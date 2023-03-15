Росія, Китай та Іран розпочинають спільні військові навчання

Росія, Китай та Іран 15 березня почнуть спільні військові навчання в Оманській затоці.

Про це повідомило міністерство оборони Китаю, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У заяві міноборони Китаю йдеться, що навчання базуватимуться на спільних морських маневрах трьох країн, проведених у 2019 та 2022 роках.

Навчання армій і флотів трьох країн триватимуть до 19 березня.

