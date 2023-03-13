Візит Лукашенка до Тегерана поглиблює взаємодію між Іраном та РФ, - Держдеп

Офіційний Вашингтон вважає, що візит самопроголошеного президента білорусі лукашенка до Тегерана відбувається, в тому числі, в інтересах кремля з метою поглиблення взаємодії між Іраном і Росією.

Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо візиту Лукашенка до Ірану, ми розглядаємо це як іще більше поглиблення відносин між Іраном і росією",- зауважив представник Держдепартаменту США.

Він пояснив, що взаємозв’язок москви й Тегерана давно викликає стурбованість, зокрема, у сфері військового співробітництва між цими двома країнами. Водночас, непокоять зв’язки режиму лукашенка з кремлем, зокрема те, що він "по суті запропонував росії поступитися суверенітетом" власної держави.

У цьому контексті представник зовнішньополітичного відомства США підкреслив, що у Вашингтоні уважно стежать за розвитком взаємодії між рф та Іраном, а також візитом білоруського диктатора до Тегерана.

