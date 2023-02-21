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Новини
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Комітет парламенту Італії визнав Голодомор в Україні геноцидом, – Зеленський

голодомор

Комітет із закордонних справ парламенту Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Про це на брифінгу у вівторок після зустрічі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні повідомив президент України Володимир Зеленський,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Також для нас важливе визнання Голодомору геноцидом українського народу, оскільки у нинішньому році виповнюються 90-ті роковини цієї трагедії. Пані прем’єр-міністр повідомила мені, що комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення", - повідомив Зеленський.

"Ми очікуємо, що найближчим часом відповідна резолюція буде підтримана парламентом Італії", - додав він.

Нагадаємо, 19 країн визнали Голодомор в Україні геноцидом.

15 грудня Європарламент визнав Голодомор геноцидом.

Автор: 

геноцид (307) голодомор (402) Італія (1574)


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Топ коментарі
+10
Зеля, а шо там з сеньйором Голодомором?
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21.02.2023 21:41
+9
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ! ТИ ЯКИМ БОКОМ ДО ЦЬОГО ?? ЯК ВИЗНАЄ ПАРЛАМЕНТ -ПРОЧИТАЄМО В ГАЗЕТАХ... ВОВА ТИ ЗАЙМАЙСЯ КОРУПЦІЄЮ В ДЕРЖАВІ
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21.02.2023 21:32
+8
Дякуємо.

Знадобилось далі століття но правда все ж восторжествувала.
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21.02.2023 21:30
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Дякуємо.

Знадобилось далі століття но правда все ж восторжествувала.
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21.02.2023 21:30 Відповісти
це тільки комітет-- і ще прийдеться ждати 80 років як це визнає парламент
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21.02.2023 21:34 Відповісти
Ох и сложная тема и давно. Не для форума. Наверно не дождемся. А ведь Голодомор был просто уникален. Хоть слово это, как все остальные слова не потянут и близко к трагедии этой! Будем верить. Истина всесильна!
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21.02.2023 22:17 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ! ТИ ЯКИМ БОКОМ ДО ЦЬОГО ?? ЯК ВИЗНАЄ ПАРЛАМЕНТ -ПРОЧИТАЄМО В ГАЗЕТАХ... ВОВА ТИ ЗАЙМАЙСЯ КОРУПЦІЄЮ В ДЕРЖАВІ
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21.02.2023 21:32 Відповісти
Так він нею і керує!
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21.02.2023 21:41 Відповісти
Ще надійно прикриває свого "хресного" Каломойшу.
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22.02.2023 00:21 Відповісти
Молодцы,исправляются
Времена Берлуцкони заканчиваются
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21.02.2023 21:33 Відповісти
хотят старика сильвио окончательно в гроб загнать.
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21.02.2023 21:37 Відповісти
Зеля, а шо там з сеньйором Голодомором?
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21.02.2023 21:41 Відповісти
Карма дістала пришелепкуватого гумориста.
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21.02.2023 22:03 Відповісти
Это очень хорошо. В правильном направлении сработано. Главное, что никто не лез с советами и не мешал.
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21.02.2023 21:53 Відповісти
Що і ким "сработано"?
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21.02.2023 21:57 Відповісти
Верное решение.
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22.02.2023 04:59 Відповісти
Я это узнал от своего отца в 1964 году .
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22.02.2023 19:43 Відповісти
 
 