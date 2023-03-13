Китай де-факто обрав сторону щодо війни в Україні, - речник ЄС Стано

Європейський Союз підтримує зусилля від будь-якої країни для якнайшвидшого завершення агресивної війни, яку Росія розв’язала проти України. Але китайські мирні пропозиції у цьому сенсі послаблюються тим, що Китай обрав одну із сторін у цьому конфлікті.

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви можете бути чесним посередником миру, коли ви не обираєте сторону. Якщо йдеться про ситуацію в Україні, Китай де факто обрав сторону. Китай відмовився визнавати, хто є агресором і хто є жертвою. Китай ставить Україну на однаковий рівень (з агресором, – ред.), хоча Україна піддається жорстокій і злочинній атаці на порушення Хартії ООН. Тієї Хартії, яку Китай зголосився захищати як постійний член Ради Безпеки ООН. Це одна з речей, яка може розглядатися як спірна у китайському підході та у китайських пропозиціях", - сказав Стано.

Він нагадав, що Китай часто просто ретранслює російські наративи щодо причин та витоків війни проти України, включаючи тези щодо "підповзання" НАТО та інші подібні нісенітниці.

"Якщо ви хочете досягти миру, будь-хто буде вітати такі зусилля, які мають бути прийняті обома залученими сторонами. Наразі Росія дуже прохолодно ставиться та ігнорує будь-які змістовні мирні пропозиції. Натомість Росія проводить ескалацію за ескалацією, здійснює звірства проти мирного населення України, руйнує її цивільну інфраструктуру", - наголосив речник ЄС.

Він наголосив, що будь-яка країна, яка має вплив на Росію, має скористатися ним, щоб РФ якомога швидше зупинила нелюдську агресію. І Китай має для цього всі важелі як постійний член Ради безпеки ООН.

Також Стано нагадав, що під час нещодавнього голосування в ГА ООН 141 країна світу засудила злочинну війну росії проти України. Кілька десятків країн, що утрималися, опинилися в абсолютній меншості, тоді як підтримують країну-агресора одиниці – 5-7 держав світу. Ці цифри варто чітко усвідомлювати, підкреслив Стано.

"Безумовно, ми підтримуємо будь-які мирні зусилля з боку будь-якої країни. Ми не є частиною цього конфлікту, попри те, що Росія дуже старається втягнути нас. Але мирні переговори – це те, що стосується насамперед українців і росіян", - зауважив Стано.

"Попри низку мирних ініціатив, включно з тими, що надійшли від Китаю, Росія відповідає деструктивно на будь-які зусилля міжнародного співтовариства принести мир або привести обидві сторони за стіл переговорів. Росія лише збільшує ескалацію. Для миру вам потрібні двоє, одного недостатньо. Наразі Росія не готова зупинити вбивства та протиправні дії в Україні. Тож, коли момент прийде, і Росія буде здатною це зробити, ми побачимо, які мирні зусилля будуть можливими. На цей момент дуже важливо враховувати, що Україна думає над можливим посередництвом або переговорами. З іншого боку, треба, щоб Росія також була готовою", - додав речник ЄС.

