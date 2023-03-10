Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа, - Зеленский
В Палате представителей Бельгии признали Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.
Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 5 копійок
показать весь комментарий10.03.2023 09:49 Ответить Ссылка
+8 5 копійок
показать весь комментарий10.03.2023 10:20 Ответить Ссылка
+7 Герхард
показать весь комментарий10.03.2023 10:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Без дозволу з ОПе
Стрілочника сховали, щоб зайвого не бовкнув
Як і всі риги.
1. Вам варто ознайомитись із законодавством України.
2. Почати думати головою , а не стереотипами.
3. Не писати фігні іншим людям.
Відкривайте буклетик і читайте.
Ви мені зацитуйте законодавство.
Бачу що ви не поспішаєте, тому що очевидно вже прочитали, що кандидатуру прем'єра в нас висуває не президент , а парламент. А парламент формує не президент, а ображений всіма і куплений за гречку дурний піпл. Той, який обміняв життя своїх дітей та онуків на дешевий газ.
А чому вони це зробили ?
Бо ніфіга їх історія не вчила. Бо вони ржали над Голодомором і закатованими.
Хоча, яке сумління може бути в блазня...
Паскуда, яка ржала над Голодомором всю свою кар'єру, тепер на ньому піариться.