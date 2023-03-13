УКР
35 315 93

Китай де-факто обрав сторону щодо війни в Україні, - речник ЄС Стано

путін,сі

Європейський Союз підтримує зусилля від будь-якої країни для якнайшвидшого завершення агресивної війни, яку Росія розв’язала проти України. Але китайські мирні пропозиції у цьому сенсі послаблюються тим, що Китай обрав одну із сторін у цьому конфлікті.

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви можете бути чесним посередником миру, коли ви не обираєте сторону. Якщо йдеться про ситуацію в Україні, Китай де факто обрав сторону. Китай відмовився визнавати, хто є агресором і хто є жертвою. Китай ставить Україну на однаковий рівень (з агресором, – ред.), хоча Україна піддається жорстокій і злочинній атаці на порушення Хартії ООН. Тієї Хартії, яку Китай зголосився захищати як постійний член Ради Безпеки ООН. Це одна з речей, яка може розглядатися як спірна у китайському підході та у китайських пропозиціях", - сказав Стано.

Він нагадав, що Китай часто просто ретранслює російські наративи щодо причин та витоків війни проти України, включаючи тези щодо "підповзання" НАТО та інші подібні нісенітниці.

"Якщо ви хочете досягти миру, будь-хто буде вітати такі зусилля, які мають бути прийняті обома залученими сторонами. Наразі Росія дуже прохолодно ставиться та ігнорує будь-які змістовні мирні пропозиції. Натомість Росія проводить ескалацію за ескалацією, здійснює звірства проти мирного населення України, руйнує її цивільну інфраструктуру", - наголосив речник ЄС.

Він наголосив, що будь-яка країна, яка має вплив на Росію, має скористатися ним, щоб РФ якомога швидше зупинила нелюдську агресію. І Китай має для цього всі важелі як постійний член Ради безпеки ООН.

Також Стано нагадав, що під час нещодавнього голосування в ГА ООН 141 країна світу засудила злочинну війну росії проти України. Кілька десятків країн, що утрималися, опинилися в абсолютній меншості, тоді як підтримують країну-агресора одиниці – 5-7 держав світу. Ці цифри варто чітко усвідомлювати, підкреслив Стано.

"Безумовно, ми підтримуємо будь-які мирні зусилля з боку будь-якої країни. Ми не є частиною цього конфлікту, попри те, що Росія дуже старається втягнути нас. Але мирні переговори – це те, що стосується насамперед українців і росіян", - зауважив Стано.

"Попри низку мирних ініціатив, включно з тими, що надійшли від Китаю, Росія відповідає деструктивно на будь-які зусилля міжнародного співтовариства принести мир або привести обидві сторони за стіл переговорів. Росія лише збільшує ескалацію. Для миру вам потрібні двоє, одного недостатньо. Наразі Росія не готова зупинити вбивства та протиправні дії в Україні. Тож, коли момент прийде, і Росія буде здатною це зробити, ми побачимо, які мирні зусилля будуть можливими. На цей момент дуже важливо враховувати, що Україна думає над можливим посередництвом або переговорами. З іншого боку, треба, щоб Росія також була готовою", - додав речник ЄС.

Топ коментарі
+21
і цей "китайський ум" завжди співпадає із темною силою

тому то люди у всьму світі ходять у англійських костюмах та американських джинсах, а не в китайських халатах.
"китайський світ" ніколи не відбудеться як світовий проєкт

за темпами розвитку Індія вже починає обганяти Китай
показати весь коментар
13.03.2023 17:08 Відповісти
+19
Нужно чётко понимать, что Китай, это такая же недострана, с диктаторским режимом, как и раша, и чем раньше это поймут Америка с Европой, тем быстрее они смогут подготовить экономику своих стран к существованию без китайского мусора, которым он заполонил весь мир.

