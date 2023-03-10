Підтримка Фінляндії дає можливість Україні жити і боротися, - Зеленський

Підтримка Фінляндії на різних рівнях, її приєднання до антиросійської коаліції дає можливість Україні жити і боротися проти російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

"Я вдячний людям із Фінляндії. Я бачу ставлення, бачу, що нас підтримують. І на рівні держави нас підтримують, і звичайні люди. Нас підтримують на різних рівнях. Це дає можливість нам жити, боротися", - наголосив глава держави.

"А ми боремося точно не за посади. Ми всі хочемо перемогти заради майбутнього наших дітей. І, до речі, ми всі ще молоді люди, і хочемо перемогти і заради себе, заради держави Україна", - додав Зеленський.

За словами президента, Фінляндія, підтримуючи Україну, стала на бік історичної правди.

Крім того, він наголосив, що на сьогодні дуже важливо не дати можливості Росії перемогти у цій війні.

"Вони були агресорами багато років, і багато в чому постраждало безліч держав. І комусь потрібно поставити на місце сам прояв такої агресії. Я гадаю, ми це зробимо", - підсумував Зеленський.

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