Комітет парламенту Італії визнав Голодомор в Україні геноцидом, – Зеленський

Комітет із закордонних справ парламенту Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Про це на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Також для нас важливе визнання Голодомору геноцидом українського народу, оскільки у нинішньому році виповнюються 90-ті роковини цієї трагедії. Пані прем’єр-міністр повідомила мені, що комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення", - повідомив Зеленський.

"Ми очікуємо, що найближчим часом відповідна резолюція буде підтримана парламентом Італії", - додав він.

Нагадаємо, 19 країн визнали Голодомор в Україні геноцидом.

15 грудня Європарламент визнав Голодомор геноцидом.