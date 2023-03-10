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Си Цзиньпина в третий раз переизбрали на должность главы КНР

китай,сі,цзіньпін

Действующего главу КНР Си Цзиньпина в третий раз переизбрали на эту должность на Всекитайском собрании народных представителей.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Синьхуа.

"Си Цзиньпин был избран во время анонимного голосования Председателем Китайской Народной Республики и председателем Центральной военной комиссии в пятницу на текущей сессии 14-го Всекитайского собрания народных представителей", - сказано в сообщении.

Си Цзиньпин занимает этот пост с 2013 года. Это первый в истории председатель КНР, избранный на третий срок. Чтобы это стало возможным, пришлось внести изменения в конституцию страны.

Глава КНР – должность, эквивалентная посту президента в других государствах мира. Глава КНР руководит внешней и внутренней политикой. Его выбирает Всекитайское собрание народных представителей – китайский аналог парламента.

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Автор: 

выборы (24760) Китай (3048) Си Цзиньпин (301)


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Топ комментарии
+22
Як мао як ху.ла як ина і деруна картопляного. Всі покидьки однакові.
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10.03.2023 09:32 Ответить
+14
ну привет желтомордый ***** китайский каждый народ епается по своему а на проверку все оказывается одинаковым в тех странах где у корыта власти засиживаются кретины дауны и мудозвоны стране наступает абзац КНДР Иран Россия Венгрия и вот Китай начал свой путь в пропасть... неспособность уладить экономиче6ские просчёты падение экономики рождаемости и падения уровня жизни народа ведет таких как Си си к автократии величия России Ирана Кореи или Китая и начинаются милитаристический дух и выбросы и программа...что все кругом нам враги мы всех врагов - победим... причем собственной гибелью...
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10.03.2023 09:36 Ответить
+12
рвать надо все отношения с вонючим китаем... люди - говно, страна - дерьмо...
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10.03.2023 09:34 Ответить
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Як мао як ху.ла як ина і деруна картопляного. Всі покидьки однакові.
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10.03.2023 09:32 Ответить
рвать надо все отношения с вонючим китаем... люди - говно, страна - дерьмо...
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10.03.2023 09:34 Ответить
Сподіваюсь світ не вигодував чергового тирана-диктатора й війскового злочинця-нелюдя.....
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10.03.2023 09:35 Ответить
поздно поезд ушел... мы породили ЗЛО Абсолюта.. игры в ДЕРМОМ ОКРАШЕННУЮ политику ни к чему хорошему не приводят.. нельзя позволять и доз0волять в малом самом если человек не одумался ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЧИСТКА.. ну грабли вечно попадают нам под ноги и все идет по кругу повторения...
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10.03.2023 09:38 Ответить
ну привет желтомордый ***** китайский каждый народ епается по своему а на проверку все оказывается одинаковым в тех странах где у корыта власти засиживаются кретины дауны и мудозвоны стране наступает абзац КНДР Иран Россия Венгрия и вот Китай начал свой путь в пропасть... неспособность уладить экономиче6ские просчёты падение экономики рождаемости и падения уровня жизни народа ведет таких как Си си к автократии величия России Ирана Кореи или Китая и начинаются милитаристический дух и выбросы и программа...что все кругом нам враги мы всех врагов - победим... причем собственной гибелью...
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10.03.2023 09:36 Ответить
який сюрприз!
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10.03.2023 09:38 Ответить
Дараґой Лєонід Ільїч....
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10.03.2023 09:46 Ответить
З язика зняли .
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10.03.2023 10:24 Ответить
китайці виростили чергового Мао
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10.03.2023 09:46 Ответить
До влади, могутності та авторитету Мао йому як до москви рачки. Цьому Віні-Пуху протистоять 350 китайських доларових мільярдерів, які збагаючуються від торгівлі з Заходом, без який та Президіум КПК, яке являє собою найбільші у світі батьківські збори американських школярів і які дивляться лише на Захід, де їх діти, нерухомість та статки і тому серед них він точно не стане черговим Мао
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10.03.2023 09:57 Ответить
Яка могутність була в Мао? Горобців вбивати і дохнути мільйонами? Світ повинен знищити владу Китаю на чолі з сі і його комуністами.
