Росія, Китай та Іран розпочинають спільні військові навчання
Росія, Китай та Іран 15 березня почнуть спільні військові навчання в Оманській затоці.
Про це повідомило міністерство оборони Китаю, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
У заяві міноборони Китаю йдеться, що навчання базуватимуться на спільних морських маневрах трьох країн, проведених у 2019 та 2022 роках.
Навчання армій і флотів трьох країн триватимуть до 19 березня.
