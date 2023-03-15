УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9847 відвідувачів онлайн
Новини
2 798 19

У Києві можуть бути мережеві обмеження, - КМВА

київ

У Києві можуть ввести ліміт споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"В столиці можуть бути мережеві обмеження. У зв’язку з цим, при зростанні споживання є ймовірність введення ліміту споживання для уникнення перевантаження та аварій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для відновлення надійності електропостачання треба більше часу. Енергетики цілодобово працюють над цим.

Жителів столиці закликають свідомо споживати електроенергію.

"Не вмикайте одночасно кілька потужних приладів. Кожен з вас, своїм відповідальним ставленням може допомогти пришвидшити повернути Київ до стабільного забезпечення електроенергією", - підсумували в адміністрації.

Також читайте: Генерація працює з резервом потужності, - Міненерго

Автор: 

Київ (20191) електроенергія (6363)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Якщо чесно, вже заї.... Місяць не було відключень, серйозних обстрілів не було, опалювальний сезон закінчується, світловий день збільшується - ЯКІ ПРИЧИНИ ІДІОТИЗМУ, ЩО ЗНЕНАЦЬКА ЗМІНИЛОСЬ???
показати весь коментар
15.03.2023 12:53 Відповісти
+4
Вони збільшують ціни на електрику, воду й газ...відключення, потім воплі як все погано й ще збільшать

Це потягне збільшення цін на все інше - продукти, паливомастильні, ліки..потім гіперінфляція, бо врубять монетний двір..і зубожіння людей..
показати весь коментар
15.03.2023 13:00 Відповісти
+3
Це вже знущання..то все добре, то все погано..кінцеву вартість електрики не узгодять?
показати весь коментар
15.03.2023 12:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже знущання..то все добре, то все погано..кінцеву вартість електрики не узгодять?
показати весь коментар
15.03.2023 12:52 Відповісти
звернись до хутіна:

"Хутін, пріді, укронацист Кличко замучил"
показати весь коментар
15.03.2023 13:16 Відповісти


Регистрация: 10.03.2023
показати весь коментар
15.03.2023 13:17 Відповісти
лайкнули:


Регистрация: 11.01.2023


Регистрация: 12.02.2023

скучно, работаете, девочки.....
показати весь коментар
15.03.2023 13:21 Відповісти
Якщо чесно, вже заї.... Місяць не було відключень, серйозних обстрілів не було, опалювальний сезон закінчується, світловий день збільшується - ЯКІ ПРИЧИНИ ІДІОТИЗМУ, ЩО ЗНЕНАЦЬКА ЗМІНИЛОСЬ???
показати весь коментар
15.03.2023 12:53 Відповісти
Вони збільшують ціни на електрику, воду й газ...відключення, потім воплі як все погано й ще збільшать

Це потягне збільшення цін на все інше - продукти, паливомастильні, ліки..потім гіперінфляція, бо врубять монетний двір..і зубожіння людей..
показати весь коментар
15.03.2023 13:00 Відповісти
Наскільки я пам"ятаю, відповідність українських цін на енергоносії європейським - одна з вимог угоди про асоціацію з ЄС.
показати весь коментар
15.03.2023 13:15 Відповісти
Но не во время войны
показати весь коментар
15.03.2023 16:04 Відповісти
В Європі ціни вищі, туди вигідніше продавати.
показати весь коментар
15.03.2023 13:04 Відповісти
Далеко не в усіх країнах ціни на електрику вищі (не кажучи вже про відсоткове співвідношення з доходами).
показати весь коментар
15.03.2023 13:15 Відповісти
Не буду точно стверджувати, але навряд чи ще де в Європі є така низька ціна для населення, як в нас - 0,046 долара за кВт/годину. Хоча, може де і є.
показати весь коментар
15.03.2023 13:19 Відповісти
Декілька років тому попадалась статистика - тоді були такі країни.
показати весь коментар
15.03.2023 13:28 Відповісти
ви ще подрочіть один одному, кідараси
показати весь коментар
15.03.2023 13:33 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 13:40 Відповісти
В первую очередь нужно обеспечивать свое население и бизнес, а потом уже думать о выгоде и экспорте. Это дикость и признак банановой республики, когда все вывозится за границу, когда свое население сидит не с чем.
показати весь коментар
15.03.2023 16:06 Відповісти
Мы же не колония европейских стран в конце концов
показати весь коментар
15.03.2023 16:07 Відповісти
 
 