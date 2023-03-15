РУС
Россия, Китай и Иран начинают совместные военные учения

рф,армія,російська

Россия, Китай и Иран 15 марта начнут совместные военные учения в Оманском заливе.

Об этом сообщило министерство обороны Китая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

В заявлении минобороны Китая говорится, что учения будут базироваться на совместных морских маневрах трех стран, проведенных в 2019 и 2022 годах.

Обучение армий и флотов трех стран продлится до 19 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайский "мирный план" по прекращению войны в Украине - это "троянский конь" для Запада, - The Hill

Иран (2075) Китай (3186) россия (97311) военные учения (3495)
Топ комментарии
+29
Ну ось весна і показала "хто де срав". Нову вісь зла утворено. Час для прогресивного людства зробити висновки.
15.03.2023 11:22 Ответить
+21
Китай глава этой коалиции уже много лет. Просто многие в стадии отрицания видят в Китае какого-то там игрока за свои интересы. Китай враг.
15.03.2023 11:27 Ответить
+19
Не покуй. Передача зброї московії іде повним ходом.
15.03.2023 11:21 Ответить
Та *****.
15.03.2023 11:20 Ответить
серьозно ?

Доброе утро, Америка!
Привет, Трамп!
15.03.2023 13:38 Ответить
Не покуй. Передача зброї московії іде повним ходом.
15.03.2023 11:21 Ответить
Тоже об этом подумал. Под видом учений перегрузят снаряды на московисткие посудины и поминай, как звали.
15.03.2023 11:28 Ответить
А навіщо щось перевантажувати на військові кораблі які просто НЕ МОЖУТЬ брати багато грузу якщо можно це саме зробити вантажним морським транспортом з цивільних портів своїх країн без будь якого контролю з боку іноземних військових яки пильно наглядають за навчаннями?! Яку чушь ви хлопці пишите на замислюючись над безглуздям своєї фантазії!!!
15.03.2023 11:39 Ответить
Ти на гуманітарному факультеті вчився? Так що не пи*ди. Для обслуговування навчать можуть залучити. Ти думаєш які то навчання?
15.03.2023 12:00 Ответить
у росії кордон з Китаєм по річкам та суходолу 4209 км...для чого їм постачати по морю? та і Ірану належить 724 км прибережної смуги Каспію, росії-695 км...
15.03.2023 12:49 Ответить
Чому може навчити друга двохсота армія яка обісралась в Україні?
15.03.2023 11:22 Ответить
Тупе шапкозакидання, навіть наші офіцери,содати говорять,що кацапи у цій війні роблять висновки,вчаться і постійно змінюють тактику.
15.03.2023 11:26 Ответить
І який висновок можливо зробити з того, що кораблі рашистів може знищувати будь я ка держава навіть не маючи власного військового флоту без застосування кораблів?! Єдиний який є логічним - що ВМС Московії то є просто один із видів носіїв ракет великої дальності, а для морського бою, або висадки десанту вони не пристосовані та не придатні!
15.03.2023 11:43 Ответить
"І який висновок можливо зробити з того, що кораблі рашистів може знищувати будь я ка держава навіть не маючи власного військового флоту без застосування кораблів?!" --- висновок що протикорабельні ракети наземного базування виконують роботу для якої їх створювали. Які тут ще висновки можна робити? Люий корабель в світі такі ракети мають змогу топити. Вони для цього і задумуються.
