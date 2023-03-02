Бербок - Лаврову: "Заканчивайте эту войну"

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова заканчивать войну против Украины.

Об этом она заявила на встрече министров иностранных дел G20, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы верим в мультилатерализм. Заканчивайте эту войну, прекращайте нарушать международный строй", - сказала она присутствовавшему на встрече Лаврову.

Глава МИД ФРГ обвинила Россию в том, что она парализует работу "большой двадцатки".

Читайте также: Шольц: Путин не готов к переговорам о справедливом мире