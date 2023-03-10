Асоціація міст України: В Європарламенті назвали закон 5655 перешкодою для вступу України до ЄС
Депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Галер заявив, що зміна законопроекту 5655 про реформу містобудування є однією з умов вступу України до Європейського Союзу.
Про це він сказав під час візиту до України в інтерв’ю одному з телеканалів, повідомляє Асоціація міст України, передає Цензор.НЕТ.
"Треба, щоб українські закони повністю відповідали європейським правилам. Важливі реформи було розпочато. Реформа децентралізації має бути повністю впроваджена і завершена. Не можна допустити, щоб Україна полишила шлях боротьби з корупцією. Один з законів, які ми обговорювали, це 5655. Закон про містобудування, який, за нашою оцінкою, є проблематичним. Його треба доопрацювати", - зазначив європарламентар.
Як повідомлялося, Асоціація міст України звернулась до Президента України Володимира Зеленського про застосування ним вето щодо скандального законопроєкту 5655. Цей закон призведе до монополізації будівельного ринку, позбавить органи влади та громадськість можливості контролю за будівництвом та суттєво звузить повноваження громад, заявляла АМУ.
Також до Президента України про застосування вето на закон 5655 звернулись на сесіях місцевих рад понад 1000 депутатів з різних громад України. Петиція про ветування 5655 на сайті Президента набрала необхідні 25 000 голосів за кілька годин. Представники громадськості та провідних ЗМІ у своєму зверненні до Верховної Ради наполягали на публічному обговоренні містобудівної реформи.
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П'ять тисяч шістсот п'ятдесят п'ятою перешкодою?
)))
в решті решт,роддом закрили,зусиллями ціх зелених гондурасів...
зате морг у нас красава...великий...померла десь людина в районі вдома,від старості,але треба везти тіло в морг,а як же,бізнес!
тупорилі корупціонери зе "слуг народу" - ганьбище Українців на увесь світ
ЗЄбіли, ковтайте сцянину Стефанішиної, що ми скоро будемо в ЄС.
Мабуть вся надія на те, що цей поц знов заб'є прутня на Україну і відчепиться від боротьби з корупцією. От тоді і попре "велике будівництво" та інший дерибан...
Да і на війну Трамп теж заб'є. Можна буде все злити, як було заплановано, і не паритися.
У всіх мільярдерів, яких я знав, гроші тільки відкрили їх основні риси характеру. Якщо вони були бидлом до того, як у них з'явилися гроші, то вони просто стають бидлом з мільярдом доларів. Воррен Баффетт.
Та навіщо їм те ЕС де депутати бідні як церковні миші порівняно з "українськими" і лохи які звітують перед громадською думкою, а ринок нерухомості до війни оцінювався 5-6 мільярдів $ в рік - половина з яких клали чиновники і олігархи собі в кішеню тому що будівництвом займаються не обєднання громадян як у ЕС, а велики забудовники підконтрольні владі і олігархам і так в кожній галузі економіки - все поділене і монополізоване. Їм потрібно тільки щоб НАТО їх захищало , а самоврядування , а тем паче права людини це зайве коли маньяки крадуть активи країни і узурповують владу . На словах в ЕС а на ділі в РФ та бидлостан, який керує країною уже 30 років.