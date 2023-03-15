Россия, Китай и Иран начинают совместные военные учения
Россия, Китай и Иран 15 марта начнут совместные военные учения в Оманском заливе.
Об этом сообщило министерство обороны Китая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
В заявлении минобороны Китая говорится, что учения будут базироваться на совместных морских маневрах трех стран, проведенных в 2019 и 2022 годах.
Обучение армий и флотов трех стран продлится до 19 марта.
Топ комментарии
+29 Иван Петров #550849
показать весь комментарий15.03.2023 11:22 Ответить Ссылка
+21 Мрачный скептик
показать весь комментарий15.03.2023 11:27 Ответить Ссылка
+19 Waslen Lem
показать весь комментарий15.03.2023 11:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доброе утро, Америка!
Привет, Трамп!
другадвохсота армія яка обісралась в Україні?
Але є питання: і чого ж ці бідолахи одне від одного навчаться?
конюЛаврову зрозуміло.
Там так переймаються проблемами геїв та трансгендерів, що і не бачать яка страшна загроза виникла біля їхніх кордонів.
По сути никакой военной ценности данные учения не имеют, это демонстрация флага и не более того.
Без верблюдів такі моцній тріаді ніяк.
Ще 24.02.22 ******* б по парашній ********* - всім було б значно легше в першу чергу економічно.
таких фашиків ще світ не бачив