Новости
В Тисе утонул уклонист, пытавшийся попасть в Венгрию, - Госпогранслужба

На Закарпатье при попытке нелегально пересечь границу с Венгрией в Тисе утонул мужчина из Николаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Вчера пограничники во время патрулирования береговой отмели реки Тиса, по руслу которой проходит граница с Венгрией, увидели двух мужчин, бежавших в сторону госграницы с резиновой лодкой. Военнослужащие приступили к преследованию правонарушителей. Те, в свою очередь, выбросили лодку и, проигнорировав законные требования пограничного наряда, стали убегать. Один из правонарушителей прыгнул в реку, другой попытался скрыться в кустарниках, но был задержан нарядом.

Подбежав к реке, пограничники услышали крик зовущего на помощь человека. Мужчину в воде стремительно несло течение. Военнослужащие пытались догонять его по берегу, однако густые кустарники вдоль Тисы препятствовали проведению спасательных мер. Через несколько минут утопленник исчез из поля зрения наряда. На место происшествия пограничники вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции. Проведенные ими первичные поисковые мероприятия результата не дали.

Правонарушитель, скрывавшийся в кустарниках, рассказал пограничникам, что они вдвоем намеревались переплывать Тису на лодке. Плавсредством их снабдил неизвестный мужчина, которого они нашли через знакомых. Сам задержанный из Закарпатья, а его спутник приехал из Николаева. Это все, что знал тячевец о мужчине, прыгнувшем в воду.

В Тисе утонул уклонист, пытавшийся попасть в Венгрию, - Госпогранслужба 01

С организатором незаконного пересечения границы задержанный общался только по телефону и выполнял все "инструкции", которые ему предоставлялись. В день, когда они должны были пересечь границу, им приказали спрятаться недалеко от границы и ждать дальнейших указаний. После этого мужчина в маске принес им резиновую лодку и повел к реке, затем рукой указал направление движения и скрылся. За такой "сервис" задержанный должен был заплатить 3,5 тыс. долларов.

В настоящее время оперативники отряда выясняют круг всех лиц, причастных к переправке военнообязанных мужчин через границу. Поисковые мероприятия будут продолжены с привлечением водолазов.

По данным ГНСУ, с начала полномасштабного вторжения России это уже 14 случай гибели нарушителя границы в водах Тисы. Еще трое мужчин погибли на участке Мукачевского пограничного отряда в горах при попытке незаконно попасть в Румынию.

Госпогранслужба граница мобилизация Закарпатская область
Топ комментарии
+23
А чого вiн уклоніст? Він в розшуку? Чи може не явився по повісткам. Це ж адміністративне провопорушення. В статті нічого не розкрито автором, а зразу обвинувачення. Можливо він на війскові навчання плив, а може хотів пригнать авто для ЗСУ? А може там його сім'я і дитину відібрали?
15.03.2023 18:25 Ответить
+20
Не ухилянт, а біженець,і такі заголовки це наклеп і брехня,бо ухилянтом можна стати лише за рішенням суду при ігнорування відповідної повістки яка заповнена у встановленому порядку!Злочинці ті хто протизаконно, антиконституційно не вупускають чоловіків біженців з країни де війна,постіна загроза життю і здоров'ю,гуманітарна криза,і змушуть з ризиком для життя і здоров'я перетинати кордон у невстановлених місцях.Ті прикордонники у даному випадку,на мою думку,винні у таких смертях, використовуючи тепловізори і попереджувальні постріли у подібних випадках - тим більш.Фактично перетворили країну в т.з."лднр" концтабір, навіть у рф такого нема, "країна вільних людей" европейські "цінності і принципи".
15.03.2023 18:40 Ответить
+18
а скількі разів він ухилився?
15.03.2023 18:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Нелегка доля... 😁

Краще б плавати вчився і був чоловіком.
15.03.2023 18:00 Ответить
Ти ба, виявляється, що гівно таки тоне 🤔🧐😁😜😜😜😜😝🤪
15.03.2023 18:04 Ответить
Ти коли-небудь у вирах плавав? Плавать у ставку і в гірській річці (та ще по повноводдю) - різні речі
показать весь комментарий
15.03.2023 18:29 Ответить
Особливо, якщо ти туди стрибнув від страшної люті.

Я до того, а нафіга у березні там пірнати, якщо все норм з головою та пердячою кишкою?

