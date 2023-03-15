УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9916 відвідувачів онлайн
Новини
9 588 58

Росія, Китай та Іран розпочинають спільні військові навчання

рф,армія,російська

Росія, Китай та Іран 15 березня почнуть спільні військові навчання в Оманській затоці.

Про це повідомило міністерство оборони Китаю, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У заяві міноборони Китаю йдеться, що навчання базуватимуться на спільних морських маневрах трьох країн, проведених у 2019 та 2022 роках.

Навчання армій і флотів трьох країн триватимуть до 19 березня.

Читайте: Китайський "мирний план" щодо припинення війни в Україні - це "троянський кінь" для Заходу, - The Hill

Автор: 

Іран (2335) Китай (4913) росія (67900) військові навчання (2814)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Ну ось весна і показала "хто де срав". Нову вісь зла утворено. Час для прогресивного людства зробити висновки.
показати весь коментар
15.03.2023 11:22 Відповісти
+21
Китай глава этой коалиции уже много лет. Просто многие в стадии отрицания видят в Китае какого-то там игрока за свои интересы. Китай враг.
показати весь коментар
15.03.2023 11:27 Відповісти
+19
Не покуй. Передача зброї московії іде повним ходом.
показати весь коментар
15.03.2023 11:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та *****.
показати весь коментар
15.03.2023 11:20 Відповісти
серьозно ?

