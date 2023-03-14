РУС
Зеленский встретился с премьером Исландии Якобсдоттир: обсудили восстановление Украины и инвестиции

зеленський

Президент Владимир Зеленский во вторник, 14 марта, встретился с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Они обсудили поддержку Украины и борьбу нашей страны против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента Владимира Зеленского.

Как отметил Зеленский, во время встречи была оговорена работа по привлечению России к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

"Рассмотрели имплементацию украинской формулы мира. Также обсудили ход и перспективы восстановления Украины. Акцентировал на перспективах использования опыта Исландии в сфере зеленой энергетики и пригласил исландский бизнес уже сейчас инвестировать в соответствующие проекты в нашем государстве", - написал президент.

Зеленский поблагодарил Якобсдоттир и ее народ за политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

+10
14.03.2023 17:40 Ответить
+6
До речи, Исландия с мизерным населением и почти полным отсутствием армии и ВМС ТРИЖДЫ!!!!! утерла нос ведущим странам НАТО, обладающим ЯО.
https://site.ua/yuriy.gudimenko/treskovye-voiny-18-i0w5qk0 Тресковые войны (18+)
14.03.2023 17:48 Ответить
+4
Прем'єрка Ісландії бачила ЗЄ в латексі?

Може для розмови з ЗЄ треба було взяти батоги, кляп та кайданки...
14.03.2023 18:04 Ответить
Донька Якобса гарна жінка а фото немає
14.03.2023 17:35 Ответить
14.03.2023 17:40 Ответить
Дякую Махім
14.03.2023 17:47 Ответить
Будь ласка.
14.03.2023 17:54 Ответить
провокаторша.... підеш з нами або будеш на дивані в засаді?
14.03.2023 19:21 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:14.03.2023
14.03.2023 19:22 Ответить
14.03.2023 20:03 Ответить
Сміяться в якому місці? Основа "зеленої енергетики" Ісландії - використання термальних джерел від вулканічної активності Хто-небудь може підказать придурку, що в Україні існують лише "грязьові" вулкани! Та й ті - наокупованих територіях та ще й "холодні"! І термальні джерела мініатюрні та їх "на пальцях порахувать" можна
14.03.2023 17:43 Ответить
До речи, Исландия с мизерным населением и почти полным отсутствием армии и ВМС ТРИЖДЫ!!!!! утерла нос ведущим странам НАТО, обладающим ЯО.
https://site.ua/yuriy.gudimenko/treskovye-voiny-18-i0w5qk0 Тресковые войны (18+)
14.03.2023 17:48 Ответить
От тільки ми - не в НАТО І військові бази США у нас не стоять Але все одно - "уїбали"! УЖЕ
14.03.2023 17:54 Ответить
вони десятиріччами вдосконавлюють профіти від термальної єнергетики. Але в парасії є такі ж віджаті від Японії можливості на Сахаліні та Камчатці але вони настількі тупі та упороті дауни, шо все херять. нащо щось робити коли дотують роками блазнів з центру щоб мовчали
14.03.2023 19:26 Ответить
Він Віслюк! Хоча придурок теж годиться.
14.03.2023 18:23 Ответить
А пенсіонерам смартфони будуть?
14.03.2023 18:00 Ответить
Прем'єрка Ісландії бачила ЗЄ в латексі?

Може для розмови з ЗЄ треба було взяти батоги, кляп та кайданки...
14.03.2023 18:04 Ответить
Одни кровь проливают на фронте, а другие будущее бабло от инвесторов заранее делят
14.03.2023 18:11 Ответить
У Зєліка з єрмаками і татаровими слина тече - гроші на відновлення і поповнення оманських офшорів вже скоро!
14.03.2023 18:12 Ответить
**** зелена країна в крові .. а воно ******* ганяє .. мрію щоб після війни ,військові взяли цю мразь за горло ... Але гадаю що зеленій мерзоті війна на благо карману
14.03.2023 18:19 Ответить
Якщо Зеля ще буде у 2025 році, то в крану ніхто з інвесторів не прийде незважаючи на такі заяви !
14.03.2023 18:32 Ответить
А де ж вагон інвестицій які ти привіз з Оману та інших Еміратів?
14.03.2023 18:33 Ответить
яблука по 51 грн хотів втюхати
14.03.2023 18:42 Ответить
 
 