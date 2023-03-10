Поддержка Финляндии позволяет Украине жить и бороться, - Зеленский
Поддержка Финляндии на разных уровнях, ее присоединение к антироссийской коалиции позволяет Украине жить и бороться против российской агрессии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин.
"Я благодарен людям из Финляндии. Я вижу отношение, вижу, что нас поддерживают. И на уровне государства нас поддерживают, и обычные люди. Нас поддерживают на разных уровнях. Это дает возможность нам жить, бороться", - заявил глава государства.
"А мы боремся точно не за должности. Мы все хотим победить ради будущего наших детей. И, к слову, мы все еще молодые люди, и хотим победить и ради себя, ради государства Украина", - добавил Зеленский.
Зеленский также отметил, что Финляндия, поддерживая Украину, стала на сторону исторической правды.
Кроме того, он подчеркнул, что сегодня очень важно не дать возможности России победить в этой войне.
"Они были агрессорами много лет, и много в чем пострадало множество государств. И кому-то нужно поставить на место само проявление такой агрессии. Я думаю, мы это сделаем", - резюмировал Зеленский.
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