За те ресурсы, которые китайцам за копейки отдаёт путлер, они будут предавать и продавать всех, включая даже своих граждан.
показати весь коментар
13.03.2023 17:10 Відповісти
+16
Не впевнений, що індуси краще китайців.
Я б взагалі не радів тому, що Азія шалено швидко багатіє на західних ділках, які взяли і винесли виробництво в ворожі країни.
показати весь коментар
13.03.2023 17:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да нихуя он не выбирал. Китай себе на уме.
показати весь коментар
13.03.2023 17:02 Відповісти
згоден !
Західний світ має контролювати виробництва у країнах третього світу, від Китаю, рашки, Індії до всілякої дрібноти, бо зайві гроші ці ушльопки обовьзково починають витрачати на зброю

ніяких високотехнологічних виробництв!
тільки дешева ручна праця
показати весь коментар
13.03.2023 17:17 Відповісти
Але ж там ще є Пакістан. Він вже багато чого поставив в Україну. Чому - там меньший вплив, або його взагилі нема від рашки. Ці дві країни історично, хоча якшо пом'ятати острів Даманський, сидять під рашкою.
показати весь коментар
13.03.2023 17:22 Відповісти
острів Даманський, за який загинуло 100 совєцьких солдатиків, вже давно китайський, а під рашкою ніхто не сидить, її послали мєлким лєсом навіть середньоазійські сатрапи та деспоти, від Казахстану до Туркменістану
показати весь коментар
13.03.2023 17:42 Відповісти
Можливо ви хотіли сказати "її послали мєлким пєском"? Так більше підходить
показати весь коментар
13.03.2023 20:57 Відповісти
От тільки біда: приватні компанії-виробники зброї, і як і всі інші приватні компанії, прагне не жити з дотацій свого уряду, виконуючи раз в ХХХ років замовлення, а продавати, продавати і продавати і продавати, і побільше продавати. А зброю радісно і великими партіями скуповують як раз тоталітарні країни, оскільки демократичні країни не потребують війни щоб грабувати своїх сусідів, вони роблять це економічно.
показати весь коментар
13.03.2023 17:35 Відповісти
Оружие покупают все.
показати весь коментар
13.03.2023 19:24 Відповісти
Поздровляю, вы изобрели колониализм 19 века. Ты сейчас предлагаешь тупо нарушить сувернитет стран Азии в духе имперского мышления.

Да ты гений, а с Японии, Тайваня, и Южной Кореи тоже убрать все высокотехнологичное производство?
Для вас дебилов обясняю, Запад не просто так перенес кучу заводов в Китай и прочие страны. Во первых, да ради удешевления производства. Второе, для создания там рабочих мест. Что бы китайцы не нелегалами перли на Запад в грузовых контейнерах как было сравнительно недавно. А работал у себя дома. Отбери все это и миллиарды голодных азиатов будут нелегалами переть на Запад и Запад с США будут волком выть от этого.
показати весь коментар
13.03.2023 19:23 Відповісти
Тоталітаризм абсолютно чужий для Індії, чого не скажеш про Китай. Це країни відрізняються одна від одної набагато сильніше, ніж так звані захід та схід. А ще вони мають давній прикордонний конфлікт.
показати весь коментар
13.03.2023 18:04 Відповісти
В Индии кастовая система. Второе, население Индии слишком разнообразное. Там черт ногу сломит.
показати весь коментар
13.03.2023 19:26 Відповісти
Бедная Азия, это миллимарды голодных мигрантов на Западе. Уже проходили.
показати весь коментар
13.03.2023 19:14 Відповісти
Багата Азія - це тотаристична машина знищення демократії і західної цивілізації. Це краще?
показати весь коментар
14.03.2023 09:34 Відповісти
*****, что за ***** ты написал. Япония, ЮК, Тайвань это тоталитарные режимы?

Азия что мечтает уничтожить Запад это такой же бред как те сказки про Злое НАТО что хочет уничтожить Россию, что по Останкино показывают.

