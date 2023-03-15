В Киеве могут быть сетевые ограничения, - КГВА

В Киеве могут ввести предел потребления электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"В столице могут быть сетевые ограничения. В этой связи, при росте потребления есть вероятность введения лимита потребления во избежание перегрузки и аварий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для восстановления надежности электроснабжения уходит больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим.

Жители столицы призывают сознательно потреблять электроэнергию.

"Не включайте одновременно несколько мощных приборов. Каждый из вас своим ответственным отношением может помочь ускорить вернуть Киев к стабильному обеспечению электроэнергией", - подытожили в администрации.

