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Росія та Китай підтвердили партнерство після зустрічі глав МЗС на G20

лавров,ган,цінь

Росія та Китай підтвердили свою співпрацю після зустрічі міністрів закордонних справ двох країн в Індії на тлі зростання геополітичної напруги через війну Москви в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров зустрівся зі своїм китайським колегою Цінь Ганом у рамках зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нью-Делі.

У поширеній за підсумками зустрічі заяві МЗС Росії говориться, що сторони відкинули спроби втручання у внутрішні справи інших країн. Таким формулюванням Москва та Пекін натякають на Сполучені Штати та їхніх союзників по НАТО.

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За даними міністерства закордонних справ Китаю, Цінь сказав, що Пекін підтримує будь-які зусилля, які сприяють миру в Україні, і продовжить відігравати конструктивну роль щодо цього.

Обидві сторони, за даними Китаю та Росії, підтвердили співпрацю та координацію, а також покращили стратегічну комунікацію.

Також читайте: Заяву G20 проти війни в Україні заблокували Росія і Китай. РФ також відмовляється продовжувати зернову угоду, - Блінкен

Автор: 

G20 (323) Китай (4680) Лавров Сергій (1608) росія (65883)


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Топ коментарі
+10
Усе у світі бидло антиамериканське. Самі довели себе до злиднів, живуть у лайні і у цьому звинувачують американців. А ось китайська еліта - зараз це 300 доларових мільярдерів збагачується на торгівлі з Заходом і чхати вона хотіла на мільярд китайскьих голодранців. Теж саме і з Президіумом Китайської комуністичної партії - це найбільші у світі батьківські збори батьків американських школярів
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03.03.2023 09:16
+8
Кітай легко замінюється на світовому ринку дешевої робочої сили іншими молодими тигрятами Азії, як от, наприклад, Вьтнамом, Бангладеш або Індією.
А китайці хай витягають із скринь френчики часів прєдсєдатєля Мао та одну миску для рису, бо більше з посуду їм нічого не знадобиться 😂
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03.03.2023 09:16
+5
И для этого Китай переименовывает дальневосточные города на китайские названия? Тогда пусть свинособаки радуются сотрудничеству.
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03.03.2023 08:57
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И для этого Китай переименовывает дальневосточные города на китайские названия? Тогда пусть свинособаки радуются сотрудничеству.
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03.03.2023 08:57 Відповісти
Китаю ,рашка щось запропонувала,що СІ не відмовився.
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03.03.2023 08:57 Відповісти
Сибирь всю
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03.03.2023 08:58 Відповісти
Себе запропонувала.
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03.03.2023 08:59 Відповісти
....в сексуальне рабство 😂
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03.03.2023 09:29 Відповісти
Партнери в підарських ігрищах.
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03.03.2023 08:58 Відповісти
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03.03.2023 09:04 Відповісти
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03.03.2023 09:12 Відповісти
Китайці дуже лукаві.. Треба припиняти купувати у них усілякий крам.
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03.03.2023 09:06 Відповісти
Ну чому ж?
Електрочайники вони роблять гарні, на півроку вистачає, правда не завжди 😂
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03.03.2023 09:11 Відповісти
Кітай легко замінюється на світовому ринку дешевої робочої сили іншими молодими тигрятами Азії, як от, наприклад, Вьтнамом, Бангладеш або Індією.
А китайці хай витягають із скринь френчики часів прєдсєдатєля Мао та одну миску для рису, бо більше з посуду їм нічого не знадобиться 😂
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03.03.2023 09:16 Відповісти
+++
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03.03.2023 09:21 Відповісти
на півроку,це тільки якщо то лайно одразу розібрати і пропаяти/докрутити все що не допаяно / недокручено,а так чайники норм,навіть смердіти перестають десь через місяця 3)))
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03.03.2023 14:45 Відповісти
По всяким Reddit китайский народ истерично антиамериканский. Это особенность азиатских народов. Если им что-то не нравится они вообще не сдерживаются. То же самое можно сказать про корейцев и японцев. По сравнению с этим руководство Китая какое-то ненормально хладнокровное и острожное.
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03.03.2023 09:12 Відповісти
Усе у світі бидло антиамериканське. Самі довели себе до злиднів, живуть у лайні і у цьому звинувачують американців. А ось китайська еліта - зараз це 300 доларових мільярдерів збагачується на торгівлі з Заходом і чхати вона хотіла на мільярд китайскьих голодранців. Теж саме і з Президіумом Китайської комуністичної партії - це найбільші у світі батьківські збори батьків американських школярів
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03.03.2023 09:16 Відповісти
Американці показали як легко можна повернути золоту рашистку юнь з Лондона та Парижу до тьотки в Саратов 😂
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03.03.2023 09:21 Відповісти
Нормальний не став би дружити з буйлом
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03.03.2023 09:17 Відповісти
Китаиці вже надрочилися -- поставляють до США товару на 700 млд. дол.
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03.03.2023 09:15 Відповісти
Схоже, це було врємєнно 😂
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03.03.2023 09:18 Відповісти
Кілька днів тому, у ЗМІ з'явилася інформація від американської розвідки про перші результати слідства щодо витоку короновірусу із китайської лабораторії. Якщо справа набере обертів, то китай буде вимушений платити багато сот мільярдів постраждалим від ковіду. Тобто Америка дуже чітко натякає китаю, що якщо та почне допомогати кацапам зброєю, то її очікують дуже великі проблеми. Я вже не кажу про санкції
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03.03.2023 09:20 Відповісти
Китай це розуміє, як і те що після москалів прийде черга і до них. Тому що усім зрозуміло що без підтримки китаю путін би не зважився на напад. І китайці знають що всі це знають. Тому їм вигідно ростягнути війну в часі і за цей час шукати інші ринки на заміну Європі і США. Правда їх немає, араби можливо. Ще можлтво спробують працювати на власного споживача, правда в них немає ні грошей для того щоб купляти своїж товари і культури споживання. Короче китайский цуцванг, ми бачити можем.
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03.03.2023 09:50 Відповісти
Пусть их земля будет красной, после бунтов безработных китайцев. У которых нет своей земли, что бы вырастить жратву.
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03.03.2023 09:22 Відповісти
Китай всегда говорил, что с парашкой они партнёры, но не союзники.
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03.03.2023 09:53 Відповісти
> У поширеній за підсумками зустрічі заяві МЗС Росії говориться, що сторони відкинули спроби втручання у внутрішні справи інших країн.