15.03.2023 11:59 Ответить
як людина який має десятки знайомих офіцерів на війні скажу всі вони говорять що кацапи нічому не вчаться це тупа смердюча біомаса яка воюює мясом
20.03.2023 21:05 Ответить
Ну ось весна і показала "хто де срав". Нову вісь зла утворено. Час для прогресивного людства зробити висновки.
15.03.2023 11:22 Ответить
Файно!
Але є питання: і чого ж ці бідолахи одне від одного навчаться?
15.03.2023 11:23 Ответить
А какже я?
15.03.2023 11:23 Ответить
От коли своє море викопають... 🤣
15.03.2023 11:29 Ответить
і заведуть креветок.... мммммм)))))
15.03.2023 14:25 Ответить
Китай вирішив прєднатися до коаліції моральних урОдів планети?
15.03.2023 11:24 Ответить
Китай глава этой коалиции уже много лет. Просто многие в стадии отрицания видят в Китае какого-то там игрока за свои интересы. Китай враг.
15.03.2023 11:27 Ответить
Ого... Вы до сих пор и не поняли, что Китай главный в этом тройничке?) Без его добра ***** фиг бы рыпнулся в Украину....
15.03.2023 13:29 Ответить
Звісно, що розумію. Та одне діло, керувати ******, інше- офіційне визнання своєї причетності до світового зла.
15.03.2023 13:49 Ответить
Ну значит что пошло не так, что пахан решил в открытую засветить своим еплом) А вот плюс это или минус для этой оси зла, будем посмотреть...
15.03.2023 13:59 Ответить
І знову оманська затока,всю нечисть туди тягне!!!
15.03.2023 11:24 Ответить
Кого на кораблях, а кого на лижах.
15.03.2023 11:59 Ответить
Зачем китаезы с этими чмошниками опущенными связываются?
15.03.2023 11:25 Ответить
Затем, что Си взял курс на вяличие и противостояние НАТО.
15.03.2023 11:45 Ответить
Это пахан этих чмошников немного засветил своим хлебалом... А вот то что для вас это новость, о многом говорит...
15.03.2023 13:32 Ответить
тому що китай це чмошник планетарного масштабу,рашка лише регіонального,уся "міць" китаю це його дешеві раби і доброта заходу.
15.03.2023 14:27 Ответить
Зброю передають. Ще ж навіть коню Лаврову зрозуміло.
15.03.2023 11:26 Ответить
Це *уйла секрет.🤣
15.03.2023 11:44 Ответить
Тільки кінь Лавров і може озвучити про "передачу зброї" під час навчань! Бо це не просто безглуздя, а й тупість, коли ніщо не заважає зробити це вантажними суднами з власних портів з Ірану через Каспій, а з Китаю через Дальній Схід чи то морським шляхом, чи залізною дорогою, а то й літаками!
15.03.2023 11:48 Ответить
Американці починають всеєвропейські навчання ?
Там так переймаються проблемами геїв та трансгендерів, що і не бачать яка страшна загроза виникла біля їхніх кордонів.
15.03.2023 11:29 Ответить
байдену большой привет передавайте.
15.03.2023 11:33 Ответить
Рано зрадофилить ) там общая численность кораблей всех трех сторон 12-15 штук АЖ. Со стороны РФ нереальный по силе флот из трех судов. ВСЕвселенские учения надо начинать срочно. Страшна загроза!!!
15.03.2023 11:35 Ответить
В этих учениях со стороны РФ будут принимать участие НЕСКОЛЬКО кораблей (как правило это один фрегат, один танкер и какая-то еще посудина) Со стороны Китая чуть больше 4-5 (как правило это фрегат+эсминец), со стороны Ирана примерно столько же.
По сути никакой военной ценности данные учения не имеют, это демонстрация флага и не более того.
15.03.2023 11:34 Ответить
Монголію забули!!!

