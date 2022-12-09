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Новини Агресія Росії проти України
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19 країн визнали Голодомор в Україні геноцидом

голодомор

В 19 країнах Голодомор 1932–1933 років офіційно визнаний геноцидом українського народу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ в Україні.

Дипломати запевнили, що продовжуватимуть роботу, спрямовану на офіційне визнання Голодомору 1932–1933 років актом геноциду проти українського народу.

"Сьогодні його вже визнали 19 держав у різних куточках світу. Ми висловлюємо їм щиру вдячність за таку підтримку і закликаємо країни, які цього ще не зробили, ухвалити відповідні документи на законодавчому рівні", – зазначили в МЗС.

У відомстві повідомили, що продовжують закликати міжнародну спільноту посилювати тиск на Російську Федерацію, збільшувати обсяги військової та гуманітарної допомоги уряду України, сприяти належному розслідуванню та документації злочинів РФ в Україні, а також підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України задля притягнення Росії та її керівництва до відповідальності.

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Автор: 

геноцид (307) голодомор (402) МЗС (4113)


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Топ коментарі
+6
7 мільйонів українців в окупованій кацапами Україні (так звана усср) та ще 7 мільйонів в українській Кубані, на Поволжі !!! до того треба ще додати 7-8 мільйонів казахів в Казахстані !!! срср - комуно-нацистька імперія зла і тюрма народів !!!



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09.12.2022 15:28
+4
В каком месте 4? От 7 до 10. А понекоторым неофициальным оценкам все 14.
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09.12.2022 15:19
+4
а венищували їх ч ервоні комуно-нацисти, з вищого керівництва ссср (партії, уряду, нквд, мвс) - 80% з них складали євреї ...

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09.12.2022 15:30
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4 млн. людей . Уродская раша .
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09.12.2022 15:13 Відповісти
В каком месте 4? От 7 до 10. А понекоторым неофициальным оценкам все 14.
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09.12.2022 15:19 Відповісти
7 мільйонів українців в окупованій кацапами Україні (так звана усср) та ще 7 мільйонів в українській Кубані, на Поволжі !!! до того треба ще додати 7-8 мільйонів казахів в Казахстані !!! срср - комуно-нацистька імперія зла і тюрма народів !!!



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09.12.2022 15:28 Відповісти
мне кажется, или тут каждое 1ое имя и фамилия - люди определенной национальности, и странно что не русские как раз?
и при этом эта страна имет наглость утверждать, что она Украине ничего не должна?
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09.12.2022 21:00 Відповісти
А чому народу, а не нації? Винищувались саме етнічні українці, не євреї, не росіяни, а українці...
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09.12.2022 15:22 Відповісти
а венищували їх ч ервоні комуно-нацисти, з вищого керівництва ссср (партії, уряду, нквд, мвс) - 80% з них складали євреї ...

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09.12.2022 15:30 Відповісти
я вижу здесь 100%
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09.12.2022 21:02 Відповісти
А потім в СРСР настав антисемітизм
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09.12.2022 21:39 Відповісти
Винищувалось українство,особливо інтелигенція міста та села,у тому числі і фізичної праці. Більшовикам (різних націй, особливо кацапам та євреям) байдуже,хто був носієм українства хоч українець,хоч грек,німець,армянин чи єврей.
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09.12.2022 18:38 Відповісти
Так сейчас же идет тоже самое-
убийство граждан Украины только потому ,
что они граждане Украины.

Пора уже признавать герацид украинцев 2014-2022…
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09.12.2022 15:58 Відповісти
 
 