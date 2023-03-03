Росія та Китай підтвердили партнерство після зустрічі глав МЗС на G20

Росія та Китай підтвердили свою співпрацю після зустрічі міністрів закордонних справ двох країн в Індії на тлі зростання геополітичної напруги через війну Москви в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров зустрівся зі своїм китайським колегою Цінь Ганом у рамках зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нью-Делі.

У поширеній за підсумками зустрічі заяві МЗС Росії говориться, що сторони відкинули спроби втручання у внутрішні справи інших країн. Таким формулюванням Москва та Пекін натякають на Сполучені Штати та їхніх союзників по НАТО.

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За даними міністерства закордонних справ Китаю, Цінь сказав, що Пекін підтримує будь-які зусилля, які сприяють миру в Україні, і продовжить відігравати конструктивну роль щодо цього.

Обидві сторони, за даними Китаю та Росії, підтвердили співпрацю та координацію, а також покращили стратегічну комунікацію.

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