Пора бы уже головой думать.
показати весь коментар
14.03.2023 13:08 Відповісти
Люди вже давно ходять в у англійських костюмах та американських джинсах, вироблених у Китаї.
показати весь коментар
13.03.2023 17:17 Відповісти
але ж американські джинси та це ще й спосіб життя.
чи не так ?
показати весь коментар
13.03.2023 17:18 Відповісти
Тут йдется про потужності Китаю, який на данний момент може все.
показати весь коментар
13.03.2023 17:21 Відповісти
китайці на замовлення голандців виробляли фарфорові вироби ще напочатку 17 сторіччя, але розумнішими вони з того часу так і не стали

третій термін Сі це початок кінця Китаю.
я цікавлюсь історією Китаю, основна проблема всієї їхньої трьохтисятилітньої цивілізації це корупція та неефективність державного керівництва
показати весь коментар
13.03.2023 17:38 Відповісти
Мені як споживачу побарабану яке в його керівництво, мені важлива продукція, яка на данний момент за ціною, доступністю, якістю, є не в конкуренції.
показати весь коментар
13.03.2023 17:39 Відповісти
якістю ????
китайська ???

це була бамбарбія кергуду, шютка ?
показати весь коментар
13.03.2023 17:45 Відповісти
Ну якщо нариклад мавпа дивится на гранату, то в принципі такий коммент приймаєтся, але якщо людина має профільні знання в програмуванні та електроніці то навряд чи.
показати весь коментар
13.03.2023 18:08 Відповісти
Нет. Пора бы уже отбросить стереотип 90-тых что Китай не может в качество. Может, еще как. Просто оно дороже.
показати весь коментар
13.03.2023 19:29 Відповісти
є цікаве відео на ю-тюбі у "Останній капіталіст" на цю тему...причини економічного злету країни та все ж предрікають кабздєц Кітаю..не факт що ми доживемо до цього але....
показати весь коментар
13.03.2023 17:49 Відповісти
С какого чуда это конец Китая?
показати весь коментар
13.03.2023 19:28 Відповісти
Комуняцкому Китаю.
показати весь коментар
13.03.2023 20:33 Відповісти
несколько миллиардов населения, вторая экономика мира, собственная космическая станция - все там с госуправлением норм. вот сравнить с "нашими" "избранными" с купленными дипломами и знакомыми "очень хорошими" людьми которые ни бе ни ме ни в чем - то да. только нахрена (и на что) нам столько "управленцев" содержать, когда "управлять" то уже нечем? но - нет, те до последнего останутся.
показати весь коментар
13.03.2023 20:32 Відповісти
Нічого дивного. Азіати підтримують азіатів.
показати весь коментар
13.03.2023 19:01 Відповісти
Прохохотал. Ладно, во первых мир не делиться на черное и белое. Делить мир на черное и белое это инфантилизм. А абстрактное добро как и абстрактное зло, это герои детских сказок. В реальности все гораздо сложнее.

****** аналогия, но в это можно играть вдвоем. Весь мир использует компас что придумали в Китае. Весь мир пользуется шелком и фарфором что изобрели в Китае. Весь мир воюет огнестрельным оружием, которое появилось после того как китайцы изобрели порох.
И так дальше, ты охламон сравнил продукт массового потребления джинсы и английский костюм с сугубо национальной одеждой, в кимоно, тогах и вышыванках мир тоже не ходит, потому что любая национальная одежда сугубо нишевый продукт.

