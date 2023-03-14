РУС
Гайдай уволился с должности главы Луганской ВГА, - Гончаренко

гайдай

Сегодня, 14 марта, Сергей Гайдай написал заявление об освобождении от должности главы Луганской ВГА.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Сергей Гайдай уволился с должности главы Луганской ВГА. Скоро будет официальное назначение в Казахстан, как и писал ранее", - утверждает Гончаренко.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Читайте также: В Луганской области идет смешанная война, ситуация на всех направлениях тяжелая, - Гайдай

Автор: 

сподіваюсь перестануть постити його хрінь про те що "вже на околицях Кремінної"...
14.03.2023 14:47 Ответить
14.03.2023 14:47 Ответить
ці його пости вже стали мемом ))) тепер буде постити з казахстану " на підходах до астани, зосталось 100 км, 99,5 км,........., скоро буду в місті".
14.03.2023 14:49 Ответить
14.03.2023 14:49 Ответить
Не поняв? А Валуа погодила це звільнення, резолюція є? от бардак на цензорі...процеДУРИ нема
14.03.2023 14:52 Ответить
14.03.2023 14:52 Ответить
))) мабуть зараз звоне в оп-у. нагадать, шо не все в руках дєрьмака, без її згоди.
14.03.2023 15:02 Ответить
14.03.2023 15:02 Ответить
Указом призначається і Указом звільняється, без коментарів. Карочє, Закон!
14.03.2023 15:19 Ответить
14.03.2023 15:19 Ответить
Гайдай був та е Патріотом України.

Сумно якщо таких потрібних людей будуть призначати десь далеко від України.

Перемога України потребує згуртування усіх хто може і хоче боротися з ху&лом.

Бо війна ще не скінчилася- русня продовжує перти.
Вирішальні битви ще попереду.
Кожен західників України мак значення.
14.03.2023 15:09 Ответить
14.03.2023 15:09 Ответить
бути патріотом і розумним це дві великі різниці...
14.03.2023 15:27 Ответить
14.03.2023 15:27 Ответить
Да, куди уж нам до тебя, Степанов.

У тебя же целых 4 класса…
14.03.2023 16:20 Ответить
14.03.2023 16:20 Ответить
взагалі то 2...ВО...але річ то не про мене
14.03.2023 16:28 Ответить
14.03.2023 16:28 Ответить
Так якщо не про тебе,
то не требо вчити людей

що патріот та розумний … « це дві великі разниці…».

Люди свою відношення до Гайдая вже сказали ( дивись в топі)
14.03.2023 23:11 Ответить
14.03.2023 23:11 Ответить
подивився "топ" і.. здивувався))) я туди не лізу, мабуть в тебе свій "топ" "- омєриканцкий"
15.03.2023 11:19 Ответить
15.03.2023 11:19 Ответить
а гайдай что боронить русню? или тупо хайпует на своей безопасной должности?
14.03.2023 16:29 Ответить
14.03.2023 16:29 Ответить
В Мукачеві почав колись стажуватись головою РДА. Був чужий серед "своїх балог"
14.03.2023 23:35 Ответить
14.03.2023 23:35 Ответить
Навішуванню нагород має передувати ознайомлення з реальними фактами про діяльність нагороджуваної особи.

До початку війни губернатор Гайдай займався шаленим заробітчанством на Луганщині на дуже сумнівних, але фінансово "продуктивних" інфраструктурних проектах. Водночас уникаючи впровадження першочергово необхідних для мешканців регіону. У 20 році пропонував .

До початку повномасштабної війни не зробив в областівзагалі нічого для створення тероборони. У перші ж години війни втік з області в тил. Одночасно з ним те ж саме зробили місцеві військкомати. Усе це заслуговує на дуже ретельну перевірку і відповідні висновки!

Посаду глашатая перемоги над орками отримав згодом, сидячі при цьому у центрі України, а до підконтрольної області до її майже повного захоплення навідувався лише кілька разів по кілька годин, аби попозувати на камери у броніку.

Хоча б головного редактора ЦН .
15.03.2023 02:11 Ответить
15.03.2023 02:11 Ответить
мужньо

