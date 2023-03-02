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Новости Война
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Бербок - Лаврову: "Заканчивайте эту войну"

бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова заканчивать войну против Украины.

Об этом она заявила на встрече министров иностранных дел G20, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы верим в мультилатерализм. Заканчивайте эту войну, прекращайте нарушать международный строй", - сказала она присутствовавшему на встрече Лаврову.

Глава МИД ФРГ обвинила Россию в том, что она парализует работу "большой двадцатки".

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Автор: 

Германия (7033) Лавров Сергей (2318) россия (96018) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+22
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02.03.2023 10:32
+19
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02.03.2023 10:34
+14
і шо конь? знову блеяв про злу нату?
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02.03.2023 10:33
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02.03.2023 10:32 Ответить
і шо конь? знову блеяв про злу нату?
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02.03.2023 10:33 Ответить
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02.03.2023 10:34 Ответить
Ще солов'я і скубіду потрібно додати 😁
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02.03.2023 10:35 Ответить
Вони також присутні на зображенні.
Під шконками
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02.03.2023 10:52 Ответить
ті вислови про закінчення війни..до одного місця..скільки вже їх було на протязі року.?
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02.03.2023 10:35 Ответить
Воно не може!
Бо перший день миру, буде для ***** остннім днем при владі.
Можливо і не останнім, але жити йому після завершення війни, залишаться лічені дні.
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02.03.2023 10:37 Ответить
На якій планеті вона живе?
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02.03.2023 10:37 Ответить
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02.03.2023 10:46 Ответить
Извините, но просто не перевариваю эту немецкую сосну, которая ожидает что рашка "повернется на 360 градусов".
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02.03.2023 10:38 Ответить
Ничего страшного. Международная политика это вам не какая-то тупая математика.
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02.03.2023 10:44 Ответить
це така дурнувата політика..дупою вертіти...демократія мать її
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02.03.2023 10:46 Ответить
Вийди до туалету і проблюйся А потім сюди не повертайся - бо твоє "васабі" "рєпою" смердить!
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02.03.2023 10:47 Ответить


Не відповідайте раісіціцькамовному боту пригожина з погонялом Пригожинці зазвичай працюють у парі та засмічують російським лайном українські соціальні мережі. За кожен коментар, вкинутий тролем на «вентилятор» і за кожну відповідь пітерський бухгалтер з Лахти, що «сколінвстає», нараховує йому 11 руплей 80 копійок на фанфурик «ГЛОДА» і манну кашу.
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02.03.2023 10:54 Ответить
Из подляковских будешь, "самурай" херов? По поводу желаний - хочешь соснуть, сосни, кто тебе мешает!)
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02.03.2023 10:57 Ответить
на 180
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02.03.2023 11:00 Ответить
Скажите это ей.)
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02.03.2023 11:05 Ответить
Ytchenko An1 - idi u SRAKU !
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02.03.2023 11:28 Ответить
Лавров шєстьорка навіть не при пахану, а шєстьорка при шєстьорці, яка при пахану.

Бербок - Лаврову: "Закінчуйте цю війну"

Та Бербок прикидається, що вона ніби не знає ієрархії Путіна.
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02.03.2023 10:45 Ответить
Вони призупинять...треба просто мовчки знищувати цю злоякісну пухлину з російськомовними метастазами.
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02.03.2023 10:46 Ответить
Коняку треба закінчити разом з ******.
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02.03.2023 10:47 Ответить
Нихто для лаврова просит полного нуля закончить войну, кто его там слушать будет в той парашке? так же как и ее, просто новости уже бесят, подскажите как на них не заходить!
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02.03.2023 10:53 Ответить
До рашиського чорта це не доходить він все робить як цар скаже ,там іншої думки нема, це нациська терористична так звана держава.
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02.03.2023 11:02 Ответить
В нинішніх реаліях це те ж саме, що Бербок - Лаврову: "Вішайтесь"
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02.03.2023 11:08 Ответить
Он таких слов не поймёт. Ему надо дать команду на понятном/конском языке:
- Тпру !
Ну, или хотя бы:
- Цоб-цобэ.....
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02.03.2023 11:25 Ответить
Прадіди німців не просили, а давали ***** цим упоротим *********.
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02.03.2023 13:26 Ответить
 
 