Как мировой проект Китай состоялся давным давно.
показати весь коментар
13.03.2023 19:13 Відповісти
камон, Китай уже имеет непрерывную реальную тысячелетнюю историю (в отличи от Хйловских росказней) и всякие "шелковые пути" как были так и остались. и английские и американские товары уже тоже по факту китайские, только лейблы разные. так что хоть официальной целью "китайский мир" никогда и не был (в отличие от коммуняцких потуг), но по факту - стал.
показати весь коментар
13.03.2023 20:23 Відповісти
Наверно хоче МоторСич забрать назад.
показати весь коментар
13.03.2023 20:07 Відповісти
Китайцев дохрена. Если нам не брешуть.
показати весь коментар
13.03.2023 22:59 Відповісти
Комуняки це звиклі шльондри. Але краще хай будуть ні за кацапів ні проти.
показати весь коментар
13.03.2023 17:03 Відповісти
не має й не було в Китаї ніякого комунізму, там - мурашизм (суспільна організація життя на базі феромонів)
показати весь коментар
13.03.2023 17:10 Відповісти
Как и капиталисты.
показати весь коментар
13.03.2023 19:30 Відповісти
Заява- демагогія!
Поки що Китай навіть політично дуже обережний в підтримці росії.
показати весь коментар
13.03.2023 17:04 Відповісти
бо Діду неоднозначно попередив
показати весь коментар
13.03.2023 17:11 Відповісти
пора ставити хрест на китайському чуді переносом виробництв до інших азіатських країн
показати весь коментар
13.03.2023 17:12 Відповісти
Чтобы исключить Китай из основных мировых поставщиков нужен новый миропорядок, я об этом на Форуме написал статью, советую почитать, она называется " ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НУЖЕН НОВЫЙ МИР".
показати весь коментар
13.03.2023 19:39 Відповісти
Ты ***** написал.
показати весь коментар
13.03.2023 19:47 Відповісти
Ага, помечтай. Во первых переносить очень дорого. Во вторых, огромный % западных брендов своих заводов не имеют вообще. Они орендуют или договариваться с китайскими заводами о производстве своей продукции.
Стандартная маркировка - Страна регистрации бренда: вставить любую страну на выбор.
Страна производитель: КНР

И самое главное, не забывай про кучу западных компаний что были куплены китайскими инвесторами - Моторола, Вольво, Хаммер и куча других. Там ***** их.
показати весь коментар
13.03.2023 19:46 Відповісти
Мечтай дальше.
показати весь коментар
13.03.2023 19:32 Відповісти
Швейцарія також

І навіть папа римський
показати весь коментар
13.03.2023 17:12 Відповісти
Швейцарія і при гітлері жила, щей гроші давала гітлеру під відсотки, тай ще свої тунелі для проїзду поїздів з германії до італії - чому війска кооліції і не змогли взяти фашистів + німців до кінця війни. Бабло все вирішує, причому, велике бабло. Такий світ.
показати весь коментар
13.03.2023 17:27 Відповісти
Что за бредятину ты тут написал.
показати весь коментар
13.03.2023 19:48 Відповісти
Не смішно.
показати весь коментар
13.03.2023 17:26 Відповісти
Скжіть будь - ласка, де купити феррелектричний дисплей оккім Китаю, дайте лінк.
показати весь коментар
13.03.2023 17:20 Відповісти
не хвилюйся, скоро будуть індійські
работники крупнейшего завода Foxconn по производству смартфонов iPhone в китайском Чжэнчжоу массово покидают предприятие.... в связі с переносом производства в Індію


https://www.ixbt.com/news/2022/11/02/rabochie-massovo-begut-s-zavoda-po-vypusku-iphone-izza-nechelovecheskih-uslovij-sovsem-skoro-proizvodstvo-smartfonov.html
показати весь коментар
13.03.2023 17:27 Відповісти
Не смішно, скажіть де купити дисплей.
показати весь коментар
13.03.2023 17:29 Відповісти
у білорусів, скоро, навіть ноутбуки
показати весь коментар
13.03.2023 17:47 Відповісти
Цікаве є відео коли мавпа калаш отримала від туземців, мені це відео чомусь згадалося. )
показати весь коментар
13.03.2023 18:10 Відповісти
мавпа-граната
мавпа-калаш

