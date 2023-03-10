Ассоциация городов Украины: В Европарламенте назвали закон 5655 препятствием для вступления Украины в ЕС

Депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер заявил, что изменение законопроекта 5655 о реформе градостроительства является одним из условий вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал во время визита в Украину в интервью одному из телеканалов, сообщает Ассоциация городов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно, чтобы украинские законы полностью соответствовали европейским правилам. Важные реформы начаты. Реформа децентрализации должна быть полностью внедрена и завершена. Нельзя допустить, чтобы Украина оставила путь борьбы с коррупцией. Один из законов, которые мы обсуждали, это 5655. Закон о градостроительстве, который, по нашей оценке, является проблематичным. Его нужно доработать", - отметил европарламентарий.

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Как сообщалось, Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении им вето к скандальному законопроекту 5655. Этот закон приведет к монополизации строительного рынка, лишит органы власти и общественность возможности контроля за строительством и существенно сузит полномочия громадн, заявляла АГУ.

Также к Президенту Украины о применении вето на закон 5655 обратились на сессиях местных советов более 1000 депутатов из разных громад Украины. Петиция о ветировании 5655 на сайте Президента набрала необходимые 25 000 голосов за несколько часов. Представители общественности и ведущих СМИ в своем обращении к Верховной Раде настаивали на публичном обсуждении градостроительной реформы.