Доброе утро, Америка!
Привет, Трамп!
показати весь коментар
15.03.2023 13:38 Відповісти
Не покуй. Передача зброї московії іде повним ходом.
показати весь коментар
15.03.2023 11:21 Відповісти
Тоже об этом подумал. Под видом учений перегрузят снаряды на московисткие посудины и поминай, как звали.
показати весь коментар
15.03.2023 11:28 Відповісти
А навіщо щось перевантажувати на військові кораблі які просто НЕ МОЖУТЬ брати багато грузу якщо можно це саме зробити вантажним морським транспортом з цивільних портів своїх країн без будь якого контролю з боку іноземних військових яки пильно наглядають за навчаннями?! Яку чушь ви хлопці пишите на замислюючись над безглуздям своєї фантазії!!!
показати весь коментар
15.03.2023 11:39 Відповісти
Ти на гуманітарному факультеті вчився? Так що не пи*ди. Для обслуговування навчать можуть залучити. Ти думаєш які то навчання?
показати весь коментар
15.03.2023 12:00 Відповісти
у росії кордон з Китаєм по річкам та суходолу 4209 км...для чого їм постачати по морю? та і Ірану належить 724 км прибережної смуги Каспію, росії-695 км...
показати весь коментар
15.03.2023 12:49 Відповісти
Чому може навчити друга двохсота армія яка обісралась в Україні?
показати весь коментар
15.03.2023 11:22 Відповісти
Тупе шапкозакидання, навіть наші офіцери,содати говорять,що кацапи у цій війні роблять висновки,вчаться і постійно змінюють тактику.
показати весь коментар
15.03.2023 11:26 Відповісти
І який висновок можливо зробити з того, що кораблі рашистів може знищувати будь я ка держава навіть не маючи власного військового флоту без застосування кораблів?! Єдиний який є логічним - що ВМС Московії то є просто один із видів носіїв ракет великої дальності, а для морського бою, або висадки десанту вони не пристосовані та не придатні!
показати весь коментар
15.03.2023 11:43 Відповісти
"І який висновок можливо зробити з того, що кораблі рашистів може знищувати будь я ка держава навіть не маючи власного військового флоту без застосування кораблів?!" --- висновок що протикорабельні ракети наземного базування виконують роботу для якої їх створювали. Які тут ще висновки можна робити? Люий корабель в світі такі ракети мають змогу топити. Вони для цього і задумуються.
показати весь коментар
15.03.2023 11:59 Відповісти
як людина який має десятки знайомих офіцерів на війні скажу всі вони говорять що кацапи нічому не вчаться це тупа смердюча біомаса яка воюює мясом
показати весь коментар
20.03.2023 21:05 Відповісти
Ну ось весна і показала "хто де срав". Нову вісь зла утворено. Час для прогресивного людства зробити висновки.
показати весь коментар
15.03.2023 11:22 Відповісти
Файно!
Але є питання: і чого ж ці бідолахи одне від одного навчаться?
показати весь коментар
15.03.2023 11:23 Відповісти
А какже я?
показати весь коментар
15.03.2023 11:23 Відповісти
От коли своє море викопають... 🤣
показати весь коментар
15.03.2023 11:29 Відповісти
і заведуть креветок.... мммммм)))))
показати весь коментар
15.03.2023 14:25 Відповісти
Китай вирішив прєднатися до коаліції моральних урОдів планети?
показати весь коментар
15.03.2023 11:24 Відповісти
Китай глава этой коалиции уже много лет. Просто многие в стадии отрицания видят в Китае какого-то там игрока за свои интересы. Китай враг.
показати весь коментар
15.03.2023 11:27 Відповісти
Ого... Вы до сих пор и не поняли, что Китай главный в этом тройничке?) Без его добра ***** фиг бы рыпнулся в Украину....
показати весь коментар
15.03.2023 13:29 Відповісти
Звісно, що розумію. Та одне діло, керувати ******, інше- офіційне визнання своєї причетності до світового зла.
показати весь коментар
15.03.2023 13:49 Відповісти
Ну значит что пошло не так, что пахан решил в открытую засветить своим еплом) А вот плюс это или минус для этой оси зла, будем посмотреть...
показати весь коментар
15.03.2023 13:59 Відповісти
І знову оманська затока,всю нечисть туди тягне!!!
показати весь коментар
15.03.2023 11:24 Відповісти
Кого на кораблях, а кого на лижах.
показати весь коментар
15.03.2023 11:59 Відповісти
Зачем китаезы с этими чмошниками опущенными связываются?
показати весь коментар
15.03.2023 11:25 Відповісти
Затем, что Си взял курс на вяличие и противостояние НАТО.
показати весь коментар
15.03.2023 11:45 Відповісти
Это пахан этих чмошников немного засветил своим хлебалом... А вот то что для вас это новость, о многом говорит...
показати весь коментар
15.03.2023 13:32 Відповісти
тому що китай це чмошник планетарного масштабу,рашка лише регіонального,уся "міць" китаю це його дешеві раби і доброта заходу.
показати весь коментар
15.03.2023 14:27 Відповісти
Зброю передають. Ще ж навіть коню Лаврову зрозуміло.
показати весь коментар
15.03.2023 11:26 Відповісти
Це *уйла секрет.🤣
показати весь коментар
15.03.2023 11:44 Відповісти
Тільки кінь Лавров і може озвучити про "передачу зброї" під час навчань! Бо це не просто безглуздя, а й тупість, коли ніщо не заважає зробити це вантажними суднами з власних портів з Ірану через Каспій, а з Китаю через Дальній Схід чи то морським шляхом, чи залізною дорогою, а то й літаками!
показати весь коментар
15.03.2023 11:48 Відповісти
Американці починають всеєвропейські навчання ?
Там так переймаються проблемами геїв та трансгендерів, що і не бачать яка страшна загроза виникла біля їхніх кордонів.
показати весь коментар
15.03.2023 11:29 Відповісти
байдену большой привет передавайте.
показати весь коментар
15.03.2023 11:33 Відповісти
Рано зрадофилить ) там общая численность кораблей всех трех сторон 12-15 штук АЖ. Со стороны РФ нереальный по силе флот из трех судов. ВСЕвселенские учения надо начинать срочно. Страшна загроза!!!
показати весь коментар
15.03.2023 11:35 Відповісти
В этих учениях со стороны РФ будут принимать участие НЕСКОЛЬКО кораблей (как правило это один фрегат, один танкер и какая-то еще посудина) Со стороны Китая чуть больше 4-5 (как правило это фрегат+эсминец), со стороны Ирана примерно столько же.
По сути никакой военной ценности данные учения не имеют, это демонстрация флага и не более того.
показати весь коментар
15.03.2023 11:34 Відповісти
Монголію забули!!!