сходи до психоаналітика, криша підтікає
показати весь коментар
13.03.2023 18:16 Відповісти
І все )) ? Якось рівень 5 класника )
показати весь коментар
13.03.2023 18:32 Відповісти
щось слабенько як для програміста , ну хто я такий щоб осуджувати
показати весь коментар
13.03.2023 18:19 Відповісти
В китае завод никто не закрывает.
показати весь коментар
13.03.2023 19:49 Відповісти
Это тайванский завод. И без работы он не останеться, так как один из самых крупных мировых ОЭМ-производителей.
показати весь коментар
13.03.2023 19:51 Відповісти
таких не купиш ніде , чи мова про "https://www.google.com.ua/search?q=%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9&tbm=isch&hl=uk&bih=627&biw=1326&sa=X&ved=2ahUKEwjshsahqNn9AhURsyoKHQB9CDAQBXoECAEQIw фероелектричний " ?
показати весь коментар
13.03.2023 18:23 Відповісти
Хіба на букву помилився то всьо (тут якось не дуже перевіряю правопис)? Де можна купити краще порадьте ?
показати весь коментар
13.03.2023 18:31 Відповісти
А не пора ли косоглазых обезьян послать вслед за русским кораблем?
показати весь коментар
13.03.2023 17:21 Відповісти
только без рук !
чисто економічєски, забезпечивши маоіський френчик з кепкою та мискою рису

хай електрочайники клепають !
показати весь коментар
13.03.2023 17:30 Відповісти
Ось тільки українська влада не побачила на чиєму боці Китай і що значить їхній так званий план ,таке враження що МЗС України нічого не вирішує ,а все вирішуєтся в ОП зрозуміло ким і яку стратегію вони ведуть.
показати весь коментар
13.03.2023 17:21 Відповісти
рівень твого розуміння не на багато вищий ніж у ОП...
показати весь коментар
13.03.2023 17:51 Відповісти
Ну то хай йде нах*й...
показати весь коментар
13.03.2023 17:29 Відповісти
Китай буде мати профіт при будь-якому розкладі. Програє рашка - добре. Програє Україна - теж.
показати весь коментар
13.03.2023 17:50 Відповісти
Велика "Піднебесна " не обирає нічию сторону. Тим паче якихось білих варварів з лісів Московії.
Вона вибирає свої інтерси . І зараз її інтерес в тому щоб Московія не програла розгромно - а то їм ще потрібні злі ,голодні, обідрані "білі варвари"з лісів Раzzєї , щоб натравлювати періодично на країни Заходу.
показати весь коментар
13.03.2023 17:52 Відповісти
Не совсем так. Шифруется понятно, но Китай, к сожалению, будет выступать за любую антизападную силу. И дело не только в сегодняшней конкуренции американской и китайской экономик. А и с точки зрения их истории их выбор будет вполне логичным для них. Они помнят, как Великобритания подсадила когда-то на опиум всю их страну по сути. А впоследствии когда император осознал весь пздец и отказался принимать английские суда с наркотой, были организованы "опиумные войны".Но Китай уже конкретно находился в наркотическом угаре, что привело к тотальному голоду, технологической отсталости, гражданской войны, временной частичной оккупации Китая. А ведь до того как англичане им привезли герыч- первая экономика мира в то время с 35% долей мирового ВВП. У первой экономике мира ,США, сейчас только 20% к примеру. Только представьте былое величие когда-то (это даже не США сейчас). Но сейчас, по факту, снова восстановились и сами сажают пол мира на свои синтетические наркотики(почти все самые популярные наркотики сейчас у западной молодёжи, разработаны в китайских лабораториях). Так что они мстят и будут видимо дальше мстить.
показати весь коментар
13.03.2023 18:27 Відповісти
Частково згоден з Вами . АЛе китайські та американські економіки не тільки конкурують між собою. Вони ще тісно пов'язані та взаємозалежні. Китай хоче відновити свою колишню міць - і стати номер один. А США - залишитися номер один .
Китай конфліктує з усіма сусідами. І тому боїться, що в разі програшу Московії - перетворення її на сателіта Заходу. Тому в інтересах Сі - щоб північні варвари - не програли вповну, а залишилися злими та голодними.
показати весь коментар
13.03.2023 19:15 Відповісти
Это какую такую прежднюю мощь? Китай как раз сейчас и силен как государство.
показати весь коментар
13.03.2023 19:56 Відповісти
Не совсем так, изначально скорее всего китай расчитывал что война в Украине ослабит и Запад и Рашку. Не фартануло, Запад не ослаб. А вот Рашка оказалась как раз слабнет, что тоже выгодно Си.
показати весь коментар
13.03.2023 19:55 Відповісти
речник каже красиві і правильні речі, сподіваюсь йому просто дали завдання сказати ці речі, бо взагалі то речник це ніхто...але та підтримка кацапів з боку Китая яка є сьогодні, цілком прийнятна...нам залишається сподіватись що Китай не перетне червоні лінії які йому накреслили США та ЄС...що не вистрілить собі в ногу....Його стурбованність і засудження кацапів нам не допоможе, а на більше сподіватись не варто...
показати весь коментар
13.03.2023 17:57 Відповісти
в наступні роки США і ЄС перенесуть виробництво з Китаю до себе, там і подивимось на мощі Китаю
показати весь коментар
13.03.2023 18:24 Відповісти
Нет. Не перенесут, не выгодно. Кроме того куча западных компаний куплена Китаем давным давно.
показати весь коментар
13.03.2023 19:58 Відповісти
Китайози***********) хитровиіпані зі своїм Конфуційом.
Але в Україні, вся китайська хитросракість,піде по *****.
Будуть вони і надалі їсти собак,мишей і...абортіррваний матеріал(людський) , з якого ці жлвтопиеі,******* робить супи.
Хвора нація,з багаторічною історією.
Будуть жерти рис і мишей.
Україна цим хонгільдонам ні куска хліба не дасть.
Нехай їх кормлять "івани".
Фу гидота.
Я даже китайських студентів,повиганяв *****, в район річни Хуанхе.
Ааааа!!Гидота жовтопика🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
13.03.2023 18:27 Відповісти
Ты закусывай, придурок.
показати весь коментар
13.03.2023 19:59 Відповісти
Китайцы работящие, но тупые...
Зачем им плотнозаселенная Тайвань, когда под боком безлюдная Сибирь?
В Китае 1.7 млн. заключенных...Все это можно втихаря перебрасывать в Сибирь, ввиде каторги...
показати весь коментар
13.03.2023 18:38 Відповісти
Сибір вже їх .
показати весь коментар
13.03.2023 19:16 Відповісти
Ви уявляєте теплолюбних китайців , що живуть в Сибірі? А ресурси Сибіру - і так китайські
показати весь коментар
13.03.2023 19:16 Відповісти
Великий Хінган

