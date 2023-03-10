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Асоціація міст України: В Європарламенті назвали закон 5655 перешкодою для вступу України до ЄС

галер,міхаель

Депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Галер заявив, що зміна законопроекту 5655 про реформу містобудування є однією з умов вступу України до Європейського Союзу.

Про це він сказав під час візиту до України в інтерв’ю одному з телеканалів, повідомляє Асоціація міст України, передає Цензор.НЕТ.

"Треба, щоб українські закони повністю відповідали європейським правилам. Важливі реформи було розпочато. Реформа децентралізації має бути повністю впроваджена і завершена. Не можна допустити, щоб Україна полишила шлях боротьби з корупцією. Один з законів, які ми обговорювали, це 5655. Закон про містобудування, який, за нашою оцінкою, є проблематичним. Його треба доопрацювати", - зазначив європарламентар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Асоціація міст України: тисяча депутатів з 56 місцевих рад вимагають застосувати вето до закону 5655 про містобудування

Як повідомлялося, Асоціація міст України звернулась до Президента України Володимира Зеленського про застосування ним вето щодо скандального законопроєкту 5655. Цей закон призведе до монополізації будівельного ринку, позбавить органи влади та громадськість можливості контролю за будівництвом та суттєво звузить повноваження громад, заявляла АМУ.

Також до Президента України про застосування вето на закон 5655 звернулись на сесіях місцевих рад понад 1000 депутатів з різних громад України. Петиція про ветування 5655 на сайті Президента набрала необхідні 25 000 голосів за кілька годин. Представники громадськості та провідних ЗМІ у своєму зверненні до Верховної Ради наполягали на публічному обговоренні містобудівної реформи.

Автор: 

асоціація (408) Європарламент (1055) місцеве самоврядування (326) будівництво (3030) членство в ЄС (1300) містобудування (58) міста (50)


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Топ коментарі
+25
тепер здібна депутана і лідорка "слуг урода" Шуляк звинуватить євродепутата у тому, що його заява про її законопроєкт зроблена на замовлення "європорохоботів"
тупорилі корупціонери зе "слуг народу" - ганьбище Українців на увесь світ
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10.03.2023 19:26 Відповісти
+21
Думка депутата Європарламенту неважлива! Єрмак каже - чудовий закон!
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10.03.2023 19:07 Відповісти
+16
у нас в Борисполі є района лікарня. хороша лікарня. і тільки но обрали оце в президенти,як воно тут же приїхало до Борисполя,як господарь свого маєтку. вказував що та як робить,да як лікарям лікувать...н6ачє місцева влада сама не знає що їй робить.
в решті решт,роддом закрили,зусиллями ціх зелених гондурасів...

зате морг у нас красава...великий...померла десь людина в районі вдома,від старості,але треба везти тіло в морг,а як же,бізнес!
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10.03.2023 19:25 Відповісти
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Думка депутата Європарламенту неважлива! Єрмак каже - чудовий закон!
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10.03.2023 19:07 Відповісти
Считают весь Мир ИДИОТАМИ, такими , как те 73% , « хоть поржем» , «хуже не будет» ‼️🤢ублюдки циничные , наглейшие выродки похлеще Януковича , ничем не лучше рашистов , ОБОРОТНИ ,говорят одно делают противоположное Как и путлер ни шагу без брехни ! Сколько здравомыслящие будут терпеть и молчать « неначасі»‼️
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10.03.2023 20:25 Відповісти
ні, це шуляк
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10.03.2023 20:58 Відповісти
назвали закон 5655 перешкодою

П'ять тисяч шістсот п'ятдесят п'ятою перешкодою?
)))
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10.03.2023 19:10 Відповісти
нуштош, надо менять закон. в ЕС конешно не примут, но может мы потом примем к себе ЕС, или что там от него останется.
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10.03.2023 19:22 Відповісти
у нас в Борисполі є района лікарня. хороша лікарня. і тільки но обрали оце в президенти,як воно тут же приїхало до Борисполя,як господарь свого маєтку. вказував що та як робить,да як лікарям лікувать...н6ачє місцева влада сама не знає що їй робить.
в решті решт,роддом закрили,зусиллями ціх зелених гондурасів...

