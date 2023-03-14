УКР
Китайський "мирний план" щодо припинення війни в Україні - це "троянський кінь" для Заходу, - The Hill

Запропонований Китаєм план щодо припинення війни в Україні свідчить про підтримку Пекіном дій Москви.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у статті американського видання The Hill.

"Так званий мирний план Китаю для України демонструє повну координацію Пекіна та Москви. Якщо врахувати можливу передачу Китаєм озброєння Росії та нещодавні викриття щодо китайських розвідувальних прольотів у повітряному просторі США, стає очевидним переконання Китаю в тому, що війна сприяє досягненню його інтересів, а саме те, що перемога Росії повністю відповідає стратегії Китаю", - стверджує видання.

Зазначається, що план Китаю - "це так само оливкова гілка для Європи, як і свідчення підтримки Росії".

Видання стверджує, що кінцевою метою Китаю та Росії є витіснення США із європейського та тихоокеанського безпекового простору.

"Американським політикам варто звернути увагу на уважно підібрані Китаєм слова, покликані у дальній перспективі посіяти розкол між США та їхніми союзникам у західній Європі", - зауважує The Hill.

З огляду на це, США необхідно посилити підтримку України, аби обмежити вплив у світі як Росії, так і Китаю, оскільки Пекін намагається заручитися підтримкою європейських країн у питанні ослаблення Штатів.

"Чи приймуть європейські держави пропозицію Китаю у найближчому майбутньому, залежить лише від одного фактору: відносного балансу сил у Європі та Азії. США мусять одночасно підтримувати у цій війні Україну та упевнитися в її перемозі, таким чином віднадивши Китай від дій проти Тайваню. Якщо Штатам не вдасться досягти обох цілей, європейські сили дадуть тріщину", - підсумовує видання.

+14
Без вступу України в НАТО - це аійна відкладена у часі.

Це не мирний план для України, а план рятування *****.
показати весь коментар
14.03.2023 09:10 Відповісти
+11
Нікого не цікавить цей «мирний план».
Тому, жодної проблеми немає.
показати весь коментар
14.03.2023 08:42 Відповісти
+8
А хто збирається запускати кудись цього вузькоокого коня?
показати весь коментар
14.03.2023 08:51 Відповісти
Нікого не цікавить цей «мирний план».
Тому, жодної проблеми немає.
показати весь коментар
14.03.2023 08:42 Відповісти
"Китайський "мирний план" щодо припинення війни в Україні - це "троянський кінь" для Заходу.! РЕЗЮМЕ "мирного плану" Китаю
показати весь коментар
14.03.2023 08:43 Відповісти
А як же підпис Китаю під Будапештським меморандумом, що стверджує гарантії територіальної цілісності України?
Вже не актуально, бо мають місце нові реалії?
Ну, тоді нехай США, які отримали весь збройовий уран від розукомплектування ракетно-ядерної зброї в Україні, оснастять по новій українську армію.
От тоді і провести перемовини з Китаєм на чиїх умовах припиняти війну.
показати весь коментар
14.03.2023 08:48 Відповісти
"Будапештський меморандум підписали президент США Білл Клінтон, Росії Борис Єльцин, України Леонід Кучма та прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор".
Хтось бачить тут слово "Китай"?
показати весь коментар
14.03.2023 09:02 Відповісти
Та щось там було з Китаєм. Потім приєднався. Ось, що Дзеркало тижня колись писало:

