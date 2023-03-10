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Новини
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Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу, - Зеленський

бельгія

У Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.

Про це у Twitter повідомив преизидент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Комітет парламенту Італії визнав Голодомор в Україні геноцидом, – Зеленський

Автор: 

Бельгія (424) геноцид (307) голодомор (402) Зеленський Володимир (24374)


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Топ коментарі
+16
А шо там з сеньйором Голодомором? Чи вже забув?
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10.03.2023 09:49 Відповісти
+8
Вони там всі маладиє риганали.
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10.03.2023 10:20 Відповісти
+7
Як там "сеньйор-голодомор" сумління не чухає?

Хоча, яке сумління може бути в блазня...
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10.03.2023 10:07 Відповісти
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Це добре. Що з Бакановим?
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10.03.2023 09:46 Відповісти
Невже ви думаєте що баканов самовільно притягнув у СБУ кротів і зрадників .
Без дозволу з ОПе
Стрілочника сховали, щоб зайвого не бовкнув
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10.03.2023 10:01 Відповісти
А шо там з сеньйором Голодомором? Чи вже забув?
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10.03.2023 09:49 Відповісти
Так воно ржало на сторону януковича.
Як і всі риги.
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10.03.2023 10:00 Відповісти
Вони там всі маладиє риганали.
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10.03.2023 10:20 Відповісти
Ви якийсь дивний... Чесно.
1. Вам варто ознайомитись із законодавством України.
2. Почати думати головою , а не стереотипами.
3. Не писати фігні іншим людям.
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10.03.2023 10:34 Відповісти
Русскій дурачьок не знає українського законодавства.
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10.03.2023 10:50 Відповісти
Доведіть що він міг відмовитись згідно законодавства України.
Відкривайте буклетик і читайте.
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10.03.2023 11:00 Відповісти
Що ви мені цитуєте президента.
Ви мені зацитуйте законодавство.
Бачу що ви не поспішаєте, тому що очевидно вже прочитали, що кандидатуру прем'єра в нас висуває не президент , а парламент. А парламент формує не президент, а ображений всіма і куплений за гречку дурний піпл. Той, який обміняв життя своїх дітей та онуків на дешевий газ.
А чому вони це зробили ?
Бо ніфіга їх історія не вчила. Бо вони ржали над Голодомором і закатованими.
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10.03.2023 11:22 Відповісти
Да, как то зеленинькие уже не хохочут, мало того, будут писать, что они всегда были за, просто то было другое.
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10.03.2023 10:00 Відповісти
При нагоді я йому ще пригадаю і порноактрису з термосом.
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10.03.2023 10:02 Відповісти
Кажись, грузини прокидаються опісля 10-ти річного сну; розширили свої вимоги до тбіліських кремлівських маріонеток. Це вже--Майдан!
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10.03.2023 10:10 Відповісти
Дуже, дуже корисна справа! Ознака того, що європейська спільнота починає реально оцінювати внутрішню політику комуняк від початку перевороту 17-го року. А ми ж пам'ятаємо, що падло-лєнін досі ще валяється у мавзолеї як ікона усім совкодрочерам.
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10.03.2023 10:03 Відповісти
Як там "сеньйор-голодомор" сумління не чухає?

Хоча, яке сумління може бути в блазня...
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10.03.2023 10:07 Відповісти
Ні. Промто в мене пам'ять не як у равлика, на відміну від тебе.

Паскуда, яка ржала над Голодомором всю свою кар'єру, тепер на ньому піариться.
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10.03.2023 10:49 Відповісти
https://youtu.be/WEAtV0WOJWQ Жарти ЗЄ про Голодомор (посилання).
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10.03.2023 10:55 Відповісти
зеленський. украінського народу
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10.03.2023 10:11 Відповісти
Зе зараз мав би насрати публічно велику купу, і попросити когось із нащадків постраждалих від Голодомору потикати його мордякою в купу свого лайна. Покидьок.
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10.03.2023 10:54 Відповісти
 
 