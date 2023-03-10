Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу, - Зеленський
У Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.
Про це у Twitter повідомив преизидент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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+7 Герхард
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Без дозволу з ОПе
Стрілочника сховали, щоб зайвого не бовкнув
Як і всі риги.
1. Вам варто ознайомитись із законодавством України.
2. Почати думати головою , а не стереотипами.
3. Не писати фігні іншим людям.
Відкривайте буклетик і читайте.
Ви мені зацитуйте законодавство.
Бачу що ви не поспішаєте, тому що очевидно вже прочитали, що кандидатуру прем'єра в нас висуває не президент , а парламент. А парламент формує не президент, а ображений всіма і куплений за гречку дурний піпл. Той, який обміняв життя своїх дітей та онуків на дешевий газ.
А чому вони це зробили ?
Бо ніфіга їх історія не вчила. Бо вони ржали над Голодомором і закатованими.
Хоча, яке сумління може бути в блазня...
Паскуда, яка ржала над Голодомором всю свою кар'єру, тепер на ньому піариться.