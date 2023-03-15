В Тисе утонул уклонист, пытавшийся попасть в Венгрию, - Госпогранслужба

На Закарпатье при попытке нелегально пересечь границу с Венгрией в Тисе утонул мужчина из Николаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Вчера пограничники во время патрулирования береговой отмели реки Тиса, по руслу которой проходит граница с Венгрией, увидели двух мужчин, бежавших в сторону госграницы с резиновой лодкой. Военнослужащие приступили к преследованию правонарушителей. Те, в свою очередь, выбросили лодку и, проигнорировав законные требования пограничного наряда, стали убегать. Один из правонарушителей прыгнул в реку, другой попытался скрыться в кустарниках, но был задержан нарядом.

Подбежав к реке, пограничники услышали крик зовущего на помощь человека. Мужчину в воде стремительно несло течение. Военнослужащие пытались догонять его по берегу, однако густые кустарники вдоль Тисы препятствовали проведению спасательных мер. Через несколько минут утопленник исчез из поля зрения наряда. На место происшествия пограничники вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции. Проведенные ими первичные поисковые мероприятия результата не дали.

Правонарушитель, скрывавшийся в кустарниках, рассказал пограничникам, что они вдвоем намеревались переплывать Тису на лодке. Плавсредством их снабдил неизвестный мужчина, которого они нашли через знакомых. Сам задержанный из Закарпатья, а его спутник приехал из Николаева. Это все, что знал тячевец о мужчине, прыгнувшем в воду.

Смотрите также: Белорусские пограничники испугались повешенного на дереве манекена Валеры в российской форме. ВИДЕО

С организатором незаконного пересечения границы задержанный общался только по телефону и выполнял все "инструкции", которые ему предоставлялись. В день, когда они должны были пересечь границу, им приказали спрятаться недалеко от границы и ждать дальнейших указаний. После этого мужчина в маске принес им резиновую лодку и повел к реке, затем рукой указал направление движения и скрылся. За такой "сервис" задержанный должен был заплатить 3,5 тыс. долларов.

В настоящее время оперативники отряда выясняют круг всех лиц, причастных к переправке военнообязанных мужчин через границу. Поисковые мероприятия будут продолжены с привлечением водолазов.

По данным ГНСУ, с начала полномасштабного вторжения России это уже 14 случай гибели нарушителя границы в водах Тисы. Еще трое мужчин погибли на участке Мукачевского пограничного отряда в горах при попытке незаконно попасть в Румынию.

Смотрите также: 10 нарушителей границы задержали на Закарпатье. ФОТО