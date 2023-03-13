Візит Лукашенка до Тегерана поглиблює взаємодію між Іраном та РФ, - Держдеп
Офіційний Вашингтон вважає, що візит самопроголошеного президента білорусі лукашенка до Тегерана відбувається, в тому числі, в інтересах кремля з метою поглиблення взаємодії між Іраном і Росією.
Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо візиту Лукашенка до Ірану, ми розглядаємо це як іще більше поглиблення відносин між Іраном і росією",- зауважив представник Держдепартаменту США.
Він пояснив, що взаємозв’язок москви й Тегерана давно викликає стурбованість, зокрема, у сфері військового співробітництва між цими двома країнами. Водночас, непокоять зв’язки режиму лукашенка з кремлем, зокрема те, що він "по суті запропонував росії поступитися суверенітетом" власної держави.
У цьому контексті представник зовнішньополітичного відомства США підкреслив, що у Вашингтоні уважно стежать за розвитком взаємодії між рф та Іраном, а також візитом білоруського диктатора до Тегерана.
У 2022 році товарообіг між двома країнами склав 100 млн доларів, що втричі більше, ніж у попередньому році. Обсяг білоруського експорту до Ірану перевищив $81 млн, збільшившись у шість разів. Білорусь постачає Ірану переважно калійні добрива, деревину, синтетичні нитки, імпортує продукти харчування.
13.03.23 Правда -відповідає Держдеп))
Може треба частіше читати укр.змі Держдепу?))
Наступний візит буде до Кіма?
Лука отримав методички від Китаю та Ірану "Як обходити санкції". Але не для себе, а для свого хазяїна. В найгіршому сценарії в Білорусі почнуть виготовляти "шахеди" та ракети. Ну і, звісно, вони будуть засновані на виключно білоруському штучному інтелекті, який розробляв сам бульбофюрер, але нам від того не легше...
Интересно як там люди живуть?
Я помню туда еще в 90-е ездили строить атомную станцию