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10.03.2023 13:48 Ответить
От саме тому він і був могутнім, що зміг всупереч здоровому глузду робити народ та керівництво такі нісенітниці та заморити голодом сотні тисяч китайців після знещення горобців та голоду слідом за цим і ніхто не пішов проти нього, бо була сліпа віра народу в нього. Чого не скажеш про Сі в силу тих причин, названих мною вище.
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10.03.2023 13:54 Ответить
Сі звичайний клоун не більше. Но от що цікаво чим довше США і союзники будуть зволікати в знищенні влади Китаю тим гірше буде в майбутньому
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10.03.2023 14:02 Ответить
а какіі в кітаі дарогі! а какая малочька!...і ніхто ні варуіт патамушта каждий дєнь расстрєлівают!
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10.03.2023 09:46 Ответить
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10.03.2023 09:47 Ответить
На подходе ещё один свихнувшийся диктатор
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10.03.2023 09:55 Ответить
Захід вирощує монстрів , не знаю - навіщо це йому .. Чи може там не усвідомлюють ЩО творять . !?
Що кацапня , що китай " всталі в калєн " саме завдяки Заходу , його інвестиціям , його грошам . От тепер Захід - чухай потилицю і думай - як же їх усмирити .
А всього лиш треба було не давати тому скоту грошей , і не випускати його з печер , нехай би жили там і досі ,, саме там їм і місце .
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10.03.2023 10:01 Ответить
Вільний ринок все вирішить, казали економісти. Бізнес сам вирішить де краще розміщувати виробництва. От тільки ті бізнесмени не будуть сидіти в окопах, танках, штурвалах літаків...
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10.03.2023 11:07 Ответить
Бо продажні ідіоти, які думають тільки про збагачення, і не прораховують наслідки своїх кроків. Завалили баблом явних тиранів, а потім дивуються, як з них виростають нові Гітлер. Ідея про те, що достатньо нагодувати агресивних дикунів і вони стануть мирними і добрими - інфантильний брєд.
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10.03.2023 11:15 Ответить
Китайський Леонид Ильич ,із влади винесуть тільки вперед ногами.
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10.03.2023 10:23 Ответить
- Царь. Просто царь. )))
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10.03.2023 10:23 Ответить
Це ознака того , що Китай пора множити на нуль санкціями , щоб не вийшло як з порашей, усі торгували і доторгувались , що тепер маємо війну у центрі Європи, та ще ядерною ялдой махають)
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10.03.2023 10:24 Ответить
Вже запізно. Китай вже почав бикувати і лізе шантажувати світ допомогою паРаші.
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10.03.2023 11:16 Ответить
Не пізно США і Японія можуть це зробити головне не зволікати а поставити китайську владу на коліна
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10.03.2023 13:51 Ответить
Це все нагадує СРСР і КПСС. Нічого нового .
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10.03.2023 11:17 Ответить
Идиоты они на то и идиоты что история их ни чему не учит.
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10.03.2023 12:13 Ответить
Арахамия поздравил своего лидера с успешным построением государства, опыт которого он намерен перенимать?
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10.03.2023 12:43 Ответить
вибір без вибору ,комунізди вони такі..
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10.03.2023 14:49 Ответить
Це стало можливим після внесення змін до конституції країни в 2018 році, що дозволяють главі держави обіймати цю посаду необмежену кількість разів. До цього президенти КНР могли виконувати свої обов'язки лише два терміни поспіль.

багато спостерігачів у Китаї та за кордоном очікували, що Сі продовжить свою реформаторську політику.

Але надії не виправдалися: замість цього в перші роки правління він взяв курс на централізацію владних важелів в руках, посилення контролю і посилення тиску на інакомислячих. Незабаром після приходу до влади Сі ініціював серію антикорупційних кампаній проти політичних опонентів і ще більше закріпив свої лідерські позиції в Комуністичній партії Китаю.

Багато західних країн очікували, що шляхом ринкових реформ і інтеграції в міжнародну економічну систему Китай поступово прийде до демократії і відкритого суспільства, але ці очікування не виправдалися. Тому Захід був змушений відмовитися від «політики залучення» по відношенню до Пекіна. У свою чергу, зміна міжнародної ситуації багато в чому вплинула на політичний розвиток і економіку Китаю.
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10.03.2023 15:27 Ответить
 
 