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Європарламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом

європарламент

Під час пленарної сесії Європейського парламенту в Страсбурзі наступного тижня депутати обговорюватимуть гуманітарну ситуацію в Україні та 90-ті роковини Голодомору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Згідно з графіком засідання Європарламенту, вранці 15 грудня відбудуться дебати про гуманітарну ситуацію в Україні у зв'язку з атаками Росії на об'єкти критичної інфраструктури.

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"Оскільки цілями російських ударів є такі об'єкти, як школи, лікарні та електростанції, Україна постає перед потенційно катастрофічною гуманітарною ситуацією напередодні зими, оскільки люди ризикують залишитися без даху над головою, води та електроенергії, а також зазнати смертей та руйнувань", – зазначається в повідомленні Європарламенту.

Водночас євродепутати також мають обговорити й проголосувати за резолюцію про визнання Голодомору геноцидом. "Голодомор був нав'язаним Радянським Союзом голодом, який вбив мільйони українців у 1932-1933 роках", – вказується в повідомленні.

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геноцид (307) голодомор (402) Європарламент (1045)


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Визнавайте голодомор, бо всі побвчили, що таке Засрашка і скільки вони принесли горя нам - українцям. Ні одне покоління українців не жило нормально.Реальні потвори!
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08.12.2022 19:50 Відповісти
При Польщі і Австро-Угорщині нормально Галичина жила.
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08.12.2022 20:12 Відповісти
Питання голодомору мало б бути вже давно визнано і закрито для обговорення не можна стільки років ігнорувати такий злочин і це все має бути історією де немає суперечностей в розбіжності думок
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08.12.2022 20:02 Відповісти
та вже тра' якось шоп геноцид напав на кацапів
досить бути терпілами та страдальцями
ставаймо воїнами та героями
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08.12.2022 20:10 Відповісти
в холокост щодня вбивали 1350 жертв
в Руанді щодня вбивали 10000 тутсі
під час Другої світової щодня гинуло 30000 жителів Планети
під час Голодомору щоденно голодом вбивали 35000 українців
Голодомор - найбільше вбивство та найкривавіша гекатомба за всю історію людства
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08.12.2022 20:21 Відповісти
Добре,але шкода що лиш тепер.Пригадалось ющенкове присвоєння Героя Степанові Бандері.
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08.12.2022 20:23 Відповісти
Європарламенту, як і усьому цивілізованому світі вже треба готуватися до визнання Геноциду українського народу рашистами у 2022-23 му роках.
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08.12.2022 22:38 Відповісти
 
 