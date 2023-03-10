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Новини
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Путін може відвідати вересневий саміт G20 в Індії, - Bloomberg

путін

Російський диктатор Володимир Путін може взяти участь у зустрічі лідерів G20 на саміт в Індії.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Наразі Кремль планує його участь у саміті, хоча остаточне рішення ще не ухвалено. Офіційні особи РФ цього тижня перенесли дати проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, призначеного напередодні саміту 9-10 вересня. Такий крок робить можливим візит Путіна до Індії.

Формально Індія запросила Путіна на саміт G20 і Кремль погодився. Але минулого року під тиском США та їхніх союзників у зв'язку з війною Путін відмовився від планів відвідати зустріч в Індонезії. Він також пропустив зустріч G20 у Римі роком раніше, коли планував вторгнення в Україну.

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"Проте з листопада Кремль опинився у групі менш ізольованим. На зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нью-Делі на початку березня Росія та Китай відкинули формулювання щодо війни", - йдеться у матеріалі.

Bloomberg пише, що Росія посилила свою позицію восени після того, як США та їхні союзники домовилися збільшити постачання зброї в Україну.

На аналогічній зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків G-20 не вдалося досягти консенсусу щодо формулювань. Росія припинила надсилати на такі зустрічі високопоставлених економічних чиновників, вважаючи їхню участь безглуздою. Індійський лідер не проводив щорічних особистих зустрічей із Путіним минулого року всього вдруге за останні два десятиліття.

Автор: 

G20 (323) Індія (689) путін володимир (24127) саміт (791)


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Топ коментарі
+14
- Куме, я чув ваш син у москві працює.

- Так, так ! Працює в крематорії - палить москалів, а йому за це ще й гроші дають.
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11.03.2023 00:35 Відповісти
+12
его генералы это такие же рабы без тестикул как и его мобики...там людей нет
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11.03.2023 00:10 Відповісти
+10
Ху@ ло не доживе до вересня цього року , бо його знищать його ж
генерали !!😡
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11.03.2023 00:01 Відповісти
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Ху@ ло не доживе до вересня цього року , бо його знищать його ж
генерали !!😡
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11.03.2023 00:01 Відповісти
его генералы это такие же рабы без тестикул как и его мобики...там людей нет
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11.03.2023 00:10 Відповісти
а от і не факт,якщо глянути з сторони рашки,***** утилізував гору біосміття.зеки там всякі,бомжва з перефирії,всілякі нацмени червонокнижні(буряти-підори,якути-підори,та інша ***********),чим добився якраз домінації "рузге нация",крім того основні центри хоч якогось протесту масквабад і підерград не зачепила чмобілізаця,тому орки його досить сильно таки обожають...
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11.03.2023 00:30 Відповісти
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11.03.2023 02:07 Відповісти
БЕСпутин антихрист люциферович - сын шлюхи немецкого солдатского борделя и в.ы.б.л.я.д.о.к сатаны может видвидуты тилькы самит на Х.У.Ю... да будет проклят род его поганый на веки вечные. аминь!
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11.03.2023 00:02 Відповісти
може до вересня якраз фронт підійде до москви і пітербурга
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11.03.2023 00:02 Відповісти
- Куме, я чув ваш син у москві працює.

- Так, так ! Працює в крематорії - палить москалів, а йому за це ще й гроші дають.
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11.03.2023 00:35 Відповісти
Вот там его и надо завалить
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11.03.2023 00:18 Відповісти
ПУСТЬ СНАЧАЛА ДОКАЖЕТ ЧТО ОН ПУТИН !!!
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11.03.2023 00:20 Відповісти
Йому у хремлі печатку поставлять на командировочном
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11.03.2023 00:32 Відповісти
А КРЕМЛЬ ТОЧНО ЗДОХНЕТ ЧЕМ БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ G20 !)
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11.03.2023 00:37 Відповісти
The guy will not leave his comfort zone any time soon... He even takes single-person Christmas Mass!
Besides, India already has a history of laughing out loud at bad russian 'anecdotes'. Go ask Lavrov
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11.03.2023 00:29 Відповісти
Thanks for supporting, friends
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11.03.2023 00:55 Відповісти
Е час підготувати мотузку і гиляку і дружно його повісити
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11.03.2023 00:31 Відповісти
Ему уже братки приготовили небольшой кердык, так что до сентября можно не дотянуть.
Гланое - пригласили, то есть типа не брезгуют.
Пока нефть дармовая.
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11.03.2023 00:36 Відповісти
Якщо цей шмат лайна ще доживе до вересня...
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11.03.2023 00:40 Відповісти
Дуже хотілося би. Але мабуть таки доживе. Ще й кілька років проживе, а може й десятиліть. І нічого йому за війну не буде. Бо на сьогоднішній день, як казала одна розумна людина - Віталій Портников, дієвого юридичного механізму в міжнародному законодавстві для покарання путіна не існує. Залишається надія на те, що його порішать свої
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11.03.2023 06:55 Відповісти
***** обосрется, не приедет. А саммит в 24-м проведем в Бахмуте
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11.03.2023 00:44 Відповісти
***** і G20 це те саме що ***** живе

Кінь точно його не замінить
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11.03.2023 00:45 Відповісти
Вже давно написав анекдот:
Зустрілися у Швейцарії президенти США і Росії
Байден питає:
- Як там здоров»я Володимира Володимировича?
Те саме і в Індії буде!
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11.03.2023 00:45 Відповісти
Зачем Байдену встречаться с клоуном?
Который ничего не решает и не знает

Вообще не уверен что двойники есть

По той же причине паранойи х-ла
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11.03.2023 07:50 Відповісти
А ти не допускаєш варіанту що "справжнього" уже давно нема? Його колишня дружина колись про це прямо сказала! І саме тому за ним носять "чемоданчик" - щоб правда не відкрилася!
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11.03.2023 08:17 Відповісти
Если доживет говна кусок
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11.03.2023 00:53 Відповісти
бесхребетная мировая гниль
вместо того чтобы завалить утырка или хотя бы арестовать, они его на саммиты приглашают....
Если б можно было бы свалить на марс, ноги моей бы здесь не было.
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11.03.2023 01:13 Відповісти
Засцить щчур вилезти з бункера.
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11.03.2023 02:27 Відповісти
Підтримую. Це добра нагода ху#ла отруїти.

Одна порція відбірного індуського карі і - «выноси готовенького»!
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11.03.2023 05:03 Відповісти
Дайте вгадаю. Там йому виразять отакенну стурбованнiсть, лицемiри ********. Його четвертувати треба привселюдно, а не на самiти запрошувати.
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11.03.2023 07:20 Відповісти
ну да по едет ***** на G20 что б над ним поржали как над его конем!!!
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11.03.2023 07:22 Відповісти
Ну хіба що в труні або в урні з попелом.
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11.03.2023 08:11 Відповісти
а доживет ли плешивая мразь до сентября?
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11.03.2023 08:29 Відповісти
А може його таким чином виманюють з його бункера, щоб заарештувати та відправити до Гааги?
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11.03.2023 08:55 Відповісти
Не приїде. В нього на той саміт чємоданів не вистачить..
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11.03.2023 08:59 Відповісти
Як що доживе
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11.03.2023 10:44 Відповісти
Этого ****** надо как Бен Ладена в международный розыск объявлять. Что бы из параши не ногой.
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11.03.2023 11:46 Відповісти
Терорист №1 у світі відвідує саміти? Ви там взагалі ****лися, цивілізанти?
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11.03.2023 14:03 Відповісти
 
 