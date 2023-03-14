Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА, - Гончаренко
Сьогодні, 14 березня, Сергій Гайдай написав заяву на звільнення з посади голови Луганської ВЦА.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА. Скоро буде офіційне призначення в Казахстан, як і писав раніше", - стверджує Гончаренко.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Топ коментарі
+20 MrStepanovM
показати весь коментар14.03.2023 14:47 Відповісти Посилання
+18 Fjall_Raven
показати весь коментар14.03.2023 14:49 Відповісти Посилання
+15 Drbest Good #551142
показати весь коментар14.03.2023 15:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сумно якщо таких потрібних людей будуть призначати десь далеко від України.
Перемога України потребує згуртування усіх хто може і хоче боротися з ху&лом.
Бо війна ще не скінчилася- русня продовжує перти.
Вирішальні битви ще попереду.
Кожен західників України мак значення.
У тебя же целых 4 класса…
то не требо вчити людей
що патріот та розумний … « це дві великі разниці…».
Люди свою відношення до Гайдая вже сказали ( дивись в топі)
До початку війни губернатор Гайдай займався шаленим заробітчанством на Луганщині на дуже сумнівних, але фінансово "продуктивних" інфраструктурних проектах. Водночас уникаючи впровадження першочергово необхідних для мешканців регіону. У 20 році пропонував .
До початку повномасштабної війни не зробив в областівзагалі нічого для створення тероборони. У перші ж години війни втік з області в тил. Одночасно з ним те ж саме зробили місцеві військкомати. Усе це заслуговує на дуже ретельну перевірку і відповідні висновки!
Посаду глашатая перемоги над орками отримав згодом, сидячі при цьому у центрі України, а до підконтрольної області до її майже повного захоплення навідувався лише кілька разів по кілька годин, аби попозувати на камери у броніку.
Хоча б головного редактора ЦН .
тим більше, що й Луганської області вже нема, проте ОВА (типу) все ще є
Він Патріот.
Такі хлопці потрібні Україні для Перемоги.
Він багато патякав зі свого кабінету. Побачив, що до успіху ще далеко й вирішив переїхати в тепленьке місце до Казахстану.
Відношення до нього контроверсійне.