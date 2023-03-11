ВСУ отразили более 100 атак оккупантов на пяти направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отбили более 100 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 11 марта по поводу российского вторжения.

Так, начались триста восемьдесят первые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник нанес 29 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области. Также оккупанты произвели 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка, Елино, Гай и Леоновка Черниговской области.

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Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ходыно и Атинское на Сумщине и Стрелечье, Старица, Огурцово, Амбарное, Фиголовка, Новомлынск, Двуречное, Западное и Каменка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Невское, Кременная, Белогоровка, Спорное и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Масютовки, Кисловки, Песчаного и Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Невского и Кузьминого в Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия – наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Железнянское, Парасковеевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка и Ивановское. Обстреляны 19 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Озаряновка, Александро-Шультино, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Обстреляны также районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг вел оборонные действия. Обстреляны районы более 30 населенных пунктов, среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Каиры, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Ингулец, Молодежное, Инженерное и Херсон.

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В отдельных населенных пунктах временно занятой и оккупированной территории Донецкой области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей. Так, в частности, во Владимировке полностью запрещен въезд граждан без регистрации. Установлены блокпосты, местным жителям запрещено передвижение по улицам.

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения окупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов врага.