УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10873 відвідувача онлайн
Новини
15 542 56

Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА, - Гончаренко

гайдай

Сьогодні, 14 березня, Сергій Гайдай написав заяву на звільнення з посади голови Луганської ВЦА.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА. Скоро буде офіційне призначення в Казахстан, як і писав раніше", - стверджує Гончаренко.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також читайте: "Слуга народу" Безугла звинуватила голову Луганської ОВА Гайдая у поганій підготовці до оборони області

Автор: 

Казахстан (887) посол (1140) звільнення (2733) Гончаренко Олексій (498) Гайдай ЛОГА (930)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
сподіваюсь перестануть постити його хрінь про те що "вже на околицях Кремінної"...
показати весь коментар
14.03.2023 14:47 Відповісти
+18
ці його пости вже стали мемом ))) тепер буде постити з казахстану " на підходах до астани, зосталось 100 км, 99,5 км,........., скоро буду в місті".
показати весь коментар
14.03.2023 14:49 Відповісти
+15
Гайдай був та е Патріотом України.

Сумно якщо таких потрібних людей будуть призначати десь далеко від України.

Перемога України потребує згуртування усіх хто може і хоче боротися з ху&лом.

Бо війна ще не скінчилася- русня продовжує перти.
Вирішальні битви ще попереду.
Кожен західників України мак значення.
показати весь коментар
14.03.2023 15:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сподіваюсь перестануть постити його хрінь про те що "вже на околицях Кремінної"...
показати весь коментар
14.03.2023 14:47 Відповісти
ці його пости вже стали мемом ))) тепер буде постити з казахстану " на підходах до астани, зосталось 100 км, 99,5 км,........., скоро буду в місті".
показати весь коментар
14.03.2023 14:49 Відповісти
Не поняв? А Валуа погодила це звільнення, резолюція є? от бардак на цензорі...процеДУРИ нема
показати весь коментар
14.03.2023 14:52 Відповісти
))) мабуть зараз звоне в оп-у. нагадать, шо не все в руках дєрьмака, без її згоди.
показати весь коментар
14.03.2023 15:02 Відповісти
Указом призначається і Указом звільняється, без коментарів. Карочє, Закон!
показати весь коментар
14.03.2023 15:19 Відповісти
Гайдай був та е Патріотом України.

Сумно якщо таких потрібних людей будуть призначати десь далеко від України.

Перемога України потребує згуртування усіх хто може і хоче боротися з ху&лом.

Бо війна ще не скінчилася- русня продовжує перти.
Вирішальні битви ще попереду.
Кожен західників України мак значення.
показати весь коментар
14.03.2023 15:09 Відповісти
бути патріотом і розумним це дві великі різниці...
показати весь коментар
14.03.2023 15:27 Відповісти
Да, куди уж нам до тебя, Степанов.

У тебя же целых 4 класса…
показати весь коментар
14.03.2023 16:20 Відповісти
взагалі то 2...ВО...але річ то не про мене
показати весь коментар
14.03.2023 16:28 Відповісти
Так якщо не про тебе,
то не требо вчити людей

що патріот та розумний … « це дві великі разниці…».

Люди свою відношення до Гайдая вже сказали ( дивись в топі)
показати весь коментар
14.03.2023 23:11 Відповісти
подивився "топ" і.. здивувався))) я туди не лізу, мабуть в тебе свій "топ" "- омєриканцкий"
показати весь коментар
15.03.2023 11:19 Відповісти
а гайдай что боронить русню? или тупо хайпует на своей безопасной должности?
показати весь коментар
14.03.2023 16:29 Відповісти
В Мукачеві почав колись стажуватись головою РДА. Був чужий серед "своїх балог"
показати весь коментар
14.03.2023 23:35 Відповісти
Навішуванню нагород має передувати ознайомлення з реальними фактами про діяльність нагороджуваної особи.

До початку війни губернатор Гайдай займався шаленим заробітчанством на Луганщині на дуже сумнівних, але фінансово "продуктивних" інфраструктурних проектах. Водночас уникаючи впровадження першочергово необхідних для мешканців регіону. У 20 році пропонував .

До початку повномасштабної війни не зробив в областівзагалі нічого для створення тероборони. У перші ж години війни втік з області в тил. Одночасно з ним те ж саме зробили місцеві військкомати. Усе це заслуговує на дуже ретельну перевірку і відповідні висновки!

Посаду глашатая перемоги над орками отримав згодом, сидячі при цьому у центрі України, а до підконтрольної області до її майже повного захоплення навідувався лише кілька разів по кілька годин, аби попозувати на камери у броніку.

Хоча б головного редактора ЦН .
показати весь коментар
15.03.2023 02:11 Відповісти
мужньо

тим більше, що й Луганської області вже нема, проте ОВА (типу) все ще є
показати весь коментар
14.03.2023 14:48 Відповісти
А де ділася?
показати весь коментар
14.03.2023 14:58 Відповісти
Дє дє тепер мабуть Астане чи карагандє
показати весь коментар
14.03.2023 15:22 Відповісти
То що його зняли це мабуть показник як для мене, що в найближчий час мабуть рік-два ніхто не збирається визволяти Луганську область. (бо немає достатніх сил та техніки для визволення Луганщині) Або вона буде розмінною монетою в майбутніх мирних переговорах с москалями. Мабуть я помиляюся. Бо це все до цього йде.
показати весь коментар
14.03.2023 15:31 Відповісти
Ще ж 21 потрібно пристроїти 😜
показати весь коментар
14.03.2023 14:49 Відповісти
Если правда этот трэш с очередным гавнопослом, то это явное неуважение к казахам и вообще дипломатической службе
показати весь коментар
14.03.2023 14:50 Відповісти
А що робити?! Кулеба вже через інтернет шукає кандидатури послів. "Слуги", хто втік за кордон, хто подався в зрадники. Не з опозиції ж набирати кандидатури. Раптом людина з вулиці має неабиякий талант. А Гайдай все-таки, знає процедури.
показати весь коментар
14.03.2023 14:55 Відповісти
як кулеба ігнат будений-кожен день пердів
показати весь коментар
14.03.2023 14:55 Відповісти
який толк від цього ссучєного чючєла в Казахстані? хай пздує куди завгодно за свій кошт.
показати весь коментар
14.03.2023 14:58 Відповісти
бегут от зе- хероев , давайте , дуйте в трускавецкий универ , там под шаурмичной толпы талантливых личностей тусят , набирайте в послы , меры, губернаторов , ..................
показати весь коментар
14.03.2023 15:04 Відповісти
І хто, тепер, звільнятиме Кремінну і Сватове?...
показати весь коментар
14.03.2023 15:04 Відповісти
а от тепер військова таємниця.
показати весь коментар
14.03.2023 15:28 Відповісти
Яка втрата...
показати весь коментар
14.03.2023 15:05 Відповісти
А хто ж тепер буде луганскьким Арестовичем?
показати весь коментар
14.03.2023 15:10 Відповісти
А як він Кремінну буде заільняти з Казахстану? Там же ж юаілейге, 50 заільнення за планом.
показати весь коментар
14.03.2023 15:13 Відповісти
Сумно, що его відсилають далеко від України.
Він Патріот.

Такі хлопці потрібні Україні для Перемоги.
показати весь коментар
14.03.2023 15:13 Відповісти
випий чи нюхни заспокійливе і не сумуй.тепер Луганськ звільнять.
показати весь коментар
14.03.2023 15:30 Відповісти
Вот и я за, у окоп иго, освобождать Кременную.
показати весь коментар
14.03.2023 18:39 Відповісти
Гайдай був на своєму місці, його військові поважали. Якщо комусь він не до смаку, то ваші проблеми. І про Кремінна і про Сватове він писав вірно. Не його вина,що м'яса у орків забагато, щоб кидати в бій
показати весь коментар
14.03.2023 15:15 Відповісти
А то він не знав скільки там м'яса?
показати весь коментар
14.03.2023 15:54 Відповісти
Пі...ти йому менше потрібно було, а займатись роботою в 3-х селах
показати весь коментар
14.03.2023 15:55 Відповісти
Цікаво, чим ви займалися до сьогодні? Чи ви з лісів Кремінна пишите?
показати весь коментар
14.03.2023 17:13 Відповісти
А ты мабуть с берлинскава флохмаркету.
показати весь коментар
14.03.2023 18:41 Відповісти
Як варіант, на його місце призначать чергову "сексологиню", і на луганщину потечуть ріки гуманітарки (на папері).
показати весь коментар
14.03.2023 15:25 Відповісти
Може і ермака відправлять в Антананаріву?!
показати весь коментар
14.03.2023 15:38 Відповісти
Болтлива пустота! Повне відображення зеленої влади!
показати весь коментар
14.03.2023 15:43 Відповісти
Збулося! Як у нас казали " празнік на селі".
показати весь коментар
14.03.2023 15:51 Відповісти
Допи$дівся про "взяття Кремінної". Такий самий прийде. Щось інше буде "брати".
показати весь коментар
14.03.2023 15:53 Відповісти
Отакої! А хто ж щодня "звільнятиме" Луганщину?
Він багато патякав зі свого кабінету. Побачив, що до успіху ще далеко й вирішив переїхати в тепленьке місце до Казахстану.
показати весь коментар
14.03.2023 16:25 Відповісти
Правильно. Скільки можна маячню *******.
показати весь коментар
14.03.2023 16:46 Відповісти
Побачимо по інших призначеннях послами. Бо Кулебина поспішність насторожує, наочний приклад Тарана.
показати весь коментар
14.03.2023 17:17 Відповісти
Після початку великої війни Гайдай виконував роль спікера із салону автомобіля, за цей час жодного засідання керівників ОДА хай із Краматорська я не бачив.
Відношення до нього контроверсійне.
показати весь коментар
14.03.2023 18:10 Відповісти
Шо он дурак в Краматорске сидет, в Днепре ано асвабаждало Кременную.
показати весь коментар
14.03.2023 18:43 Відповісти
Дапистелсся. ПС. Блохер ис ниво не палучилсся.
показати весь коментар
14.03.2023 18:34 Відповісти
Напевно вирішив що грошей до кінця жіття йому вже вистачить
показати весь коментар
14.03.2023 19:08 Відповісти
 
 