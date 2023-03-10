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Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа, - Зеленский

бельгія

В Палате представителей Бельгии признали Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг", - говорится в сообщении.

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Бельгия (408) геноцид (416) Голодомор (1055) Зеленский Владимир (20889)


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Топ комментарии
+16
А шо там з сеньйором Голодомором? Чи вже забув?
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10.03.2023 09:49 Ответить
+8
Вони там всі маладиє риганали.
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10.03.2023 10:20 Ответить
+7
Як там "сеньйор-голодомор" сумління не чухає?

Хоча, яке сумління може бути в блазня...
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10.03.2023 10:07 Ответить
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Це добре. Що з Бакановим?
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10.03.2023 09:46 Ответить
Невже ви думаєте що баканов самовільно притягнув у СБУ кротів і зрадників .
Без дозволу з ОПе
Стрілочника сховали, щоб зайвого не бовкнув
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10.03.2023 10:01 Ответить
А шо там з сеньйором Голодомором? Чи вже забув?
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10.03.2023 09:49 Ответить
Так воно ржало на сторону януковича.
Як і всі риги.
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10.03.2023 10:00 Ответить
Вони там всі маладиє риганали.
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10.03.2023 10:20 Ответить
Ви якийсь дивний... Чесно.
1. Вам варто ознайомитись із законодавством України.
2. Почати думати головою , а не стереотипами.
3. Не писати фігні іншим людям.
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10.03.2023 10:34 Ответить
Русскій дурачьок не знає українського законодавства.
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10.03.2023 10:50 Ответить
Доведіть що він міг відмовитись згідно законодавства України.
Відкривайте буклетик і читайте.
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10.03.2023 11:00 Ответить
Що ви мені цитуєте президента.
Ви мені зацитуйте законодавство.
Бачу що ви не поспішаєте, тому що очевидно вже прочитали, що кандидатуру прем'єра в нас висуває не президент , а парламент. А парламент формує не президент, а ображений всіма і куплений за гречку дурний піпл. Той, який обміняв життя своїх дітей та онуків на дешевий газ.
А чому вони це зробили ?
Бо ніфіга їх історія не вчила. Бо вони ржали над Голодомором і закатованими.
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10.03.2023 11:22 Ответить
Да, как то зеленинькие уже не хохочут, мало того, будут писать, что они всегда были за, просто то было другое.
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10.03.2023 10:00 Ответить
При нагоді я йому ще пригадаю і порноактрису з термосом.
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10.03.2023 10:02 Ответить
Кажись, грузини прокидаються опісля 10-ти річного сну; розширили свої вимоги до тбіліських кремлівських маріонеток. Це вже--Майдан!
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10.03.2023 10:10 Ответить
Дуже, дуже корисна справа! Ознака того, що європейська спільнота починає реально оцінювати внутрішню політику комуняк від початку перевороту 17-го року. А ми ж пам'ятаємо, що падло-лєнін досі ще валяється у мавзолеї як ікона усім совкодрочерам.
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10.03.2023 10:03 Ответить
Як там "сеньйор-голодомор" сумління не чухає?

Хоча, яке сумління може бути в блазня...
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10.03.2023 10:07 Ответить
Ні. Промто в мене пам'ять не як у равлика, на відміну від тебе.

Паскуда, яка ржала над Голодомором всю свою кар'єру, тепер на ньому піариться.
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10.03.2023 10:49 Ответить
https://youtu.be/WEAtV0WOJWQ Жарти ЗЄ про Голодомор (посилання).
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10.03.2023 10:55 Ответить
зеленський. украінського народу
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10.03.2023 10:11 Ответить
Зе зараз мав би насрати публічно велику купу, і попросити когось із нащадків постраждалих від Голодомору потикати його мордякою в купу свого лайна. Покидьок.
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10.03.2023 10:54 Ответить
 
 