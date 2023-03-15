РУС
В Киеве могут быть сетевые ограничения, - КГВА

київ

В Киеве могут ввести предел потребления электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"В столице могут быть сетевые ограничения. В этой связи, при росте потребления есть вероятность введения лимита потребления во избежание перегрузки и аварий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для восстановления надежности электроснабжения уходит больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим.

Жители столицы призывают сознательно потреблять электроэнергию.

"Не включайте одновременно несколько мощных приборов. Каждый из вас своим ответственным отношением может помочь ускорить вернуть Киев к стабильному обеспечению электроэнергией", - подытожили в администрации.

+4
Якщо чесно, вже заї.... Місяць не було відключень, серйозних обстрілів не було, опалювальний сезон закінчується, світловий день збільшується - ЯКІ ПРИЧИНИ ІДІОТИЗМУ, ЩО ЗНЕНАЦЬКА ЗМІНИЛОСЬ???
15.03.2023 12:53 Ответить
+4
Вони збільшують ціни на електрику, воду й газ...відключення, потім воплі як все погано й ще збільшать

Це потягне збільшення цін на все інше - продукти, паливомастильні, ліки..потім гіперінфляція, бо врубять монетний двір..і зубожіння людей..
15.03.2023 13:00 Ответить
+3
Це вже знущання..то все добре, то все погано..кінцеву вартість електрики не узгодять?
15.03.2023 12:52 Ответить
звернись до хутіна:

"Хутін, пріді, укронацист Кличко замучил"
15.03.2023 13:16 Ответить


Регистрация: 10.03.2023
15.03.2023 13:17 Ответить
Регистрация: 11.01.2023


Регистрация: 12.02.2023

скучно, работаете, девочки.....
15.03.2023 13:21 Ответить
Наскільки я пам"ятаю, відповідність українських цін на енергоносії європейським - одна з вимог угоди про асоціацію з ЄС.
15.03.2023 13:15 Ответить
Но не во время войны
15.03.2023 16:04 Ответить
В Європі ціни вищі, туди вигідніше продавати.
15.03.2023 13:04 Ответить
Далеко не в усіх країнах ціни на електрику вищі (не кажучи вже про відсоткове співвідношення з доходами).
15.03.2023 13:15 Ответить
Не буду точно стверджувати, але навряд чи ще де в Європі є така низька ціна для населення, як в нас - 0,046 долара за кВт/годину. Хоча, може де і є.
15.03.2023 13:19 Ответить
Декілька років тому попадалась статистика - тоді були такі країни.
15.03.2023 13:28 Ответить
ви ще подрочіть один одному, кідараси
15.03.2023 13:33 Ответить
15.03.2023 13:40 Ответить
В первую очередь нужно обеспечивать свое население и бизнес, а потом уже думать о выгоде и экспорте. Это дикость и признак банановой республики, когда все вывозится за границу, когда свое население сидит не с чем.
15.03.2023 16:06 Ответить
Мы же не колония европейских стран в конце концов
15.03.2023 16:07 Ответить
 
 