Гайдай уволился с должности главы Луганской ВГА, - Гончаренко
Сегодня, 14 марта, Сергей Гайдай написал заявление об освобождении от должности главы Луганской ВГА.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Сергей Гайдай уволился с должности главы Луганской ВГА. Скоро будет официальное назначение в Казахстан, как и писал ранее", - утверждает Гончаренко.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Сумно якщо таких потрібних людей будуть призначати десь далеко від України.
Перемога України потребує згуртування усіх хто може і хоче боротися з ху&лом.
Бо війна ще не скінчилася- русня продовжує перти.
Вирішальні битви ще попереду.
Кожен західників України мак значення.
У тебя же целых 4 класса…
то не требо вчити людей
що патріот та розумний … « це дві великі разниці…».
Люди свою відношення до Гайдая вже сказали ( дивись в топі)
До початку війни губернатор Гайдай займався шаленим заробітчанством на Луганщині на дуже сумнівних, але фінансово "продуктивних" інфраструктурних проектах. Водночас уникаючи впровадження першочергово необхідних для мешканців регіону. У 20 році пропонував .
До початку повномасштабної війни не зробив в областівзагалі нічого для створення тероборони. У перші ж години війни втік з області в тил. Одночасно з ним те ж саме зробили місцеві військкомати. Усе це заслуговує на дуже ретельну перевірку і відповідні висновки!
Посаду глашатая перемоги над орками отримав згодом, сидячі при цьому у центрі України, а до підконтрольної області до її майже повного захоплення навідувався лише кілька разів по кілька годин, аби попозувати на камери у броніку.
Хоча б головного редактора ЦН .
тим більше, що й Луганської області вже нема, проте ОВА (типу) все ще є
Він Патріот.
Такі хлопці потрібні Україні для Перемоги.
Він багато патякав зі свого кабінету. Побачив, що до успіху ще далеко й вирішив переїхати в тепленьке місце до Казахстану.
Відношення до нього контроверсійне.