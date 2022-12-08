Європарламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом
Під час пленарної сесії Європейського парламенту в Страсбурзі наступного тижня депутати обговорюватимуть гуманітарну ситуацію в Україні та 90-ті роковини Голодомору.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Згідно з графіком засідання Європарламенту, вранці 15 грудня відбудуться дебати про гуманітарну ситуацію в Україні у зв'язку з атаками Росії на об'єкти критичної інфраструктури.
"Оскільки цілями російських ударів є такі об'єкти, як школи, лікарні та електростанції, Україна постає перед потенційно катастрофічною гуманітарною ситуацією напередодні зими, оскільки люди ризикують залишитися без даху над головою, води та електроенергії, а також зазнати смертей та руйнувань", – зазначається в повідомленні Європарламенту.
Водночас євродепутати також мають обговорити й проголосувати за резолюцію про визнання Голодомору геноцидом. "Голодомор був нав'язаним Радянським Союзом голодом, який вбив мільйони українців у 1932-1933 роках", – вказується в повідомленні.
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