"Кучма нагадав, що Китай теж підписав Будапештський меморандум. За його словами, українські дипломати повинні працювати і з китайським напрямком, щоб натиснути на Москву."
16 вересня 2017, 19:24
показати весь коментар
14.03.2023 09:08 Відповісти
Тобі "Дзеркало тижня" - більш шановане джерело інформації, ніж текст меморандуму?
показати весь коментар
14.03.2023 09:36 Відповісти
Документ скріплений підписами екс-президента Леоніда Кучми, покійного екс-президента РФ Бориса Єльцина, екс-прем'єр-міністра Великої Британії Джона Мейджора та екс-президента США Білла Клінтона. Окремі заяви про підтримку меморандуму зробили ще дві ядерні держави: Китай та Франція.
показати весь коментар
14.03.2023 09:56 Відповісти
"Заява про підтримку" та "підписання" - "трохи різні речі" Питання ставилося про "підписання меморандуму"!
показати весь коментар
14.03.2023 10:00 Відповісти
Ви дуже помиляєтеся! Увесь збагачений уран від стратегічних ядерних ракет, які порізали автогеном, а також усю тактичну ядерну зброю, яка була в України,- отримала росія! За, як нам казав зрадник Кучма - за газові борги, сума яких становила біля 200 млн.доларів. А приблизна вартість усього того, що було передано росії, оцінюється у суму приблизно 200 мільярдів доларів!
показати весь коментар
14.03.2023 09:09 Відповісти
Ніякої помилки немає.
Збройовий уран, вилучений з ядерних боєголовок стратегічних і тактичних ракет, що перебували на озброєнні української армії, вартістю в тодішніх цінах близько $400 млрд. транзитом через рф було отримано США в рамках роботи комісії гор-чорномирдін та за двосторонньою угодою про використання високозбагаченого урану.
В зв'язку з цим в середині 2000-их деякі депутати госдуми пітьми вимагали посмертного засудження її колишнього правителя єльцина за "гасударствєнную измєну".
показати весь коментар
14.03.2023 09:30 Відповісти
А хто збирається запускати кудись цього вузькоокого коня?
показати весь коментар
14.03.2023 08:51 Відповісти
Дивує що керівники України цього не хочуть розуміти ,адже в тому плані жодного слова про агресора і виведення окупаційних військ з території України ,зате чітко записано про зняття санкцій з рф ,що це недолугість керівництва чи свідоме підігравання ворогу.
показати весь коментар
14.03.2023 08:53 Відповісти
Це не новина, що китайози ********* карлику і Штати з Європою це все розуміють... ватники лише ведуться на китайські промовини кота Леопольда "давайте жити мирно..." Китай завжди вів тайну політику своїх намирів
показати весь коментар
14.03.2023 08:55 Відповісти
Сі і Пу готують плацдарм нападу на Захід.
показати весь коментар
14.03.2023 08:59 Відповісти
чем они потом харчеваться будут плацдарменики 80% економики китая от запада зависит, оборот 1.5 трилиарда долларов....за обосранцев аналоговнетных и разговора нет,если бы нато задействовало хотя бы 50 процентов своего оружия,в первую очередь ракеты,флот,авиацию,то русня максимум неделю продержалась бы,и то много с их аналоговнетными пво дырявым)
одна ******** неадекватная уже за 2 дня у ламанша была))))
показати весь коментар
14.03.2023 09:15 Відповісти
Отож. Залежність їм не подобається. У військовому плані і в кількості вони можуть позмагатись.
Війна це також економіка
показати весь коментар
14.03.2023 09:19 Відповісти
Без вступу України в НАТО - це аійна відкладена у часі.

Це не мирний план для України, а план рятування *****.
показати весь коментар
14.03.2023 09:10 Відповісти
Немає в Китая жодного плану. На сайті МЗС КНР опубліковано принципи, які підтримує Китай при врегулюванні конфлікту.
Ніхто не занурюється у тему, якісь ліві ЗМІ якусь херню написали, нарід цю херню прокоментував і далі по сайту побіг...
показати весь коментар
14.03.2023 09:12 Відповісти
Третій термін при владі --- то діагноз. Дах відчалює в закат незворотньо. Непереможне бажання погратися в солдатики прогресує. Нажаль користуючись методикою Пу , Сі зумів продавить керівництво партії і обрати шлях "патрясатєля всєлєнной". Зростання Патрону під хвіст, китайцям знову жменя рису на день.
показати весь коментар
14.03.2023 09:14 Відповісти
Перемога рашки у війні з Україною однозначно розв'яже руки китайозам що до Тайваню .
Якщо китай тиснутиме своїм сраним - мирним планом , і Штати згорнуть допомогу Україні , в результаті чого ***** зможе розраховувати на перемогу у війні , жовтопикі зрозуміють що США не так вже й надто - притримуються своїх декларованих принципів і можуть - давати задню ,, і тоді вони атакують Тайвань . І США змушені будуть його захищати силою . То ж , перемога України цілком - в інтересах США .
Китайців , від нападу на Тайвань , стримує рішучість США - допомагати Україні .
показати весь коментар
14.03.2023 09:15 Відповісти
Китай має власні інтереси і вони полягають в повному ослабленні ********** завдяки війні в Україні. Роблячи вигляд що вони на боці ********** китайці грають свою гру, а дурні кацапи вважаючи себе "в союзі з Китаєм" безповоротно спалюють військові та матеріальні ресурси. Китаю залишилось лише трошки почекати і труп ворога пропливе за течією і тоді безкровно і без війни китайці повернуть тимчасово загарбані *********** території, які за ресурсами і площою не йдуть ні в яке порівняння з Тайванем. Нагнітання напруги навколо Тайваню це класична "операція прикриття" реальних планів Китаю щодо повернення територій з **********.
показати весь коментар
14.03.2023 09:23 Відповісти
госпаде почему так не повезло с такой кучей длб-ов оказаться на одной планете.
показати весь коментар
14.03.2023 10:18 Відповісти
Пізда, ********** пів України, вбили кілька десятків тисяч людей і кажуть давайтю міріцца.
Хай забирають свою недоармію підерів з України, платять репарації і ***** і його оточення під трибунал+ конфіскація в росії ядерної зброї 🤬🤬🤬
показати весь коментар
14.03.2023 11:02 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 11:08 Відповісти
 
 