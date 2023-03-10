Си Цзиньпина в третий раз переизбрали на должность главы КНР

Действующего главу КНР Си Цзиньпина в третий раз переизбрали на эту должность на Всекитайском собрании народных представителей.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Синьхуа.

"Си Цзиньпин был избран во время анонимного голосования Председателем Китайской Народной Республики и председателем Центральной военной комиссии в пятницу на текущей сессии 14-го Всекитайского собрания народных представителей", - сказано в сообщении.

Си Цзиньпин занимает этот пост с 2013 года. Это первый в истории председатель КНР, избранный на третий срок. Чтобы это стало возможным, пришлось внести изменения в конституцию страны.

Глава КНР – должность, эквивалентная посту президента в других государствах мира. Глава КНР руководит внешней и внутренней политикой. Его выбирает Всекитайское собрание народных представителей – китайский аналог парламента.

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