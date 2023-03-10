Около 20 взрывов прогремели в Мариуполе, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели около 20 взрывов.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Около 20 взрывов прогремели в Мариуполе. Эпицентр в Кальмиусском районе. Детали позже. Но вечер перестает быть ординарным", - говорится в сообщении.

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