Це все одно, що ти б мене спитав чи стрибав я з літака без парашута, щоб ухилитися від податків..
15.03.2023 18:43 Ответить
Ну ти ж написав так що нібито він плавать не вміє Я людину з порогів на Південному Бузі (правда - в липні) витягував Тому знаю про що пишу
показать весь комментарий
Це з анекдоту:
- Спасіті!!! Памагіті!!!
- Краще б ти плавати навчився, ніж тої собачої мови.
15.03.2023 19:19 Ответить
а скількі разів він ухилився?
показать весь комментарий
ну вам то, лапотнікам, до гімна не звикати - 100 років з плюсом сцарю сраку ліжeте і ще 100 будете - а українцям дивно....
показать весь комментарий
Для скабєєвой матєріальчік. Яке горе😱
показать весь комментарий
Чекайте ІПСО на цю тему, кацапи підхватять. Взагалі такі випадки краще вже після війни оприлюднювати, хто куди біг і від чого. Під час війни в нас ніхто нікуди не тікає.
показать весь комментарий
Значення ІПСО явно перебільшені. Настала стадія, коли ЗМІ та держструктурам мало хто довіряє. У кацапів також. Це тільки в уяві наших журналістів всі кацапи нахиляють голову і смиренно їдуть в Україну помирати. Насправді вони чинять опір не гірше ніж наші так звані ухилянти. Там скандали не гірші ніж у нас. До цього додаємо, що путін промовчав, коли хто хотів масово виїхав з росії. Це тільки стараннями льошика арестовича культ ІПСО доведений до рівня ядерної зброї. Поки існує казка про всемогутність ІПСО підполковник арестович знаходиться не у казармі або на фронті, а телемече язиком по ТБ та інтернету в теплі, ситості і ні за що не відповідальності не несе і має змогу їздити за кордон.. Я думав, хоч буданов с клепкою в голові, а він повію нагородив службовою нагородою)))) Це другий приклад знущання над здоровим глуздом після орденоносця жені кошового.
показать весь комментарий
Мабуть, вперше й востанне. Зеленi довбнi за що не вiзьмись - все шкереберть виходить. К примеру наш главухылянт, сказал, шо и он ухилявся от налогов, как и все ухилянты. Кто его за язык тянул чистосердечно признаться. по окончанию недоторканностi каденции, будет лишний повод предъяву схлопотать.
показать весь комментарий
чому в останне, пан Саня?
не пугайте мене...
показать весь комментарий
бо ухилянт. скорше за все, втопився.
показать весь комментарий
А ухилянты , в основном це зебиловозраст, кока-кола бравi вуi из 90-х, когда под стол ходили.
показать весь комментарий
пане 3:15, вот по чесноку...Гипотетически разве военные после победы лет на пять не захунтичают, шобы навести порядок? Уже вижу... Победа, но небо еще не открыли и шо мы видим, главкрысы-ухилянты попрут вброд через Тису...тем же галсом.
показать весь комментарий
побачимо, що буде після Перемоги....
з таким веселим керівництвом - що не клоп на яйцях,
то мордоворот на яблуках
нам ще перемогати і перемогати,,,
показать весь комментарий
военная хунта за пять лет справится?
показать весь комментарий
в тому і проблема.
як не клован - то всіх на воєнну хунту несе.
ну ну - мозок відсутній геть зовсім.
показать весь комментарий
Карма...
Жаль людину
показать весь комментарий
У гівна карми не буває 😜😜😜😜😝🤪
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Теперка не попоїсть паприкашу...
показать весь комментарий
Ага, нехай лохи гинуть за Україну...
показать весь комментарий
Та не хоче, хай не йде воювати, але громадянином України, хай не буде. Тобто пише заяву - я не громадянин України, конфіскуються усі її статки, і хай п..здує кудись, хто її прийме, без громадянства, коштів та паспорту. Ось такий повинен бути вибір, зрозуміло ухилянт?
показать весь комментарий
15.03.2023 21:26 Ответить
показать весь комментарий
Піду втоплюся у річці глибокій,
Шукати стануть - не скоро знайдуть.
Ти будеш плакать - спливатимуть роки,
Мене до смерті не зможеш забуть.
показать весь комментарий
Та ну,- утоп Максім та й хєр с нім 😜😜😜😝🤪
показать весь комментарий
Прочтав слово уклоніст і щось йокнуло, але виявилося, що все гаразд - не той уклоніст!
показать весь комментарий
Наступний буде в рятувальному жилеті
показать весь комментарий
