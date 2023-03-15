Генерація працює з резервом потужності, - Міненерго
Станом на ранок 15 березня українська генерація працює з резервом потужності та повністю забезпечує потреби споживачів.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики у Телеграм-каналі.
"У середу, 15 березня, енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності. Сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії, маючи достатній резерв потужності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у деяких регіонах, зокрема на Житомирщині та Київщині, можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж.
"Протягом останньої доби відновлено електропостачання постраждалих від рашистських обстрілів районів Запорізької і Дніпропетровської областей", - додали в Міненерго.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль