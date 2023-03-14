Зеленский встретился с премьером Исландии Якобсдоттир: обсудили восстановление Украины и инвестиции
Президент Владимир Зеленский во вторник, 14 марта, встретился с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Они обсудили поддержку Украины и борьбу нашей страны против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента Владимира Зеленского.
Как отметил Зеленский, во время встречи была оговорена работа по привлечению России к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.
"Рассмотрели имплементацию украинской формулы мира. Также обсудили ход и перспективы восстановления Украины. Акцентировал на перспективах использования опыта Исландии в сфере зеленой энергетики и пригласил исландский бизнес уже сейчас инвестировать в соответствующие проекты в нашем государстве", - написал президент.
Зеленский поблагодарил Якобсдоттир и ее народ за политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине.
