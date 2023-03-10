Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу, - Зеленський

У Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.

Про це у Twitter повідомив преизидент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок", - йдеться в повідомленні.

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