Путин может посетить сентябрьский саммит G20 в Индии, - Bloomberg
Российский диктатор Владимир Путин может принять участие во встрече лидеров G20 на саммите в Индии.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Пока Кремль планирует его участие в саммите, хотя окончательное решение еще не принято. Официальные лица РФ на этой неделе перенесли даты проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, намеченного накануне саммита 9-10 сентября. Такой шаг делает возможным визит Путина в Индию.
Формально Индия пригласила Путина на саммит G20 и Кремль согласился. Но в прошлом году под давлением США и их союзников в связи с войной Путин отказался от планов посетить встречу в Индонезии. Он также пропустил встречу G20 в Риме годом ранее, когда планировал вторжение в Украину.
"Однако с ноября Кремль оказался в группе менее изолированным. На встрече министров иностранных дел G20 в Нью-Дели в начале марта Россия и Китай отвергли формулировки войны", - говорится в материале.
Bloomberg пишет, что Россия усилила свою позицию осенью после того, как США и их союзники договорились увеличить поставки оружия в Украину.
На аналогичной встрече министров финансов и глав центральных банков G-20 не удалось достичь консенсуса по формулировкам. Россия перестала присылать на такие встречи высокопоставленных экономических чиновников, считая их участие бессмысленным. Индийский лидер не проводил ежегодных личных встреч с Путиным в прошлом году всего второй раз за последние два десятилетия.
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генерали !!😡
- Так, так ! Працює в крематорії - палить москалів, а йому за це ще й гроші дають.
Besides, India already has a history of laughing out loud at bad russian 'anecdotes'. Go ask Lavrov
Гланое - пригласили, то есть типа не брезгуют.
Пока нефть дармовая.
Кінь точно його не замінить
Зустрілися у Швейцарії президенти США і Росії
Байден питає:
- Як там здоров»я Володимира Володимировича? …
Те саме і в Індії буде!
Который ничего не решает и не знает
Вообще не уверен что двойники есть
По той же причине паранойи х-ла
вместо того чтобы завалить утырка или хотя бы арестовать, они его на саммиты приглашают....
Если б можно было бы свалить на марс, ноги моей бы здесь не было.
Одна порція відбірного індуського карі і - «выноси готовенького»!