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Над Маріуполем вперше зафіксовано патрулювання військовим гвинтокрилом, - Андрющенко. ВIДЕО

Вчора над Маріуполем вперше зафіксовано патрулювання військовим гвинтокрилом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора над містом вперше зафіксовано патрулювання військовим гвинтокрилом. Над Кальміуськім районом в районі ММК ім. Ілліча першу половину дня на малій висоті. Росіяни дедалі намагаються посилити заходи безпеки для попередження нової Маріупольської бавовни.
Знову висока активність авіації. З напряму Ростова-на-Дону в напрямку Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни у Маріуполі зруйнували 400 багатоповерхівок, щоб приховати воєнні злочини, - мер Бойченко

Автор: 

авіація (4173) Маріуполь (3245) вертоліт (883) Андрющенко Петро (698)


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Топ коментарі
+11
Асфальт не долітає.
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10.03.2023 10:17 Відповісти
+8
Шо, немає чим довбанути?
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10.03.2023 10:14 Відповісти
+5
довбати треба по всьому, що літає, їздить та стріляє, по складам теж, звичайно...
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10.03.2023 10:56 Відповісти
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Шо, немає чим довбанути?
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10.03.2023 10:14 Відповісти
Асфальт не долітає.
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10.03.2023 10:17 Відповісти
А гравій може?
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10.03.2023 10:18 Відповісти
А навіщо? Довбати треба по складах.
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10.03.2023 10:17 Відповісти
довбати треба по всьому, що літає, їздить та стріляє, по складам теж, звичайно...
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10.03.2023 10:56 Відповісти
Якби наші так робили, то навіть усієї зброї світу не вистачило б...
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10.03.2023 11:02 Відповісти
и по складам и по предателям
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10.03.2023 11:25 Відповісти
Пристрілюють втікачів-дезертирів?
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10.03.2023 10:21 Відповісти
AIM-120 AMRAAM летит на 180 км при запуске с авиаплатформы. Запуск можно производить и из ЗРК NASAMS, но на меньшую дальность. Не вижу препятствий.
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10.03.2023 10:51 Відповісти
І трасу будують Марік-Геніческ-Ростов-на-Дону. Може ми чогось не знаємо?
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10.03.2023 11:09 Відповісти
єрмак все знає, і всевишній, ой верховний....
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10.03.2023 11:17 Відповісти
Коли пишуть ввідновлюють,будують, набирають на якісь навчання, ведуть перепис чого і когось, хочеться просто сказати -орки це тимчасово, не має там їм майбутнього.
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10.03.2023 11:22 Відповісти
Мені б Ваш оптимізм( Там де вони не осідали - вони тільки грабували. А тут будують, масово переселяються у Марік, коридор на Крим...і нічого у відповідь. Пишуть хлопці, що дістаємо і є чим, але щось не так.
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10.03.2023 11:36 Відповісти
Що за говняна пропаганда? Ви на Цензорі навіщо, якщо новин і не читаєте і не знаєте.
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10.03.2023 12:42 Відповісти
Вам у Німеччині видніше, то немає сенсу і сперечатись. Хоч би відео подивились, які люди потайки знімають звідти та викладають. Не марафоном єдиним, як-то кажуть, живуть розумні люди.
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10.03.2023 14:31 Відповісти
Що не так,якщо хлопцям не вірите? Ваша пропаганда дістала. Ідіть з Богом
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10.03.2023 14:38 Відповісти
І вам сіль в очі.
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10.03.2023 14:41 Відповісти
блогеры с Мариуполя показывают, что транспорт городской ходит, население на остановках стоит, и подписчики и комментаторы такое на Украину гонят. Противно все это.
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10.03.2023 11:29 Відповісти
 
 