Над Маріуполем вперше зафіксовано патрулювання військовим гвинтокрилом, - Андрющенко. ВIДЕО

Вчора над Маріуполем вперше зафіксовано патрулювання військовим гвинтокрилом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора над містом вперше зафіксовано патрулювання військовим гвинтокрилом. Над Кальміуськім районом в районі ММК ім. Ілліча першу половину дня на малій висоті. Росіяни дедалі намагаються посилити заходи безпеки для попередження нової Маріупольської бавовни.

Знову висока активність авіації. З напряму Ростова-на-Дону в напрямку Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

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