У Києві можуть бути мережеві обмеження, - КМВА
У Києві можуть ввести ліміт споживання електроенергії.
Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.
"В столиці можуть бути мережеві обмеження. У зв’язку з цим, при зростанні споживання є ймовірність введення ліміту споживання для уникнення перевантаження та аварій", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для відновлення надійності електропостачання треба більше часу. Енергетики цілодобово працюють над цим.
Жителів столиці закликають свідомо споживати електроенергію.
"Не вмикайте одночасно кілька потужних приладів. Кожен з вас, своїм відповідальним ставленням може допомогти пришвидшити повернути Київ до стабільного забезпечення електроенергією", - підсумували в адміністрації.
Топ коментарі
+4 Kindrat74
показати весь коментар15.03.2023 12:53 Відповісти Посилання
+4 Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар15.03.2023 13:00 Відповісти Посилання
+3 Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар15.03.2023 12:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Хутін, пріді, укронацист Кличко замучил"
Регистрация: 10.03.2023
Регистрация: 11.01.2023
Регистрация: 12.02.2023
скучно, работаете, девочки.....
Це потягне збільшення цін на все інше - продукти, паливомастильні, ліки..потім гіперінфляція, бо врубять монетний двір..і зубожіння людей..