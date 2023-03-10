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Ассоциация городов Украины: В Европарламенте назвали закон 5655 препятствием для вступления Украины в ЕС

галер,міхаель

Депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер заявил, что изменение законопроекта 5655 о реформе градостроительства является одним из условий вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал во время визита в Украину в интервью одному из телеканалов, сообщает Ассоциация городов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно, чтобы украинские законы полностью соответствовали европейским правилам. Важные реформы начаты. Реформа децентрализации должна быть полностью внедрена и завершена. Нельзя допустить, чтобы Украина оставила путь борьбы с коррупцией. Один из законов, которые мы обсуждали, это 5655. Закон о градостроительстве, который, по нашей оценке, является проблематичным. Его нужно доработать", - отметил европарламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ассоциация городов Украины выступила против двух законопроектов Рады о застройке

Как сообщалось, Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении им вето к скандальному законопроекту 5655. Этот закон приведет к монополизации строительного рынка, лишит органы власти и общественность возможности контроля за строительством и существенно сузит полномочия громадн, заявляла АГУ.

Также к Президенту Украины о применении вето на закон 5655 обратились на сессиях местных советов более 1000 депутатов из разных громад Украины. Петиция о ветировании 5655 на сайте Президента набрала необходимые 25 000 голосов за несколько часов. Представители общественности и ведущих СМИ в своем обращении к Верховной Раде настаивали на публичном обсуждении градостроительной реформы.

ассоциация (973) Европарламент (1808) местное самоуправление (262) строительство (1997) членство в ЕС (1060) градостроительство (42) города (50)


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Топ комментарии
+25
тепер здібна депутана і лідорка "слуг урода" Шуляк звинуватить євродепутата у тому, що його заява про її законопроєкт зроблена на замовлення "європорохоботів"
тупорилі корупціонери зе "слуг народу" - ганьбище Українців на увесь світ
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10.03.2023 19:26 Ответить
+21
Думка депутата Європарламенту неважлива! Єрмак каже - чудовий закон!
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10.03.2023 19:07 Ответить
+16
у нас в Борисполі є района лікарня. хороша лікарня. і тільки но обрали оце в президенти,як воно тут же приїхало до Борисполя,як господарь свого маєтку. вказував що та як робить,да як лікарям лікувать...н6ачє місцева влада сама не знає що їй робить.
в решті решт,роддом закрили,зусиллями ціх зелених гондурасів...

зате морг у нас красава...великий...померла десь людина в районі вдома,від старості,але треба везти тіло в морг,а як же,бізнес!
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10.03.2023 19:25 Ответить
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Думка депутата Європарламенту неважлива! Єрмак каже - чудовий закон!
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10.03.2023 19:07 Ответить
Считают весь Мир ИДИОТАМИ, такими , как те 73% , « хоть поржем» , «хуже не будет» ‼️🤢ублюдки циничные , наглейшие выродки похлеще Януковича , ничем не лучше рашистов , ОБОРОТНИ ,говорят одно делают противоположное Как и путлер ни шагу без брехни ! Сколько здравомыслящие будут терпеть и молчать « неначасі»‼️
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10.03.2023 20:25 Ответить
ні, це шуляк
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10.03.2023 20:58 Ответить
назвали закон 5655 перешкодою

П'ять тисяч шістсот п'ятдесят п'ятою перешкодою?
)))
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10.03.2023 19:10 Ответить
нуштош, надо менять закон. в ЕС конешно не примут, но может мы потом примем к себе ЕС, или что там от него останется.
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10.03.2023 19:22 Ответить
у нас в Борисполі є района лікарня. хороша лікарня. і тільки но обрали оце в президенти,як воно тут же приїхало до Борисполя,як господарь свого маєтку. вказував що та як робить,да як лікарям лікувать...н6ачє місцева влада сама не знає що їй робить.
в решті решт,роддом закрили,зусиллями ціх зелених гондурасів...

зате морг у нас красава...великий...померла десь людина в районі вдома,від старості,але треба везти тіло в морг,а як же,бізнес!
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10.03.2023 19:25 Ответить
тепер здібна депутана і лідорка "слуг урода" Шуляк звинуватить євродепутата у тому, що його заява про її законопроєкт зроблена на замовлення "європорохоботів"
тупорилі корупціонери зе "слуг народу" - ганьбище Українців на увесь світ
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10.03.2023 19:26 Ответить
Ви думаєте, що зелені тварі хочуть щоб Україна була в ЄС? Дєрьмак знає точно.
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10.03.2023 19:33 Ответить
Чому наших "законотворців" постійно треба тицяти мордочкою в їх купки лайна (законопроекти). Може, нам потрібні інші люди, котрі зможуть працювати не тільки на свою кишеню?
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10.03.2023 19:34 Ответить
Тому що вони звикли працювати по-тихому,сподіваюсь,що ніхто ці купки не побачить. Як раніше. Але ж тепер і народ в нас став активнішим і ЄС в лупу розглядає. І це добре.
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10.03.2023 23:34 Ответить
вони своє роблять, що їм ті зауваження Європи
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11.03.2023 00:00 Ответить
Великий привіт ЗЄшоблі. Отак вони готуються до вступу в ЄС та виконують необхідні умови.

ЗЄбіли, ковтайте сцянину Стефанішиної, що ми скоро будемо в ЄС.
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10.03.2023 19:35 Ответить
А оце уже тривожний "дзвіночок", приїздить депутат Європарламенту і публічно вказує нам на таку можна сказати дрібницю, як закон про містобудування. В Євросоюзі пильно стежать за нашою владою, і схоже уже починають виносити в публічну площину невдоволення тим, що "зелені" намагаються "потопити" вступ до ЄС шляхом таких от "реформ". Боюсь що песимістичні сценарії зриву вступу в ЄС та НАТО нашою владою, можуть стати реальністю.
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10.03.2023 19:44 Ответить
В мене взагалі таке враження, що ЗЄ свідомо затягує волинку, щоб, як і ***** дочекатися обрання в США Трампа.
Мабуть вся надія на те, що цей поц знов заб'є прутня на Україну і відчепиться від боротьби з корупцією. От тоді і попре "велике будівництво" та інший дерибан...
Да і на війну Трамп теж заб'є. Можна буде все злити, як було заплановано, і не паритися.
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10.03.2023 19:45 Ответить
В Європарламенті назвали закон 5655 перешкодою для вступу України до ЄС Джерело:
У всіх мільярдерів, яких я знав, гроші тільки відкрили їх основні риси характеру. Якщо вони були бидлом до того, як у них з'явилися гроші, то вони просто стають бидлом з мільярдом доларів. Воррен Баффетт.
Та навіщо їм те ЕС де депутати бідні як церковні миші порівняно з "українськими" і лохи які звітують перед громадською думкою, а ринок нерухомості до війни оцінювався 5-6 мільярдів $ в рік - половина з яких клали чиновники і олігархи собі в кішеню тому що будівництвом займаються не обєднання громадян як у ЕС, а велики забудовники підконтрольні владі і олігархам і так в кожній галузі економіки - все поділене і монополізоване. Їм потрібно тільки щоб НАТО їх захищало , а самоврядування , а тем паче права людини це зайве коли маньяки крадуть активи країни і узурповують владу . На словах в ЕС а на ділі в РФ та бидлостан, який керує країною уже 30 років.
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10.03.2023 20:12 Ответить
 
 