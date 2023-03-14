Китайський "мирний план" щодо припинення війни в Україні - це "троянський кінь" для Заходу, - The Hill

Запропонований Китаєм план щодо припинення війни в Україні свідчить про підтримку Пекіном дій Москви.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у статті американського видання The Hill.

"Так званий мирний план Китаю для України демонструє повну координацію Пекіна та Москви. Якщо врахувати можливу передачу Китаєм озброєння Росії та нещодавні викриття щодо китайських розвідувальних прольотів у повітряному просторі США, стає очевидним переконання Китаю в тому, що війна сприяє досягненню його інтересів, а саме те, що перемога Росії повністю відповідає стратегії Китаю", - стверджує видання.

Зазначається, що план Китаю - "це так само оливкова гілка для Європи, як і свідчення підтримки Росії".

Видання стверджує, що кінцевою метою Китаю та Росії є витіснення США із європейського та тихоокеанського безпекового простору.

"Американським політикам варто звернути увагу на уважно підібрані Китаєм слова, покликані у дальній перспективі посіяти розкол між США та їхніми союзникам у західній Європі", - зауважує The Hill.

З огляду на це, США необхідно посилити підтримку України, аби обмежити вплив у світі як Росії, так і Китаю, оскільки Пекін намагається заручитися підтримкою європейських країн у питанні ослаблення Штатів.

"Чи приймуть європейські держави пропозицію Китаю у найближчому майбутньому, залежить лише від одного фактору: відносного балансу сил у Європі та Азії. США мусять одночасно підтримувати у цій війні Україну та упевнитися в її перемозі, таким чином віднадивши Китай від дій проти Тайваню. Якщо Штатам не вдасться досягти обох цілей, європейські сили дадуть тріщину", - підсумовує видання.

Також читайте: Китай де-факто обрав сторону щодо війни в Україні, - речник ЄС Стано