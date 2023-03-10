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Новости Война
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Поддержка Финляндии позволяет Украине жить и бороться, - Зеленский

зеленський,марін

Поддержка Финляндии на разных уровнях, ее присоединение к антироссийской коалиции позволяет Украине жить и бороться против российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

"Я благодарен людям из Финляндии. Я вижу отношение, вижу, что нас поддерживают. И на уровне государства нас поддерживают, и обычные люди. Нас поддерживают на разных уровнях. Это дает возможность нам жить, бороться", - заявил глава государства. 

"А мы боремся точно не за должности. Мы все хотим победить ради будущего наших детей. И, к слову, мы все еще молодые люди, и хотим победить и ради себя, ради государства Украина", - добавил Зеленский.

Зеленский также отметил, что Финляндия, поддерживая Украину, стала на сторону исторической правды.

Кроме того, он подчеркнул, что сегодня очень важно не дать возможности России победить в этой войне.

"Они были агрессорами много лет, и много в чем пострадало множество государств. И кому-то нужно поставить на место само проявление такой агрессии. Я думаю, мы это сделаем", - резюмировал Зеленский.

Читайте: Финляндия готовит 14-й пакет военной помощи Украине, - премьер Марин

Зеленский Владимир (20889) Финляндия (983) Марин Санна (20)


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Бо фіни знають що таке рюське свині *****.їх діди накосили цих собак як тарганів дехлофосом
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10.03.2023 16:36 Ответить
Ти, що на зарплаті? Може ще напишеш - "Долой Зєлєнскава!"?
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10.03.2023 17:09 Ответить
Брехло, нащо ти рахунок відкривав в Омані та купляв офшори? Жити в Україні? 🤢👽
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10.03.2023 17:17 Ответить
Хм ,тобто без підтримки Фінляндії ми не змогли б жити і боротися . Це що , чергове знущання на нами УКРАЇНЦЯМИ з боку президента ? Звісно , ми поважаємо фінів , дякуємо їм за і підтримку, але ж до цієї миті ми якось без них даємо собі раду .
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10.03.2023 17:59 Ответить
до цієї миті ? що ті п.здиш ? фінни уже давно помагають Україні . ти якщо хотів образити презедента , то твоє діло , але не ***** на фіннів я так розумію що ти на всіх пи.... . ти як путин ; - ми би і без амереканской помощи победили .
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10.03.2023 18:05 Ответить
Головатюк ,а чого це у тебе так дупа підгоріла?!Чому ти лаєшся , як поганий москаль?Президента вже не можливо образити , він і так ображений тим же Єрмаком . Але чим же так суттєво допомогли фіни , що ми не змогли без цього боротись і вижити ? Слава Нації !
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10.03.2023 19:18 Ответить
 
 