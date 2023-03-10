УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11136 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 873 23

Близько 20 вибухів пролунало в Маріуполі, - Андрющенко

вибух

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунало близько 20 вибухів.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 20 вибухів пролунало в Маріуполі. Епіцентр в Кальміуському районі. Деталі згодом. Але вечрі перестає бути ординарним", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Над Маріуполем вперше зафіксовано патрулювання військовим гвинтокрилом, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4525) Маріуполь (3245) Андрющенко Петро (698)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15



показати весь коментар
10.03.2023 17:23 Відповісти
+12
Зате влітку лєпота. Ех, прокачусь по дєрєвнє.
показати весь коментар
10.03.2023 18:10 Відповісти
+10
Мабуть на ерефії ще гірше, ніж в Марику під обстрілами.
показати весь коментар
10.03.2023 17:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рибу глушать, освободітєлі...
показати весь коментар
10.03.2023 17:01 Відповісти
ага , они рыба , а мы глушители )))))
показати весь коментар
10.03.2023 17:36 Відповісти
Чому в Маріуполі вибухи є, а в Таганрогу на заводі, де кацапи роблять літаки з локаторами, вибухів немає?
показати весь коментар
10.03.2023 18:39 Відповісти
а местных как послушаешь, то уже из рефии некоторые приехали в свои дома.
показати весь коментар
10.03.2023 17:04 Відповісти
Мабуть на ерефії ще гірше, ніж в Марику під обстрілами.
показати весь коментар
10.03.2023 17:06 Відповісти
Напевно, там їхнє коріння родичі.
показати весь коментар
10.03.2023 17:09 Відповісти



показати весь коментар
10.03.2023 17:23 Відповісти
Це так архангели живуть??
показати весь коментар
10.03.2023 17:40 Відповісти
це лапатная Вєнєция...
показати весь коментар
10.03.2023 17:48 Відповісти
Там багато хто так "живе", тому навіть зруйновані міста в Україні для них кращі ніж ті в яких вони існували.
Мурманськ
показати весь коментар
10.03.2023 17:54 Відповісти
Krass Неймовірно. У мене немає слів.
показати весь коментар
11.03.2023 02:33 Відповісти
Зате влітку лєпота. Ех, прокачусь по дєрєвнє.
показати весь коментар
10.03.2023 18:10 Відповісти
Фестиваль "надзвуку", організатори - ЗСУ
показати весь коментар
10.03.2023 17:06 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2023 17:35 Відповісти
Ось знову Бавовнятко завітало до кпцапів в Маріуполі
показати весь коментар
10.03.2023 17:39 Відповісти
Мало вибухів.
показати весь коментар
10.03.2023 17:40 Відповісти
Не дивіться.
показати весь коментар
10.03.2023 18:01 Відповісти
Грім-2? Чи партизани бешкетують?
показати весь коментар
10.03.2023 18:17 Відповісти
https://t.me/andriyshTime/7529
🆘 Вибухи в Маріуполі. Що відомо на зараз.
- прбилзно о 15:56 пролунало близько 10 вибухів, потім ще 4 за п'ять хвилин та ще 6 за п'ятнадцять хвилин. Можливо останні відгуки пов'язані з детонацією.
- одразу за вибухами в Кальміуському районі зник мобільний зв'язок
- в одному з районів ММК ім. Ілліча одночасно підняли гвинтокрил та почалась стрелянина зі стрилецької зброї
- в напряму Кам'янське / Ст. Крим над заводом піднявся дим, зник приблизно за 20 хвилин
- по пр. Металругів та пр. Нікопольсокму як за командою вулиці заполонили російські військові з місць розташування
- російські пабліки повідомили про роботу ППО та "літаки долають звуковоий бар'єр", але вже за 10 хвилин після всі повідомлення було видалено, міські чати глобально зачищено
З огляду на потенційну зону ураження на території ММК ім. Ілліча - подробиці, що там пригоріло в окупантів будуть, але не скоро. Хоча сам факт - вже гарний подарунок Маріуполю в День національного гімну.
показати весь коментар
10.03.2023 18:34 Відповісти
За цим описом - дрончики-камікадзе.
показати весь коментар
10.03.2023 18:48 Відповісти
Плюшки від партнерів під'їхали...
показати весь коментар
10.03.2023 20:26 Відповісти
 
 