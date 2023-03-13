УКР
Візит Лукашенка до Тегерана поглиблює взаємодію між Іраном та РФ, - Держдеп

лукашенко,райсі

Офіційний Вашингтон вважає, що візит самопроголошеного президента білорусі лукашенка до Тегерана відбувається, в тому числі, в інтересах кремля з метою поглиблення взаємодії між Іраном і Росією.

Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо візиту Лукашенка до Ірану, ми розглядаємо це як іще більше поглиблення відносин між Іраном і росією",- зауважив представник Держдепартаменту США.

Він пояснив, що взаємозв’язок москви й Тегерана давно викликає стурбованість, зокрема, у сфері військового співробітництва між цими двома країнами. Водночас, непокоять зв’язки режиму лукашенка з кремлем, зокрема те, що він "по суті запропонував росії поступитися суверенітетом" власної держави.

У цьому контексті представник зовнішньополітичного відомства США підкреслив, що у Вашингтоні уважно стежать за розвитком взаємодії між рф та Іраном, а також візитом білоруського диктатора до Тегерана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко полетів на переговори до Ірану

Іран (2335) Лукашенко Олександр (2695) Прайс Нед (144)
13.03.2023 22:53 Відповісти
+1
показати весь коментар
13.03.2023 23:34 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 22:53 Відповісти
Іранський глава держави вказав на те, що Іран готовий поділитися з Білоруссю шляхами розвитку економіки в умовах західних санкцій.

У 2022 році товарообіг між двома країнами склав 100 млн доларів, що втричі більше, ніж у попередньому році. Обсяг білоруського експорту до Ірану перевищив $81 млн, збільшившись у шість разів. Білорусь постачає Ірану переважно калійні добрива, деревину, синтетичні нитки, імпортує продукти харчування.
показати весь коментар
13.03.2023 22:53 Відповісти
цифры сильно убогие....куда та китаю с америкой с их 700 млрд долларов
показати весь коментар
13.03.2023 23:10 Відповісти
Як в анекдоті. З 21.09.22 - правда, що у війні новий етап. Іран, півн. Корея та Китай в темі?
13.03.23 Правда -відповідає Держдеп))

Може треба частіше читати укр.змі Держдепу?))
показати весь коментар
13.03.2023 22:58 Відповісти
Цей "пастор шлаг" ще той лижник.
Наступний візит буде до Кіма?
показати весь коментар
13.03.2023 23:05 Відповісти
Бялорускіє крєвєткі в апаснасті!

Лука отримав методички від Китаю та Ірану "Як обходити санкції". Але не для себе, а для свого хазяїна. В найгіршому сценарії в Білорусі почнуть виготовляти "шахеди" та ракети. Ну і, звісно, вони будуть засновані на виключно білоруському штучному інтелекті, який розробляв сам бульбофюрер, але нам від того не легше...
показати весь коментар
13.03.2023 23:05 Відповісти
А хто був в Иране?
Интересно як там люди живуть?
Я помню туда еще в 90-е ездили строить атомную станцию
показати весь коментар
13.03.2023 23:23 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 23:34 Відповісти
І куди лукаш поглибив? В ротяку, чи ззаду?
показати весь коментар
13.03.2023 23:39 Відповісти
Роз'їздився бульбаш, шукає тепленьке місце, куди з Колею звинтить, у разі чого...
показати весь коментар
14.03.2023 05:43 Відповісти
 
 