Европарламент осудил действия Лукашенко и призвал расширить санкции против Беларуси

Европарламент сегодня во время пленарного заседания в Страсбурге большинством голосов принял резолюцию, осуждающую репрессии Лукашенко против гражданского общества Беларуси и призывающий к усилению санкций против белорусского режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сайт Европарламента.

Парламент решительно осудил недавние приговоры с длительными тюремными сроками для журналиста Анджея Почобута и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, а также нескольких других людей.

Эти приговоры, утверждает резолюция, свидетельствуют о стремлении режима Лукашенко подавить любую гражданскую активность в защиту прав человека и все независимые СМИ в стране.

Европарламентарии также осудили длительные тюремные сроки, заочно вынесенные лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и другим деятелям оппозиционного Координационного совета страны.

Европарламент вновь решительно осудил участие Беларуси в войне России против Украины. Называя белорусский режим соучастником российского спонсирования терроризма за счет государства-участника, евродепутаты разочарованы тем, что Беларусь не была включена в недавно принятый ЕС 10-й пакет санкций против России.

Евродепутаты хотят жестких ограничительных мер против Минска, которые включают, в частности, включение в санкционный список ЕС калийной отрасли, поскольку она является основным источником доходов белорусского режима.

Депутаты призвали ЕС и его государства-члены расширить и усилить санкции ЕС против Беларуси, включить в них всех соучастников репрессий режима, в частности судей, прокуроров, правоохранителей, персонал тюрем и колоний, и обеспечить надлежащее выполнение ограничительных мер.

В резолюции также отмечается необходимость всестороннего расследования преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси, и содержится призыв к странам ЕС активно применять принцип универсальной юрисдикции и готовить судебные дела против белорусских чиновников.

Парламентарии также выразили сожаление по поводу недавнего визита в Минск министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и осудили Международный олимпийский комитет за то, что он позволил белорусским спортсменам участвовать в квалификации к Олимпийским играм в Париже под нейтральным флагом, уточняет редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.