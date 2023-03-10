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Новости Война
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Около 20 взрывов прогремели в Мариуполе, - Андрющенко

вибух

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели около 20 взрывов.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Около 20 взрывов прогремели в Мариуполе. Эпицентр в Кальмиусском районе. Детали позже. Но вечер перестает быть ординарным", - говорится в сообщении.

Смотрите: Над Мариуполем впервые зафиксировано патрулирование военным вертолетом, - Андрющенко. ВИДЕО

взрыв (6813) Мариуполь (5726) Андрющенко Петр (585)


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Топ комментарии
+15



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10.03.2023 17:23 Ответить
+12
Зате влітку лєпота. Ех, прокачусь по дєрєвнє.
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10.03.2023 18:10 Ответить
+10
Мабуть на ерефії ще гірше, ніж в Марику під обстрілами.
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10.03.2023 17:06 Ответить
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рибу глушать, освободітєлі...
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10.03.2023 17:01 Ответить
ага , они рыба , а мы глушители )))))
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10.03.2023 17:36 Ответить
Чому в Маріуполі вибухи є, а в Таганрогу на заводі, де кацапи роблять літаки з локаторами, вибухів немає?
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10.03.2023 18:39 Ответить
а местных как послушаешь, то уже из рефии некоторые приехали в свои дома.
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10.03.2023 17:04 Ответить
Мабуть на ерефії ще гірше, ніж в Марику під обстрілами.
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10.03.2023 17:06 Ответить
Напевно, там їхнє коріння родичі.
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10.03.2023 17:09 Ответить



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10.03.2023 17:23 Ответить
Це так архангели живуть??
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10.03.2023 17:40 Ответить
це лапатная Вєнєция...
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10.03.2023 17:48 Ответить
Там багато хто так "живе", тому навіть зруйновані міста в Україні для них кращі ніж ті в яких вони існували.
Мурманськ
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10.03.2023 17:54 Ответить
Krass Неймовірно. У мене немає слів.
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11.03.2023 02:33 Ответить
Зате влітку лєпота. Ех, прокачусь по дєрєвнє.
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10.03.2023 18:10 Ответить
Фестиваль "надзвуку", організатори - ЗСУ
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10.03.2023 17:06 Ответить
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10.03.2023 17:35 Ответить
Ось знову Бавовнятко завітало до кпцапів в Маріуполі
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10.03.2023 17:39 Ответить
Мало вибухів.
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10.03.2023 17:40 Ответить
Не дивіться.
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10.03.2023 18:01 Ответить
Грім-2? Чи партизани бешкетують?
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10.03.2023 18:17 Ответить
https://t.me/andriyshTime/7529
🆘 Вибухи в Маріуполі. Що відомо на зараз.
- прбилзно о 15:56 пролунало близько 10 вибухів, потім ще 4 за п'ять хвилин та ще 6 за п'ятнадцять хвилин. Можливо останні відгуки пов'язані з детонацією.
- одразу за вибухами в Кальміуському районі зник мобільний зв'язок
- в одному з районів ММК ім. Ілліча одночасно підняли гвинтокрил та почалась стрелянина зі стрилецької зброї
- в напряму Кам'янське / Ст. Крим над заводом піднявся дим, зник приблизно за 20 хвилин
- по пр. Металругів та пр. Нікопольсокму як за командою вулиці заполонили російські військові з місць розташування
- російські пабліки повідомили про роботу ППО та "літаки долають звуковоий бар'єр", але вже за 10 хвилин після всі повідомлення було видалено, міські чати глобально зачищено
З огляду на потенційну зону ураження на території ММК ім. Ілліча - подробиці, що там пригоріло в окупантів будуть, але не скоро. Хоча сам факт - вже гарний подарунок Маріуполю в День національного гімну.
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10.03.2023 18:34 Ответить
За цим описом - дрончики-камікадзе.
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10.03.2023 18:48 Ответить
Плюшки від партнерів під'їхали...
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10.03.2023 20:26 Ответить
 
 