Комітет парламенту Італії визнав Голодомор в Україні геноцидом, – Зеленський
Комітет із закордонних справ парламенту Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу.
Про це на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Також для нас важливе визнання Голодомору геноцидом українського народу, оскільки у нинішньому році виповнюються 90-ті роковини цієї трагедії. Пані прем’єр-міністр повідомила мені, що комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення", - повідомив Зеленський.
"Ми очікуємо, що найближчим часом відповідна резолюція буде підтримана парламентом Італії", - додав він.
Нагадаємо, 19 країн визнали Голодомор в Україні геноцидом.
15 грудня Європарламент визнав Голодомор геноцидом.
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