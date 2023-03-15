Россия, Китай и Иран начинают совместные военные учения

Россия, Китай и Иран 15 марта начнут совместные военные учения в Оманском заливе.

Об этом сообщило министерство обороны Китая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

В заявлении минобороны Китая говорится, что учения будут базироваться на совместных морских маневрах трех стран, проведенных в 2019 и 2022 годах.

Обучение армий и флотов трех стран продлится до 19 марта.

