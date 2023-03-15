У Києві можуть бути мережеві обмеження, - КМВА

У Києві можуть ввести ліміт споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"В столиці можуть бути мережеві обмеження. У зв’язку з цим, при зростанні споживання є ймовірність введення ліміту споживання для уникнення перевантаження та аварій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для відновлення надійності електропостачання треба більше часу. Енергетики цілодобово працюють над цим.

Жителів столиці закликають свідомо споживати електроенергію.

"Не вмикайте одночасно кілька потужних приладів. Кожен з вас, своїм відповідальним ставленням може допомогти пришвидшити повернути Київ до стабільного забезпечення електроенергією", - підсумували в адміністрації.

