Ассоциация городов Украины: В Европарламенте назвали закон 5655 препятствием для вступления Украины в ЕС
Депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер заявил, что изменение законопроекта 5655 о реформе градостроительства является одним из условий вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом он сказал во время визита в Украину в интервью одному из телеканалов, сообщает Ассоциация городов Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Нужно, чтобы украинские законы полностью соответствовали европейским правилам. Важные реформы начаты. Реформа децентрализации должна быть полностью внедрена и завершена. Нельзя допустить, чтобы Украина оставила путь борьбы с коррупцией. Один из законов, которые мы обсуждали, это 5655. Закон о градостроительстве, который, по нашей оценке, является проблематичным. Его нужно доработать", - отметил европарламентарий.
Как сообщалось, Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении им вето к скандальному законопроекту 5655. Этот закон приведет к монополизации строительного рынка, лишит органы власти и общественность возможности контроля за строительством и существенно сузит полномочия громадн, заявляла АГУ.
Также к Президенту Украины о применении вето на закон 5655 обратились на сессиях местных советов более 1000 депутатов из разных громад Украины. Петиция о ветировании 5655 на сайте Президента набрала необходимые 25 000 голосов за несколько часов. Представители общественности и ведущих СМИ в своем обращении к Верховной Раде настаивали на публичном обсуждении градостроительной реформы.
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П'ять тисяч шістсот п'ятдесят п'ятою перешкодою?
)))
в решті решт,роддом закрили,зусиллями ціх зелених гондурасів...
зате морг у нас красава...великий...померла десь людина в районі вдома,від старості,але треба везти тіло в морг,а як же,бізнес!
тупорилі корупціонери зе "слуг народу" - ганьбище Українців на увесь світ
ЗЄбіли, ковтайте сцянину Стефанішиної, що ми скоро будемо в ЄС.
Мабуть вся надія на те, що цей поц знов заб'є прутня на Україну і відчепиться від боротьби з корупцією. От тоді і попре "велике будівництво" та інший дерибан...
Да і на війну Трамп теж заб'є. Можна буде все злити, як було заплановано, і не паритися.
У всіх мільярдерів, яких я знав, гроші тільки відкрили їх основні риси характеру. Якщо вони були бидлом до того, як у них з'явилися гроші, то вони просто стають бидлом з мільярдом доларів. Воррен Баффетт.
Та навіщо їм те ЕС де депутати бідні як церковні миші порівняно з "українськими" і лохи які звітують перед громадською думкою, а ринок нерухомості до війни оцінювався 5-6 мільярдів $ в рік - половина з яких клали чиновники і олігархи собі в кішеню тому що будівництвом займаються не обєднання громадян як у ЕС, а велики забудовники підконтрольні владі і олігархам і так в кожній галузі економіки - все поділене і монополізоване. Їм потрібно тільки щоб НАТО їх захищало , а самоврядування , а тем паче права людини це зайве коли маньяки крадуть активи країни і узурповують владу . На словах в ЕС а на ділі в РФ та бидлостан, який керує країною уже 30 років.