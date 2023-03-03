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Россия и Китай подтвердили партнерство после встречи глав МИД на G20

лавров,ган,цінь

Россия и Китай подтвердили свое сотрудничество после встречи министров иностранных дел двух стран в Индии на фоне роста геополитического напряжения из-за войны Москвы в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Цинь Ганом в рамках встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели.

В распространенном по итогам встречи заявлении МИД России говорится, что стороны отвергли попытки вмешательства во внутренние дела других стран, явно намекая на Соединенные Штаты и их союзников по НАТО,

Читайте: Бербок - Лаврову: "Заканчивайте эту войну"

Согласно данным Министерства иностранных дел Китая, Цинь сказал, что Пекин поддерживает любые усилия, способствующие миру в Украине, и продолжит играть конструктивную роль в этом отношении.

Обе стороны, согласно данным Китая и России, подтвердили сотрудничество и координацию, а также улучшили стратегическую коммуникацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров хочет разрушить правила, которые установили во избежание третьей мировой войны, - Госдеп США

G20 (300) Китай (3023) Лавров Сергей (2318) россия (96018)


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Топ комментарии
+10
Усе у світі бидло антиамериканське. Самі довели себе до злиднів, живуть у лайні і у цьому звинувачують американців. А ось китайська еліта - зараз це 300 доларових мільярдерів збагачується на торгівлі з Заходом і чхати вона хотіла на мільярд китайскьих голодранців. Теж саме і з Президіумом Китайської комуністичної партії - це найбільші у світі батьківські збори батьків американських школярів
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03.03.2023 09:16
+8
Кітай легко замінюється на світовому ринку дешевої робочої сили іншими молодими тигрятами Азії, як от, наприклад, Вьтнамом, Бангладеш або Індією.
А китайці хай витягають із скринь френчики часів прєдсєдатєля Мао та одну миску для рису, бо більше з посуду їм нічого не знадобиться 😂
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03.03.2023 09:16
+5
И для этого Китай переименовывает дальневосточные города на китайские названия? Тогда пусть свинособаки радуются сотрудничеству.
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03.03.2023 08:57
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И для этого Китай переименовывает дальневосточные города на китайские названия? Тогда пусть свинособаки радуются сотрудничеству.
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03.03.2023 08:57 Ответить
Китаю ,рашка щось запропонувала,що СІ не відмовився.
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03.03.2023 08:57 Ответить
Сибирь всю
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03.03.2023 08:58 Ответить
Себе запропонувала.
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03.03.2023 08:59 Ответить
....в сексуальне рабство 😂
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03.03.2023 09:29 Ответить
Партнери в підарських ігрищах.
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03.03.2023 08:58 Ответить
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03.03.2023 09:04 Ответить
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03.03.2023 09:12 Ответить
Китайці дуже лукаві.. Треба припиняти купувати у них усілякий крам.
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03.03.2023 09:06 Ответить
Ну чому ж?
Електрочайники вони роблять гарні, на півроку вистачає, правда не завжди 😂
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03.03.2023 09:11 Ответить
Кітай легко замінюється на світовому ринку дешевої робочої сили іншими молодими тигрятами Азії, як от, наприклад, Вьтнамом, Бангладеш або Індією.
А китайці хай витягають із скринь френчики часів прєдсєдатєля Мао та одну миску для рису, бо більше з посуду їм нічого не знадобиться 😂
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03.03.2023 09:16 Ответить
+++
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03.03.2023 09:21 Ответить
на півроку,це тільки якщо то лайно одразу розібрати і пропаяти/докрутити все що не допаяно / недокручено,а так чайники норм,навіть смердіти перестають десь через місяця 3)))
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03.03.2023 14:45 Ответить
По всяким Reddit китайский народ истерично антиамериканский. Это особенность азиатских народов. Если им что-то не нравится они вообще не сдерживаются. То же самое можно сказать про корейцев и японцев. По сравнению с этим руководство Китая какое-то ненормально хладнокровное и острожное.
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03.03.2023 09:12 Ответить
Усе у світі бидло антиамериканське. Самі довели себе до злиднів, живуть у лайні і у цьому звинувачують американців. А ось китайська еліта - зараз це 300 доларових мільярдерів збагачується на торгівлі з Заходом і чхати вона хотіла на мільярд китайскьих голодранців. Теж саме і з Президіумом Китайської комуністичної партії - це найбільші у світі батьківські збори батьків американських школярів
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03.03.2023 09:16 Ответить
Американці показали як легко можна повернути золоту рашистку юнь з Лондона та Парижу до тьотки в Саратов 😂
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03.03.2023 09:21 Ответить
Нормальний не став би дружити з буйлом
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03.03.2023 09:17 Ответить
Китаиці вже надрочилися -- поставляють до США товару на 700 млд. дол.
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03.03.2023 09:15 Ответить
Схоже, це було врємєнно 😂
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03.03.2023 09:18 Ответить
Кілька днів тому, у ЗМІ з'явилася інформація від американської розвідки про перші результати слідства щодо витоку короновірусу із китайської лабораторії. Якщо справа набере обертів, то китай буде вимушений платити багато сот мільярдів постраждалим від ковіду. Тобто Америка дуже чітко натякає китаю, що якщо та почне допомогати кацапам зброєю, то її очікують дуже великі проблеми. Я вже не кажу про санкції
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03.03.2023 09:20 Ответить
Китай це розуміє, як і те що після москалів прийде черга і до них. Тому що усім зрозуміло що без підтримки китаю путін би не зважився на напад. І китайці знають що всі це знають. Тому їм вигідно ростягнути війну в часі і за цей час шукати інші ринки на заміну Європі і США. Правда їх немає, араби можливо. Ще можлтво спробують працювати на власного споживача, правда в них немає ні грошей для того щоб купляти своїж товари і культури споживання. Короче китайский цуцванг, ми бачити можем.
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03.03.2023 09:50 Ответить
Пусть их земля будет красной, после бунтов безработных китайцев. У которых нет своей земли, что бы вырастить жратву.
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03.03.2023 09:22 Ответить
Китай всегда говорил, что с парашкой они партнёры, но не союзники.
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03.03.2023 09:53 Ответить
> У поширеній за підсумками зустрічі заяві МЗС Росії говориться, що сторони відкинули спроби втручання у внутрішні справи інших країн.

