, що шляхом ринкових реформ і інтеграції в міжнародну економічну систему Китай поступово прийде до демократії і відкритого суспільства, але ці очікування не виправдалися. Тому Захід був змушений відмовитися від «політики залучення» по відношенню до Пекіна. У свою чергу, зміна міжнародної ситуації багато в чому вплинула на політичний розвиток і економіку Китаю.