тим більше, що й Луганської області вже нема, проте ОВА (типу) все ще є
14.03.2023 14:48 Ответить
14.03.2023 14:48 Ответить
А де ділася?
14.03.2023 14:58 Ответить
14.03.2023 14:58 Ответить
Дє дє тепер мабуть Астане чи карагандє
14.03.2023 15:22 Ответить
14.03.2023 15:22 Ответить
То що його зняли це мабуть показник як для мене, що в найближчий час мабуть рік-два ніхто не збирається визволяти Луганську область. (бо немає достатніх сил та техніки для визволення Луганщині) Або вона буде розмінною монетою в майбутніх мирних переговорах с москалями. Мабуть я помиляюся. Бо це все до цього йде.
14.03.2023 15:31 Ответить
14.03.2023 15:31 Ответить
Ще ж 21 потрібно пристроїти 😜
14.03.2023 14:49 Ответить
14.03.2023 14:49 Ответить
Если правда этот трэш с очередным гавнопослом, то это явное неуважение к казахам и вообще дипломатической службе
14.03.2023 14:50 Ответить
14.03.2023 14:50 Ответить
А що робити?! Кулеба вже через інтернет шукає кандидатури послів. "Слуги", хто втік за кордон, хто подався в зрадники. Не з опозиції ж набирати кандидатури. Раптом людина з вулиці має неабиякий талант. А Гайдай все-таки, знає процедури.
14.03.2023 14:55 Ответить
14.03.2023 14:55 Ответить
як кулеба ігнат будений-кожен день пердів
14.03.2023 14:55 Ответить
14.03.2023 14:55 Ответить
який толк від цього ссучєного чючєла в Казахстані? хай пздує куди завгодно за свій кошт.
14.03.2023 14:58 Ответить
14.03.2023 14:58 Ответить
бегут от зе- хероев , давайте , дуйте в трускавецкий универ , там под шаурмичной толпы талантливых личностей тусят , набирайте в послы , меры, губернаторов , ..................
14.03.2023 15:04 Ответить
14.03.2023 15:04 Ответить
І хто, тепер, звільнятиме Кремінну і Сватове?...
14.03.2023 15:04 Ответить
14.03.2023 15:04 Ответить
а от тепер військова таємниця.
14.03.2023 15:28 Ответить
14.03.2023 15:28 Ответить
Яка втрата...
14.03.2023 15:05 Ответить
14.03.2023 15:05 Ответить
А хто ж тепер буде луганскьким Арестовичем?
14.03.2023 15:10 Ответить
14.03.2023 15:10 Ответить
А як він Кремінну буде заільняти з Казахстану? Там же ж юаілейге, 50 заільнення за планом.
14.03.2023 15:13 Ответить
14.03.2023 15:13 Ответить
Сумно, що его відсилають далеко від України.
Він Патріот.

Такі хлопці потрібні Україні для Перемоги.
14.03.2023 15:13 Ответить
14.03.2023 15:13 Ответить
випий чи нюхни заспокійливе і не сумуй.тепер Луганськ звільнять.
14.03.2023 15:30 Ответить
14.03.2023 15:30 Ответить
Вот и я за, у окоп иго, освобождать Кременную.
14.03.2023 18:39 Ответить
14.03.2023 18:39 Ответить
Гайдай був на своєму місці, його військові поважали. Якщо комусь він не до смаку, то ваші проблеми. І про Кремінна і про Сватове він писав вірно. Не його вина,що м'яса у орків забагато, щоб кидати в бій
14.03.2023 15:15 Ответить
14.03.2023 15:15 Ответить
А то він не знав скільки там м'яса?
14.03.2023 15:54 Ответить
14.03.2023 15:54 Ответить
Пі...ти йому менше потрібно було, а займатись роботою в 3-х селах
14.03.2023 15:55 Ответить
14.03.2023 15:55 Ответить
Цікаво, чим ви займалися до сьогодні? Чи ви з лісів Кремінна пишите?
14.03.2023 17:13 Ответить
14.03.2023 17:13 Ответить
А ты мабуть с берлинскава флохмаркету.
14.03.2023 18:41 Ответить
14.03.2023 18:41 Ответить
Як варіант, на його місце призначать чергову "сексологиню", і на луганщину потечуть ріки гуманітарки (на папері).
14.03.2023 15:25 Ответить
14.03.2023 15:25 Ответить
Може і ермака відправлять в Антананаріву?!
14.03.2023 15:38 Ответить
14.03.2023 15:38 Ответить
Болтлива пустота! Повне відображення зеленої влади!
14.03.2023 15:43 Ответить
14.03.2023 15:43 Ответить
Збулося! Як у нас казали " празнік на селі".
14.03.2023 15:51 Ответить
14.03.2023 15:51 Ответить
Допи$дівся про "взяття Кремінної". Такий самий прийде. Щось інше буде "брати".
14.03.2023 15:53 Ответить
14.03.2023 15:53 Ответить
Отакої! А хто ж щодня "звільнятиме" Луганщину?
Він багато патякав зі свого кабінету. Побачив, що до успіху ще далеко й вирішив переїхати в тепленьке місце до Казахстану.
14.03.2023 16:25 Ответить
14.03.2023 16:25 Ответить
Правильно. Скільки можна маячню *******.
14.03.2023 16:46 Ответить
14.03.2023 16:46 Ответить
Побачимо по інших призначеннях послами. Бо Кулебина поспішність насторожує, наочний приклад Тарана.
14.03.2023 17:17 Ответить
14.03.2023 17:17 Ответить
Після початку великої війни Гайдай виконував роль спікера із салону автомобіля, за цей час жодного засідання керівників ОДА хай із Краматорська я не бачив.
Відношення до нього контроверсійне.
14.03.2023 18:10 Ответить
14.03.2023 18:10 Ответить
Шо он дурак в Краматорске сидет, в Днепре ано асвабаждало Кременную.
14.03.2023 18:43 Ответить
14.03.2023 18:43 Ответить
Дапистелсся. ПС. Блохер ис ниво не палучилсся.
14.03.2023 18:34 Ответить
14.03.2023 18:34 Ответить
Напевно вирішив що грошей до кінця жіття йому вже вистачить
14.03.2023 19:08 Ответить
14.03.2023 19:08 Ответить
 
 