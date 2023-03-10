Сі Цзіньпіна втретє переобрали на посаду голови КНР
Чинного голову КНР Сі Цзіньпіна втретє переобрали на цю посаду на Всекитайських зборах народних представників.
Передає Цензор.НЕТ із посиланням на Сіньхуа.
"Сі Цзіньпіна було обрано під час анонімного голосування Головою Китайської Народної Республіки і головою Центральної військової комісії у п`ятницю на поточній сесії 14-х Всекитайських зборів народних представників", - сказано у повідомленні.
Сі Цзіньпін обіймає цю посаду з 2013 року. Це перший в історії Голова КНР, обраний на третій термін. Щоб це стало можливо, довелося внести зміни до конституції країни.
Голова КНР - посада, еквівалентна посту президента у інших державах світу. Голова КНР керує зовнішньою і внутрішньою політикою. Його обирають Всекитайські збори народних представників - китайський аналог парламенту.
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Що кацапня , що китай " всталі в калєн " саме завдяки Заходу , його інвестиціям , його грошам . От тепер Захід - чухай потилицю і думай - як же їх усмирити .
А всього лиш треба було не давати тому скоту грошей , і не випускати його з печер , нехай би жили там і досі ,, саме там їм і місце .
багато спостерігачів у Китаї та за кордоном очікували, що Сі продовжить свою реформаторську політику.
Але надії не виправдалися: замість цього в перші роки правління він взяв курс на централізацію владних важелів в руках, посилення контролю і посилення тиску на інакомислячих. Незабаром після приходу до влади Сі ініціював серію антикорупційних кампаній проти політичних опонентів і ще більше закріпив свої лідерські позиції в Комуністичній партії Китаю.
Багато західних країн очікували, що шляхом ринкових реформ і інтеграції в міжнародну економічну систему Китай поступово прийде до демократії і відкритого суспільства, але ці очікування не виправдалися. Тому Захід був змушений відмовитися від «політики залучення» по відношенню до Пекіна. У свою чергу, зміна міжнародної ситуації багато в чому вплинула на політичний розвиток і економіку Китаю.