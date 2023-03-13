Китай де-факто обрав сторону щодо війни в Україні, - речник ЄС Стано
Європейський Союз підтримує зусилля від будь-якої країни для якнайшвидшого завершення агресивної війни, яку Росія розв’язала проти України. Але китайські мирні пропозиції у цьому сенсі послаблюються тим, що Китай обрав одну із сторін у цьому конфлікті.
Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ви можете бути чесним посередником миру, коли ви не обираєте сторону. Якщо йдеться про ситуацію в Україні, Китай де факто обрав сторону. Китай відмовився визнавати, хто є агресором і хто є жертвою. Китай ставить Україну на однаковий рівень (з агресором, – ред.), хоча Україна піддається жорстокій і злочинній атаці на порушення Хартії ООН. Тієї Хартії, яку Китай зголосився захищати як постійний член Ради Безпеки ООН. Це одна з речей, яка може розглядатися як спірна у китайському підході та у китайських пропозиціях", - сказав Стано.
Він нагадав, що Китай часто просто ретранслює російські наративи щодо причин та витоків війни проти України, включаючи тези щодо "підповзання" НАТО та інші подібні нісенітниці.
"Якщо ви хочете досягти миру, будь-хто буде вітати такі зусилля, які мають бути прийняті обома залученими сторонами. Наразі Росія дуже прохолодно ставиться та ігнорує будь-які змістовні мирні пропозиції. Натомість Росія проводить ескалацію за ескалацією, здійснює звірства проти мирного населення України, руйнує її цивільну інфраструктуру", - наголосив речник ЄС.
Він наголосив, що будь-яка країна, яка має вплив на Росію, має скористатися ним, щоб РФ якомога швидше зупинила нелюдську агресію. І Китай має для цього всі важелі як постійний член Ради безпеки ООН.
Також Стано нагадав, що під час нещодавнього голосування в ГА ООН 141 країна світу засудила злочинну війну росії проти України. Кілька десятків країн, що утрималися, опинилися в абсолютній меншості, тоді як підтримують країну-агресора одиниці – 5-7 держав світу. Ці цифри варто чітко усвідомлювати, підкреслив Стано.
"Безумовно, ми підтримуємо будь-які мирні зусилля з боку будь-якої країни. Ми не є частиною цього конфлікту, попри те, що Росія дуже старається втягнути нас. Але мирні переговори – це те, що стосується насамперед українців і росіян", - зауважив Стано.
"Попри низку мирних ініціатив, включно з тими, що надійшли від Китаю, Росія відповідає деструктивно на будь-які зусилля міжнародного співтовариства принести мир або привести обидві сторони за стіл переговорів. Росія лише збільшує ескалацію. Для миру вам потрібні двоє, одного недостатньо. Наразі Росія не готова зупинити вбивства та протиправні дії в Україні. Тож, коли момент прийде, і Росія буде здатною це зробити, ми побачимо, які мирні зусилля будуть можливими. На цей момент дуже важливо враховувати, що Україна думає над можливим посередництвом або переговорами. З іншого боку, треба, щоб Росія також була готовою", - додав речник ЄС.
тому то люди у всьму світі ходять у англійських костюмах та американських джинсах, а не в китайських халатах.
"китайський світ" ніколи не відбудеться як світовий проєкт
за темпами розвитку Індія вже починає обганяти Китай
Я б взагалі не радів тому, що Азія шалено швидко багатіє на західних ділках, які взяли і винесли виробництво в ворожі країни.
Західний світ має контролювати виробництва у країнах третього світу, від Китаю, рашки, Індії до всілякої дрібноти, бо зайві гроші ці ушльопки обовьзково починають витрачати на зброю
ніяких високотехнологічних виробництв!
тільки дешева ручна праця
Да ты гений, а с Японии, Тайваня, и Южной Кореи тоже убрать все высокотехнологичное производство?
