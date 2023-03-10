Близько 20 вибухів пролунало в Маріуполі, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунало близько 20 вибухів.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 20 вибухів пролунало в Маріуполі. Епіцентр в Кальміуському районі. Деталі згодом. Але вечрі перестає бути ординарним", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Олег Квиташ
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Мурманськ
🆘 Вибухи в Маріуполі. Що відомо на зараз.
- прбилзно о 15:56 пролунало близько 10 вибухів, потім ще 4 за п'ять хвилин та ще 6 за п'ятнадцять хвилин. Можливо останні відгуки пов'язані з детонацією.
- одразу за вибухами в Кальміуському районі зник мобільний зв'язок
- в одному з районів ММК ім. Ілліча одночасно підняли гвинтокрил та почалась стрелянина зі стрилецької зброї
- в напряму Кам'янське / Ст. Крим над заводом піднявся дим, зник приблизно за 20 хвилин
- по пр. Металругів та пр. Нікопольсокму як за командою вулиці заполонили російські військові з місць розташування
- російські пабліки повідомили про роботу ППО та "літаки долають звуковоий бар'єр", але вже за 10 хвилин після всі повідомлення було видалено, міські чати глобально зачищено
З огляду на потенційну зону ураження на території ММК ім. Ілліча - подробиці, що там пригоріло в окупантів будуть, але не скоро. Хоча сам факт - вже гарний подарунок Маріуполю в День національного гімну.