Європарламент засудив дії Лукашенка і закликав розширити санкції проти Білорусі

Європарламент сьогодні під час пленарного засідання у Страсбурзі більшістю голосів прийняв резолюцію, яка засуджує репресії Лукашенка проти громадянського суспільства Білорусі та закликає до посилення санкцій проти білоруського режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиоланням на сайт Європарламенту.

Парламент рішуче засудив нещодавні вироки з тривалими тюремними термінами для журналіста Анджея Почобута та лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бєляцького, а також кількох інших людей.

Ці вироки, стверджує резолюція, свідчать про прагнення режиму Лукашенка придушити будь-яку громадянську активність на захист прав людини та всі незалежні ЗМІ у країні.

Європарламентарі також засудили тривалі тюремні терміни, заочно винесені лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та іншим діячам опозиційної Координаційної ради країни.

Європарламент знову рішуче засудив участь Білорусі у війні Росії проти України. Називаючи білоруський режим співучасником російського спонсорування тероризму за участі держави, євродепутати розчаровані тим, що Білорусь не була включена до нещодавно прийнятого ЄС 10-го пакету санкцій проти Росії.

Євродепутати хочуть жорстких обмежувальних заходів проти Мінська, які містять, зокрема, включення до списку санкцій ЄС калійної галузі, оскільки вона є основним джерелом доходів білоруського режиму.

Депутати закликали ЄС та його держави-члени розширити та посилити санкції ЄС проти Білорусі, включити до них усіх співучасників репресій режиму, зокрема суддів, прокурорів, правоохоронців, персонал в'язниць та колоній, та забезпечити належне виконання обмежувальних заходів.

У резолюції також наголошується на необхідності всебічного розслідування злочинів, скоєних режимом Лукашенка проти народу Білорусі, і міститься заклик до країн ЄС активно застосовувати принцип універсальної юрисдикції та готувати судові справи проти білоруських чиновників.

Парламентарі також висловили жаль з приводу нещодавнього візиту до Мінська міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто та засудили Міжнародний олімпійський комітет за те, що він дозволив білоруським спортсменам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор у Парижі під нейтральним прапором, уточнює редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.