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Новини Війна
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Підтримка Фінляндії дає можливість Україні жити і боротися, - Зеленський

зеленський,марін

Підтримка Фінляндії на різних рівнях, її приєднання до антиросійської коаліції дає можливість Україні жити і боротися проти російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

"Я вдячний людям із Фінляндії. Я бачу ставлення, бачу, що нас підтримують. І на рівні держави нас підтримують, і звичайні люди. Нас підтримують на різних рівнях. Це дає можливість нам жити, боротися", - наголосив глава держави.

"А ми боремося точно не за посади. Ми всі хочемо перемогти заради майбутнього наших дітей. І, до речі, ми всі ще молоді люди, і хочемо перемогти і заради себе, заради держави Україна", - додав Зеленський.

За словами президента, Фінляндія, підтримуючи Україну, стала на бік історичної правди.

Крім того, він наголосив, що на сьогодні дуже важливо не дати можливості Росії перемогти у цій війні.

"Вони були агресорами багато років, і багато в чому постраждало безліч держав. І комусь потрібно поставити на місце сам прояв такої агресії. Я гадаю, ми це зробимо", - підсумував Зеленський.

Читайте: Прем’єр-міністр Фінляндії Марін прибула з візитом до Києва

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Фінляндія (1329) Марін Санна (31)


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Бо фіни знають що таке рюське свині *****.їх діди накосили цих собак як тарганів дехлофосом
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10.03.2023 16:36 Відповісти
Ти, що на зарплаті? Може ще напишеш - "Долой Зєлєнскава!"?
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10.03.2023 17:09 Відповісти
Брехло, нащо ти рахунок відкривав в Омані та купляв офшори? Жити в Україні? 🤢👽
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10.03.2023 17:17 Відповісти
Хм ,тобто без підтримки Фінляндії ми не змогли б жити і боротися . Це що , чергове знущання на нами УКРАЇНЦЯМИ з боку президента ? Звісно , ми поважаємо фінів , дякуємо їм за і підтримку, але ж до цієї миті ми якось без них даємо собі раду .
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10.03.2023 17:59 Відповісти
до цієї миті ? що ті п.здиш ? фінни уже давно помагають Україні . ти якщо хотів образити презедента , то твоє діло , але не ***** на фіннів я так розумію що ти на всіх пи.... . ти як путин ; - ми би і без амереканской помощи победили .
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10.03.2023 18:05 Відповісти
Головатюк ,а чого це у тебе так дупа підгоріла?!Чому ти лаєшся , як поганий москаль?Президента вже не можливо образити , він і так ображений тим же Єрмаком . Але чим же так суттєво допомогли фіни , що ми не змогли без цього боротись і вижити ? Слава Нації !
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10.03.2023 19:18 Відповісти
 
 