大兴安岭地区 Хейлунцзян Китай



Мінлива хмарність · -21 °C

04:04
-------------------------------------------------
Это про ТЕПЛОЛЮБИВЫХ китайцев, температура сейчас на севере Китая в городе Хинган МИНУС 21 ГРАДУС.
Они испокон веков жили в Забайкалье, где морозы до минус 30-40 - нормальное явление.
показати весь коментар
13.03.2023 22:09 Відповісти
Все ценность Тайваня в его инфраструктуре. Которая пойдет по ***** в случае войны.
показати весь коментар
13.03.2023 20:00 Відповісти
********* давно признал Запад стороной конфликта, желает это признать ЕС или не желает, ничто не изменится, Берлин придется защищать.
показати весь коментар
13.03.2023 19:57 Відповісти
Китайцы, ********* вам такой же друг, как и совку Третий рейх.
показати весь коментар
13.03.2023 19:59 Відповісти
боневтік мнесорокдваиянелох так не щитает... хочется пожелать подохнуть его и его скумбрии по 8 гривен...
показати весь коментар
13.03.2023 20:34 Відповісти
Китай возможно специально растягивает войну.... Хочет добиться для себя выгодную ситуацию. Им возможно нужен сосед развалинном состоянии на блюдечке. Вот и тянет время войны. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
13.03.2023 21:16 Відповісти
Китай чекае занепаду раш1,як т1льки Китай побачить явну нашу перевагу,в1нтзаб"е Пашку ногами самост1йно.Слава Укра1н1!Героям слава!
показати весь коментар
13.03.2023 21:21 Відповісти
Эти косоглазые ещё те сволочи!!
показати весь коментар
13.03.2023 22:20 Відповісти
Красножопых миротворцев уже все раскусили.
показати весь коментар
14.03.2023 11:33 Відповісти
 
 