Циничные мрази. А нападение на суверенную страну и аннексия ее земель - это не "втручання у внутрішні справи інших країн"?
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03.03.2023 09:59 Відповісти
такое впечатление, что украинские руководитель внешней политикой и министр - два утырка, очень похожие на педофила путенина... сцуки вы, уджде год как китай даже не удосужился осудить нападение кацапии на Украину, а эти два придурка до сих пор не додумались разорвать отношения с китаем...
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03.03.2023 10:48 Відповісти
Но нету у этих китайцев никакого чувства достоинства,если они могут вот так на весь мир фоткаться с этими упырями,вывод один,они готовы на все ради прибыли,на мой взгляд они хуже чем чем руссиш, а ведь ссср спалил их несколько милионов, наверное забыли ,мало наверное
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03.03.2023 10:50 Відповісти
почуття власної гідності китайців виїхало на Тайвань,а те що не встигло виїхати,намотане на траки танків на площі тяняньмень... зараз це такий же ********* комуняцкий,тільки більш обережний.
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03.03.2023 14:48 Відповісти
два продажных отброса мирового сообщества,вы только в глядитесь в их ние рожи,как они похожи,готовые в любую минуту удавиться ради хозяина как гиены
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03.03.2023 10:58 Відповісти
Если бы узкоглазые ублюдки не дали добро то ***** бы ни когда не напал.
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03.03.2023 11:11 Відповісти
Якщо американці хочуть перетягти на свій бік хоча б індусів то нехай пропонують їм солідарність в обмін на виведені з КНР підприємства, тим більш у індусів з китайцями серйозне тертя за кордони.
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03.03.2023 14:50 Відповісти
 
 