Для вас дебилов обясняю, Запад не просто так перенес кучу заводов в Китай и прочие страны. Во первых, да ради удешевления производства. Второе, для создания там рабочих мест. Что бы китайцы не нелегалами перли на Запад в грузовых контейнерах как было сравнительно недавно. А работал у себя дома. Отбери все это и миллиарды голодных азиатов будут нелегалами переть на Запад и Запад с США будут волком выть от этого.
Азия что мечтает уничтожить Запад это такой же бред как те сказки про Злое НАТО что хочет уничтожить Россию, что по Останкино показывают.
Пора бы уже головой думать.
чи не так ?
третій термін Сі це початок кінця Китаю.
я цікавлюсь історією Китаю, основна проблема всієї їхньої трьохтисятилітньої цивілізації це корупція та неефективність державного керівництва
китайська ???
це була бамбарбія кергуду, шютка ?
****** аналогия, но в это можно играть вдвоем. Весь мир использует компас что придумали в Китае. Весь мир пользуется шелком и фарфором что изобрели в Китае. Весь мир воюет огнестрельным оружием, которое появилось после того как китайцы изобрели порох.
И так дальше, ты охламон сравнил продукт массового потребления джинсы и английский костюм с сугубо национальной одеждой, в кимоно, тогах и вышыванках мир тоже не ходит, потому что любая национальная одежда сугубо нишевый продукт.
Как мировой проект Китай состоялся давным давно.
Поки що Китай навіть політично дуже обережний в підтримці росії.
За те ресурсы, которые китайцам за копейки отдаёт путлер, они будут предавать и продавать всех, включая даже своих граждан.
Стандартная маркировка - Страна регистрации бренда: вставить любую страну на выбор.
Страна производитель: КНР
И самое главное, не забывай про кучу западных компаний что были куплены китайскими инвесторами - Моторола, Вольво, Хаммер и куча других. Там ***** их.
І навіть папа римський
работники крупнейшего завода Foxconn по производству смартфонов iPhone в китайском Чжэнчжоу массово покидают предприятие.... в связі с переносом производства в Індію
https://www.ixbt.com/news/2022/11/02/rabochie-massovo-begut-s-zavoda-po-vypusku-iphone-izza-nechelovecheskih-uslovij-sovsem-skoro-proizvodstvo-smartfonov.html
мавпа-калаш
сходи до психоаналітика, криша підтікає
чисто економічєски, забезпечивши маоіський френчик з кепкою та мискою рису
хай електрочайники клепають !
Вона вибирає свої інтерси . І зараз її інтерес в тому щоб Московія не програла розгромно - а то їм ще потрібні злі ,голодні, обідрані "білі варвари"з лісів Раzzєї , щоб натравлювати періодично на країни Заходу.
Китай конфліктує з усіма сусідами. І тому боїться, що в разі програшу Московії - перетворення її на сателіта Заходу. Тому в інтересах Сі - щоб північні варвари - не програли вповну, а залишилися злими та голодними.
Але в Україні, вся китайська хитросракість,піде по *****.
Будуть вони і надалі їсти собак,мишей і...абортіррваний матеріал(людський) , з якого ці жлвтопиеі,******* робить супи.
Хвора нація,з багаторічною історією.
Будуть жерти рис і мишей.
Україна цим хонгільдонам ні куска хліба не дасть.
Нехай їх кормлять "івани".
Фу гидота.
Я даже китайських студентів,повиганяв *****, в район річни Хуанхе.
Ааааа!!Гидота жовтопика🤮🤮🤮🤮
Зачем им плотнозаселенная Тайвань, когда под боком безлюдная Сибирь?
В Китае 1.7 млн. заключенных...Все это можно втихаря перебрасывать в Сибирь, ввиде каторги...
大兴安岭地区 Хейлунцзян Китай
Мінлива хмарність · -21 °C
04:04
-------------------------------------------------
Это про ТЕПЛОЛЮБИВЫХ китайцев, температура сейчас на севере Китая в городе Хинган МИНУС 21 ГРАДУС.
Они испокон веков жили в Забайкалье, где морозы до минус 30-40 - нормальное явление.