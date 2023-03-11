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Новости
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Путин может посетить сентябрьский саммит G20 в Индии, - Bloomberg

путін

Российский диктатор Владимир Путин может принять участие во встрече лидеров G20 на саммите в Индии.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Пока Кремль планирует его участие в саммите, хотя окончательное решение еще не принято. Официальные лица РФ на этой неделе перенесли даты проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, намеченного накануне саммита 9-10 сентября. Такой шаг делает возможным визит Путина в Индию.

Формально Индия пригласила Путина на саммит G20 и Кремль согласился. Но в прошлом году под давлением США и их союзников в связи с войной Путин отказался от планов посетить встречу в Индонезии. Он также пропустил встречу G20 в Риме годом ранее, когда планировал вторжение в Украину.

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"Однако с ноября Кремль оказался в группе менее изолированным. На встрече министров иностранных дел G20 в Нью-Дели в начале марта Россия и Китай отвергли формулировки войны", - говорится в материале.

Bloomberg пишет, что Россия усилила свою позицию осенью после того, как США и их союзники договорились увеличить поставки оружия в Украину.

На аналогичной встрече министров финансов и глав центральных банков G-20 не удалось достичь консенсуса по формулировкам. Россия перестала присылать на такие встречи высокопоставленных экономических чиновников, считая их участие бессмысленным. Индийский лидер не проводил ежегодных личных встреч с Путиным в прошлом году всего второй раз за последние два десятилетия.

G20 (300) Индия (423) путин владимир (31566) саммит (1200)


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Топ комментарии
+14
- Куме, я чув ваш син у москві працює.

- Так, так ! Працює в крематорії - палить москалів, а йому за це ще й гроші дають.
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11.03.2023 00:35 Ответить
+12
его генералы это такие же рабы без тестикул как и его мобики...там людей нет
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11.03.2023 00:10 Ответить
+10
Ху@ ло не доживе до вересня цього року , бо його знищать його ж
генерали !!😡
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11.03.2023 00:01 Ответить
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Ху@ ло не доживе до вересня цього року , бо його знищать його ж
генерали !!😡
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11.03.2023 00:01 Ответить
его генералы это такие же рабы без тестикул как и его мобики...там людей нет
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11.03.2023 00:10 Ответить
а от і не факт,якщо глянути з сторони рашки,***** утилізував гору біосміття.зеки там всякі,бомжва з перефирії,всілякі нацмени червонокнижні(буряти-підори,якути-підори,та інша ***********),чим добився якраз домінації "рузге нация",крім того основні центри хоч якогось протесту масквабад і підерград не зачепила чмобілізаця,тому орки його досить сильно таки обожають...
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11.03.2023 00:30 Ответить
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11.03.2023 02:07 Ответить
БЕСпутин антихрист люциферович - сын шлюхи немецкого солдатского борделя и в.ы.б.л.я.д.о.к сатаны может видвидуты тилькы самит на Х.У.Ю... да будет проклят род его поганый на веки вечные. аминь!
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11.03.2023 00:02 Ответить
може до вересня якраз фронт підійде до москви і пітербурга
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11.03.2023 00:02 Ответить
- Куме, я чув ваш син у москві працює.

- Так, так ! Працює в крематорії - палить москалів, а йому за це ще й гроші дають.
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11.03.2023 00:35 Ответить
Вот там его и надо завалить
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11.03.2023 00:18 Ответить
ПУСТЬ СНАЧАЛА ДОКАЖЕТ ЧТО ОН ПУТИН !!!
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11.03.2023 00:20 Ответить
Йому у хремлі печатку поставлять на командировочном
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11.03.2023 00:32 Ответить
А КРЕМЛЬ ТОЧНО ЗДОХНЕТ ЧЕМ БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ G20 !)
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11.03.2023 00:37 Ответить
The guy will not leave his comfort zone any time soon... He even takes single-person Christmas Mass!
Besides, India already has a history of laughing out loud at bad russian 'anecdotes'. Go ask Lavrov
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11.03.2023 00:29 Ответить
Thanks for supporting, friends
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11.03.2023 00:55 Ответить
Е час підготувати мотузку і гиляку і дружно його повісити
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11.03.2023 00:31 Ответить
Ему уже братки приготовили небольшой кердык, так что до сентября можно не дотянуть.
Гланое - пригласили, то есть типа не брезгуют.
Пока нефть дармовая.
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11.03.2023 00:36 Ответить
Якщо цей шмат лайна ще доживе до вересня...
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11.03.2023 00:40 Ответить
Дуже хотілося би. Але мабуть таки доживе. Ще й кілька років проживе, а може й десятиліть. І нічого йому за війну не буде. Бо на сьогоднішній день, як казала одна розумна людина - Віталій Портников, дієвого юридичного механізму в міжнародному законодавстві для покарання путіна не існує. Залишається надія на те, що його порішать свої
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11.03.2023 06:55 Ответить
***** обосрется, не приедет. А саммит в 24-м проведем в Бахмуте
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11.03.2023 00:44 Ответить
***** і G20 це те саме що ***** живе

Кінь точно його не замінить
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11.03.2023 00:45 Ответить
Вже давно написав анекдот:
Зустрілися у Швейцарії президенти США і Росії
Байден питає:
- Як там здоров»я Володимира Володимировича?
Те саме і в Індії буде!
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11.03.2023 00:45 Ответить
Зачем Байдену встречаться с клоуном?
Который ничего не решает и не знает

Вообще не уверен что двойники есть

По той же причине паранойи х-ла
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11.03.2023 07:50 Ответить
А ти не допускаєш варіанту що "справжнього" уже давно нема? Його колишня дружина колись про це прямо сказала! І саме тому за ним носять "чемоданчик" - щоб правда не відкрилася!
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11.03.2023 08:17 Ответить
Если доживет говна кусок
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11.03.2023 00:53 Ответить
бесхребетная мировая гниль
вместо того чтобы завалить утырка или хотя бы арестовать, они его на саммиты приглашают....
Если б можно было бы свалить на марс, ноги моей бы здесь не было.
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11.03.2023 01:13 Ответить
Засцить щчур вилезти з бункера.
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11.03.2023 02:27 Ответить
Підтримую. Це добра нагода ху#ла отруїти.

Одна порція відбірного індуського карі і - «выноси готовенького»!
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11.03.2023 05:03 Ответить
Дайте вгадаю. Там йому виразять отакенну стурбованнiсть, лицемiри ********. Його четвертувати треба привселюдно, а не на самiти запрошувати.
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11.03.2023 07:20 Ответить
ну да по едет ***** на G20 что б над ним поржали как над его конем!!!
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11.03.2023 07:22 Ответить
Ну хіба що в труні або в урні з попелом.
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11.03.2023 08:11 Ответить
а доживет ли плешивая мразь до сентября?
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11.03.2023 08:29 Ответить
А може його таким чином виманюють з його бункера, щоб заарештувати та відправити до Гааги?
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11.03.2023 08:55 Ответить
Не приїде. В нього на той саміт чємоданів не вистачить..
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11.03.2023 08:59 Ответить
Як що доживе
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11.03.2023 10:44 Ответить
Этого ****** надо как Бен Ладена в международный розыск объявлять. Что бы из параши не ногой.
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11.03.2023 11:46 Ответить
Терорист №1 у світі відвідує саміти? Ви там взагалі ****лися, цивілізанти?
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11.03.2023 14:03 Ответить
 
 