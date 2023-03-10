Путін може відвідати вересневий саміт G20 в Індії, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін може взяти участь у зустрічі лідерів G20 на саміт в Індії.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Наразі Кремль планує його участь у саміті, хоча остаточне рішення ще не ухвалено. Офіційні особи РФ цього тижня перенесли дати проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, призначеного напередодні саміту 9-10 вересня. Такий крок робить можливим візит Путіна до Індії.

Формально Індія запросила Путіна на саміт G20 і Кремль погодився. Але минулого року під тиском США та їхніх союзників у зв'язку з війною Путін відмовився від планів відвідати зустріч в Індонезії. Він також пропустив зустріч G20 у Римі роком раніше, коли планував вторгнення в Україну.

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"Проте з листопада Кремль опинився у групі менш ізольованим. На зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нью-Делі на початку березня Росія та Китай відкинули формулювання щодо війни", - йдеться у матеріалі.

Bloomberg пише, що Росія посилила свою позицію восени після того, як США та їхні союзники домовилися збільшити постачання зброї в Україну.

На аналогічній зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків G-20 не вдалося досягти консенсусу щодо формулювань. Росія припинила надсилати на такі зустрічі високопоставлених економічних чиновників, вважаючи їхню участь безглуздою. Індійський лідер не проводив щорічних особистих зустрічей із Путіним минулого року всього вдруге за останні два десятиліття.