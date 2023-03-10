Сі Цзіньпіна втретє переобрали на посаду голови КНР

Чинного голову КНР Сі Цзіньпіна втретє переобрали на цю посаду на Всекитайських зборах народних представників.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на Сіньхуа.

"Сі Цзіньпіна було обрано під час анонімного голосування Головою Китайської Народної Республіки і головою Центральної військової комісії у п`ятницю на поточній сесії 14-х Всекитайських зборів народних представників", - сказано у повідомленні.

Сі Цзіньпін обіймає цю посаду з 2013 року. Це перший в історії Голова КНР, обраний на третій термін. Щоб це стало можливо, довелося внести зміни до конституції країни.

Голова КНР - посада, еквівалентна посту президента у інших державах світу. Голова КНР керує зовнішньою і внутрішньою політикою. Його обирають Всекитайські збори народних представників - китайський аналог парламенту.

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