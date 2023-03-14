Китайський "мирний план" щодо припинення війни в Україні - це "троянський кінь" для Заходу, - The Hill
Запропонований Китаєм план щодо припинення війни в Україні свідчить про підтримку Пекіном дій Москви.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у статті американського видання The Hill.
"Так званий мирний план Китаю для України демонструє повну координацію Пекіна та Москви. Якщо врахувати можливу передачу Китаєм озброєння Росії та нещодавні викриття щодо китайських розвідувальних прольотів у повітряному просторі США, стає очевидним переконання Китаю в тому, що війна сприяє досягненню його інтересів, а саме те, що перемога Росії повністю відповідає стратегії Китаю", - стверджує видання.
Зазначається, що план Китаю - "це так само оливкова гілка для Європи, як і свідчення підтримки Росії".
Видання стверджує, що кінцевою метою Китаю та Росії є витіснення США із європейського та тихоокеанського безпекового простору.
"Американським політикам варто звернути увагу на уважно підібрані Китаєм слова, покликані у дальній перспективі посіяти розкол між США та їхніми союзникам у західній Європі", - зауважує The Hill.
З огляду на це, США необхідно посилити підтримку України, аби обмежити вплив у світі як Росії, так і Китаю, оскільки Пекін намагається заручитися підтримкою європейських країн у питанні ослаблення Штатів.
"Чи приймуть європейські держави пропозицію Китаю у найближчому майбутньому, залежить лише від одного фактору: відносного балансу сил у Європі та Азії. США мусять одночасно підтримувати у цій війні Україну та упевнитися в її перемозі, таким чином віднадивши Китай від дій проти Тайваню. Якщо Штатам не вдасться досягти обох цілей, європейські сили дадуть тріщину", - підсумовує видання.
Тому, жодної проблеми немає.
Вже не актуально, бо мають місце нові реалії?
Ну, тоді нехай США, які отримали весь збройовий уран від розукомплектування ракетно-ядерної зброї в Україні, оснастять по новій українську армію.
От тоді і провести перемовини з Китаєм на чиїх умовах припиняти війну.
Хтось бачить тут слово "Китай"?
"Кучма нагадав, що Китай теж підписав Будапештський меморандум. За його словами, українські дипломати повинні працювати і з китайським напрямком, щоб натиснути на Москву."
16 вересня 2017, 19:24
Збройовий уран, вилучений з ядерних боєголовок стратегічних і тактичних ракет, що перебували на озброєнні української армії, вартістю в тодішніх цінах близько $400 млрд. транзитом через рф було отримано США в рамках роботи комісії гор-чорномирдін та за двосторонньою угодою про використання високозбагаченого урану.
В зв'язку з цим в середині 2000-их деякі депутати госдуми пітьми вимагали посмертного засудження її колишнього правителя єльцина за "гасударствєнную измєну".
одна ******** неадекватная уже за 2 дня у ламанша была))))
Війна це також економіка
Це не мирний план для України, а план рятування *****.
Ніхто не занурюється у тему, якісь ліві ЗМІ якусь херню написали, нарід цю херню прокоментував і далі по сайту побіг...
Якщо китай тиснутиме своїм сраним - мирним планом , і Штати згорнуть допомогу Україні , в результаті чого ***** зможе розраховувати на перемогу у війні , жовтопикі зрозуміють що США не так вже й надто - притримуються своїх декларованих принципів і можуть - давати задню ,, і тоді вони атакують Тайвань . І США змушені будуть його захищати силою . То ж , перемога України цілком - в інтересах США .
Китайців , від нападу на Тайвань , стримує рішучість США - допомагати Україні .
Хай забирають свою недоармію підерів з України, платять репарації і ***** і його оточення під трибунал+ конфіскація в росії ядерної зброї 🤬🤬🤬