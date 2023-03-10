Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа, - Зеленский

В Палате представителей Бельгии признали Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг", - говорится в сообщении.

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