Без верблюдів такі моцній тріаді ніяк.
15.03.2023 11:41 Ответить
а что, разрыв всех отношений с китаем не на часі? или боневтік янелохмнесорокдва еще не переговорил с черножёпым узкоглазым китайцем и поэтому разрыв откладывается?
15.03.2023 11:48 Ответить
А з якого переляку? Китай суверенна держава та може робити що їй потрібно. А з Беларуссю, до речі, то да, вже давно потрібно розірвати дип відносини.
15.03.2023 12:00 Ответить
Китай наш ворог, він не може і не має права робите те що шкодить Україні, а якщо робить реакція має бути відповідна як і покарання Китаю, оскільки Китай наш ворог і винен в вбивствах українців і постачає зброю РФ ми повинні розірвати всі відносини з Китаєм накласти на них санкції ні в якому раці не постачати туди продовольство, а також створити коаліцію на чолу США яка буде вводити жорсткі санкції проти Китаю
20.03.2023 21:08 Ответить
а з бульболендом слабо спочатку,наразі косоокі комуняки відкрито ще не зашкварились,в той же час бульборейх який є по суті плацдармом рашки чомусь у нас в корєфанах...
15.03.2023 14:28 Ответить
Був нормальний лідер у Китаї - День Сяо Пін, розвивав економіку, дружив з США. А тепер прийшов цей Сі Дзі Пін, тобто Мао дзе дун №2 і почав дружити з рашкою, це серьозна проблема.
15.03.2023 11:49 Ответить
Цей Сі вирішив стати диктатором, у той час, як Ден після другого строку склав повноваження і пішов з влади.
15.03.2023 12:09 Ответить
Особливо паскудна роль китаез -призивають до миру щоб спасти мордор і з ним же відкрито проводять військові навчання. Тобто шифруватись і заплутувати перестали, наплював на тисячолітні китайські традиції.
15.03.2023 11:49 Ответить
та це навчання "тазіків" в Оманській.
15.03.2023 11:50 Ответить
А чё там Госдеп опять голову в песок.
15.03.2023 11:51 Ответить
А що в цьому випадку має робити Госдеп?
15.03.2023 12:01 Ответить
Ось і визначився розподіл світу.
15.03.2023 11:53 Ответить
Православні всього світу об'єднуються? Скрепи до скреп?. Я так і не зрозумів, кацапи православні чи мусульмани, бо іранці мусульмани, складаються із шихтів і сунітів, а Китай так зовсім суміш дзеньбуддизму, конфуціанства і даосизму. Ще забулися взяти північну корею, а там атеїсти і шамани, що підходить до кужугетовича.
15.03.2023 11:55 Ответить
фактично сформувалася "вісь зла"...
15.03.2023 11:57 Ответить
Виходить, що три бранні народи. Тільки не зрозуміло, хто старший брат - Московія чи Китай? Що московити будуть заставляти китайців вчити штучну російську чи навпаки?
15.03.2023 13:32 Ответить
Если подпишут тройственный союз, договор или даже меморандум--- Израиль опоздает грохнуть персов.
15.03.2023 11:59 Ответить
Грохнуть персов Израилю? Нагуглите хотя бы размеры экономик и населения. Шаломам главное это сдерживание и отсрочить появление ЯО там, потому что в таком случае им предется свернуть все свои военные операции в том регионе. Но в прямой войне им не встретится. Это всеравно что говорить о том, как Куба хочет грохнуть США. Совсем разные весовые категории.
15.03.2023 17:23 Ответить
ти клоун? В Ізраїля найкраща армія на всьому близькому сході армія Ірана це армія минулого століття відстала і неуміла якість Армії Ізраїлю в сотні раз краща чим недоармія Ірану
20.03.2023 21:01 Ответить
Норм, а союзники далі жують соплі, серучи в штани - а раптом ***** нападе!
Ще 24.02.22 ******* б по парашній ********* - всім було б значно легше в першу чергу економічно.
15.03.2023 14:29 Ответить
Китай, видимо, решил бороться с перенаселением войной, это конечно очень эффективный способ, но бункеры китайских ********** не менее уязвимы лачуг крестьян (ибо будут первоочередными целями)!
15.03.2023 17:47 Ответить
оце так набір фашистів і кацапські зомбі, і китайські фашист і чорномазі фашисти,
таких фашиків ще світ не бачив
15.03.2023 21:47 Ответить
 
 