Циничные мрази. А нападение на суверенную страну и аннексия ее земель - это не "втручання у внутрішні справи інших країн"?
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03.03.2023 09:59 Ответить
такое впечатление, что украинские руководитель внешней политикой и министр - два утырка, очень похожие на педофила путенина... сцуки вы, уджде год как китай даже не удосужился осудить нападение кацапии на Украину, а эти два придурка до сих пор не додумались разорвать отношения с китаем...
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03.03.2023 10:48 Ответить
Но нету у этих китайцев никакого чувства достоинства,если они могут вот так на весь мир фоткаться с этими упырями,вывод один,они готовы на все ради прибыли,на мой взгляд они хуже чем чем руссиш, а ведь ссср спалил их несколько милионов, наверное забыли ,мало наверное
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03.03.2023 10:50 Ответить
почуття власної гідності китайців виїхало на Тайвань,а те що не встигло виїхати,намотане на траки танків на площі тяняньмень... зараз це такий же ********* комуняцкий,тільки більш обережний.
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03.03.2023 14:48 Ответить
два продажных отброса мирового сообщества,вы только в глядитесь в их ние рожи,как они похожи,готовые в любую минуту удавиться ради хозяина как гиены
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03.03.2023 10:58 Ответить
Если бы узкоглазые ублюдки не дали добро то ***** бы ни когда не напал.
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03.03.2023 11:11 Ответить
Якщо американці хочуть перетягти на свій бік хоча б індусів то нехай пропонують їм солідарність в обмін на виведені з КНР підприємства, тим більш у індусів з китайцями серйозне тертя за кордони.
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03.03.2023 14:50 Ответить
 
 