Около 20 взрывов прогремели в Мариуполе, - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе прогремели около 20 взрывов.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Около 20 взрывов прогремели в Мариуполе. Эпицентр в Кальмиусском районе. Детали позже. Но вечер перестает быть ординарным", - говорится в сообщении.
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Мурманськ
🆘 Вибухи в Маріуполі. Що відомо на зараз.
- прбилзно о 15:56 пролунало близько 10 вибухів, потім ще 4 за п'ять хвилин та ще 6 за п'ятнадцять хвилин. Можливо останні відгуки пов'язані з детонацією.
- одразу за вибухами в Кальміуському районі зник мобільний зв'язок
- в одному з районів ММК ім. Ілліча одночасно підняли гвинтокрил та почалась стрелянина зі стрилецької зброї
- в напряму Кам'янське / Ст. Крим над заводом піднявся дим, зник приблизно за 20 хвилин
- по пр. Металругів та пр. Нікопольсокму як за командою вулиці заполонили російські військові з місць розташування
- російські пабліки повідомили про роботу ППО та "літаки долають звуковоий бар'єр", але вже за 10 хвилин після всі повідомлення було видалено, міські чати глобально зачищено
З огляду на потенційну зону ураження на території ММК ім. Ілліча - подробиці, що там пригоріло в окупантів будуть, але не скоро. Хоча сам факт - вже гарний подарунок Маріуполю в День національного гімну.