зате морг у нас красава...великий...померла десь людина в районі вдома,від старості,але треба везти тіло в морг,а як же,бізнес!
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10.03.2023 19:25 Відповісти
тепер здібна депутана і лідорка "слуг урода" Шуляк звинуватить євродепутата у тому, що його заява про її законопроєкт зроблена на замовлення "європорохоботів"
тупорилі корупціонери зе "слуг народу" - ганьбище Українців на увесь світ
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10.03.2023 19:26 Відповісти
Ви думаєте, що зелені тварі хочуть щоб Україна була в ЄС? Дєрьмак знає точно.
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10.03.2023 19:33 Відповісти
Чому наших "законотворців" постійно треба тицяти мордочкою в їх купки лайна (законопроекти). Може, нам потрібні інші люди, котрі зможуть працювати не тільки на свою кишеню?
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10.03.2023 19:34 Відповісти
Тому що вони звикли працювати по-тихому,сподіваюсь,що ніхто ці купки не побачить. Як раніше. Але ж тепер і народ в нас став активнішим і ЄС в лупу розглядає. І це добре.
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10.03.2023 23:34 Відповісти
вони своє роблять, що їм ті зауваження Європи
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11.03.2023 00:00 Відповісти
Великий привіт ЗЄшоблі. Отак вони готуються до вступу в ЄС та виконують необхідні умови.

ЗЄбіли, ковтайте сцянину Стефанішиної, що ми скоро будемо в ЄС.
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10.03.2023 19:35 Відповісти
А оце уже тривожний "дзвіночок", приїздить депутат Європарламенту і публічно вказує нам на таку можна сказати дрібницю, як закон про містобудування. В Євросоюзі пильно стежать за нашою владою, і схоже уже починають виносити в публічну площину невдоволення тим, що "зелені" намагаються "потопити" вступ до ЄС шляхом таких от "реформ". Боюсь що песимістичні сценарії зриву вступу в ЄС та НАТО нашою владою, можуть стати реальністю.
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10.03.2023 19:44 Відповісти
В мене взагалі таке враження, що ЗЄ свідомо затягує волинку, щоб, як і ***** дочекатися обрання в США Трампа.
Мабуть вся надія на те, що цей поц знов заб'є прутня на Україну і відчепиться від боротьби з корупцією. От тоді і попре "велике будівництво" та інший дерибан...
Да і на війну Трамп теж заб'є. Можна буде все злити, як було заплановано, і не паритися.
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10.03.2023 19:45 Відповісти
В Європарламенті назвали закон 5655 перешкодою для вступу України до ЄС Джерело:
У всіх мільярдерів, яких я знав, гроші тільки відкрили їх основні риси характеру. Якщо вони були бидлом до того, як у них з'явилися гроші, то вони просто стають бидлом з мільярдом доларів. Воррен Баффетт.
Та навіщо їм те ЕС де депутати бідні як церковні миші порівняно з "українськими" і лохи які звітують перед громадською думкою, а ринок нерухомості до війни оцінювався 5-6 мільярдів $ в рік - половина з яких клали чиновники і олігархи собі в кішеню тому що будівництвом займаються не обєднання громадян як у ЕС, а велики забудовники підконтрольні владі і олігархам і так в кожній галузі економіки - все поділене і монополізоване. Їм потрібно тільки щоб НАТО їх захищало , а самоврядування , а тем паче права людини це зайве коли маньяки крадуть активи країни і узурповують владу . На словах в ЕС а на ділі в РФ та бидлостан, який керує країною уже 30 років.
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10.03.2023 20:12 Відповісти
 
 