Без верблюдів такі моцній тріаді ніяк.
показати весь коментар
15.03.2023 11:41 Відповісти
а что, разрыв всех отношений с китаем не на часі? или боневтік янелохмнесорокдва еще не переговорил с черножёпым узкоглазым китайцем и поэтому разрыв откладывается?
показати весь коментар
15.03.2023 11:48 Відповісти
А з якого переляку? Китай суверенна держава та може робити що їй потрібно. А з Беларуссю, до речі, то да, вже давно потрібно розірвати дип відносини.
показати весь коментар
15.03.2023 12:00 Відповісти
Китай наш ворог, він не може і не має права робите те що шкодить Україні, а якщо робить реакція має бути відповідна як і покарання Китаю, оскільки Китай наш ворог і винен в вбивствах українців і постачає зброю РФ ми повинні розірвати всі відносини з Китаєм накласти на них санкції ні в якому раці не постачати туди продовольство, а також створити коаліцію на чолу США яка буде вводити жорсткі санкції проти Китаю
показати весь коментар
20.03.2023 21:08 Відповісти
а з бульболендом слабо спочатку,наразі косоокі комуняки відкрито ще не зашкварились,в той же час бульборейх який є по суті плацдармом рашки чомусь у нас в корєфанах...
показати весь коментар
15.03.2023 14:28 Відповісти
Був нормальний лідер у Китаї - День Сяо Пін, розвивав економіку, дружив з США. А тепер прийшов цей Сі Дзі Пін, тобто Мао дзе дун №2 і почав дружити з рашкою, це серьозна проблема.
показати весь коментар
15.03.2023 11:49 Відповісти
Цей Сі вирішив стати диктатором, у той час, як Ден після другого строку склав повноваження і пішов з влади.
показати весь коментар
15.03.2023 12:09 Відповісти
Особливо паскудна роль китаез -призивають до миру щоб спасти мордор і з ним же відкрито проводять військові навчання. Тобто шифруватись і заплутувати перестали, наплював на тисячолітні китайські традиції.
показати весь коментар
15.03.2023 11:49 Відповісти
та це навчання "тазіків" в Оманській.
показати весь коментар
15.03.2023 11:50 Відповісти
А чё там Госдеп опять голову в песок.
показати весь коментар
15.03.2023 11:51 Відповісти
А що в цьому випадку має робити Госдеп?
показати весь коментар
15.03.2023 12:01 Відповісти
Ось і визначився розподіл світу.
показати весь коментар
15.03.2023 11:53 Відповісти
Православні всього світу об'єднуються? Скрепи до скреп?. Я так і не зрозумів, кацапи православні чи мусульмани, бо іранці мусульмани, складаються із шихтів і сунітів, а Китай так зовсім суміш дзеньбуддизму, конфуціанства і даосизму. Ще забулися взяти північну корею, а там атеїсти і шамани, що підходить до кужугетовича.
показати весь коментар
15.03.2023 11:55 Відповісти
фактично сформувалася "вісь зла"...
показати весь коментар
15.03.2023 11:57 Відповісти
Виходить, що три бранні народи. Тільки не зрозуміло, хто старший брат - Московія чи Китай? Що московити будуть заставляти китайців вчити штучну російську чи навпаки?
показати весь коментар
15.03.2023 13:32 Відповісти
Если подпишут тройственный союз, договор или даже меморандум--- Израиль опоздает грохнуть персов.
показати весь коментар
15.03.2023 11:59 Відповісти
Грохнуть персов Израилю? Нагуглите хотя бы размеры экономик и населения. Шаломам главное это сдерживание и отсрочить появление ЯО там, потому что в таком случае им предется свернуть все свои военные операции в том регионе. Но в прямой войне им не встретится. Это всеравно что говорить о том, как Куба хочет грохнуть США. Совсем разные весовые категории.
показати весь коментар
15.03.2023 17:23 Відповісти
ти клоун? В Ізраїля найкраща армія на всьому близькому сході армія Ірана це армія минулого століття відстала і неуміла якість Армії Ізраїлю в сотні раз краща чим недоармія Ірану
показати весь коментар
20.03.2023 21:01 Відповісти
Норм, а союзники далі жують соплі, серучи в штани - а раптом ***** нападе!
Ще 24.02.22 ******* б по парашній ********* - всім було б значно легше в першу чергу економічно.
показати весь коментар
15.03.2023 14:29 Відповісти
Китай, видимо, решил бороться с перенаселением войной, это конечно очень эффективный способ, но бункеры китайских ********** не менее уязвимы лачуг крестьян (ибо будут первоочередными целями)!
показати весь коментар
15.03.2023 17:47 Відповісти
оце так набір фашистів і кацапські зомбі, і китайські фашист і чорномазі фашисти,
таких фашиків ще світ не бачив
показати весь коментар
15.03.2023 21:47 Відповісти
 
 