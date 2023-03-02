Бербок - Лаврову: "Заканчивайте эту войну"
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова заканчивать войну против Украины.
Об этом она заявила на встрече министров иностранных дел G20, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы верим в мультилатерализм. Заканчивайте эту войну, прекращайте нарушать международный строй", - сказала она присутствовавшему на встрече Лаврову.
Глава МИД ФРГ обвинила Россию в том, что она парализует работу "большой двадцатки".
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Під шконками
Бо перший день миру, буде для ***** остннім днем при владі.
Можливо і не останнім, але жити йому після завершення війни, залишаться лічені дні.
Не відповідайте раісіціцькамовному боту пригожина з погонялом Пригожинці зазвичай працюють у парі та засмічують російським лайном українські соціальні мережі. За кожен коментар, вкинутий тролем на «вентилятор» і за кожну відповідь пітерський бухгалтер з Лахти, що «сколінвстає», нараховує йому 11 руплей 80 копійок на фанфурик «ГЛОДА» і манну кашу.
Бербок - Лаврову: "Закінчуйте цю війну"
Та Бербок прикидається, що вона ніби не знає ієрархії Путіна.
- Тпру !
Ну, или хотя бы:
- Цоб-цобэ.....