Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА, - Гончаренко

Сьогодні, 14 березня, Сергій Гайдай написав заяву на звільнення з посади голови Луганської ВЦА.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА. Скоро буде офіційне призначення в Казахстан, як і писав раніше", - стверджує Гончаренко.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