отдайте тєло паше мерседесу...най сы трохы попиарыться...
показать весь комментарий
Людина часто зустрічає свою долю на дорозі, по якій вона пішла, щоб її уникнути. (с)
показать весь комментарий
Не перший і не останній такий випадок. Не раз читав коментарі, коли люди писали, що краще замерзнуть в горах, вчинять самогубство і т.п. аби лиш не потрапити на війну чи у в'язницю. Такі є і будуть в будь-якій країні і їх ніщо не змінить.
показать весь комментарий
Хоч би пінопласт до рук скотчем примотали чи що...
показать весь комментарий
При температурі води +5 той пінопласт краще в сраку запхати, голова пірне швидше ласти склеїш. Пасажири Титаніка рекомендують
показать весь комментарий
А чого вiн уклоніст? Він в розшуку? Чи може не явився по повісткам. Це ж адміністративне провопорушення. В статті нічого не розкрито автором, а зразу обвинувачення. Можливо він на війскові навчання плив, а може хотів пригнать авто для ЗСУ? А може там його сім'я і дитину відібрали?
показать весь комментарий
это тебе нужно у него интервью на дне Тисы взять - обязательно...
показать весь комментарий
От судьбы не уплывешь!
показать весь комментарий
Боягузлевій собаці-собача смерть✋💀☝
показать весь комментарий
Взимку плисти повноводною річкою - це не боягуз...
показать весь комментарий
А мог бы Днепр форсировать.
показать весь комментарий
з юридичної точки зору це порушники кордону, а не ухилянти.
показать весь комментарий
Эти порушныкы-уклонисты, знают же бестии, не имеют права оставлять страну, даже в качестве порушникiв кордону.
показать весь комментарий
В Украине продолжает действовать режим военного положения, а это значит, что большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет покидать территории страны не имеют права.
показать весь комментарий
За декілька тисяч доларів військове положення відміняється і ти спокійно їдеш. Навіщо це лицемірство. .. не може виїхати лише "бидло" з точкою зору зеленої влади. В до речі, лисий з кварталу уклоніст чи ні?
показать весь комментарий
За незаконное пересечение границы депортация, и запрет на въезд в ЕС на три года. Куда они лезут?
показать весь комментарий
Але чомусь країни ЄС цього не знають і спокійно приймають громадян України як біженців від війни
показать весь комментарий
Это если они переходят границу в местах пропуска.
показать весь комментарий
ви, мабудь, трішки не в темі. Приймають всіх перебіжчиків. Ви багато знаєте випадків, що депортували з ЄС назад в україну таких бігунів. В мене є знайомі. які так покинули україну, спокійно отримали статус тимчасового захисту. Один навіть в Канаду потім переїхав, назад ніхто повертатись незбирається. Кажуть. куди повертатись? На зарплату в декілька тисяч грн?
показать весь комментарий
Для интереса я почитал новости соседних стран. Пишут что ловят тех кто переходит границу вне пунктов пропуска. Отправляют назад.
показать весь комментарий
Це поки по запитам України їх не депортували поляки вже говорять що будуть депортовувати чоловіче населення
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Не ухилянт, а біженець,і такі заголовки це наклеп і брехня,бо ухилянтом можна стати лише за рішенням суду при ігнорування відповідної повістки яка заповнена у встановленому порядку!Злочинці ті хто протизаконно, антиконституційно не вупускають чоловіків біженців з країни де війна,постіна загроза життю і здоров'ю,гуманітарна криза,і змушуть з ризиком для життя і здоров'я перетинати кордон у невстановлених місцях.Ті прикордонники у даному випадку,на мою думку,винні у таких смертях, використовуючи тепловізори і попереджувальні постріли у подібних випадках - тим більш.Фактично перетворили країну в т.з."лднр" концтабір, навіть у рф такого нема, "країна вільних людей" европейські "цінності і принципи".
показать весь комментарий
Бідні чоловіки-біженці, не дають їм спокійно злиняти за кордон і залишити країну, громадянами якої вони є, боротися з монстром .за існування. Навіть для хворих і «закоренелых пацифистов» э справа по захисту країни, мабуть немає бажання.
показать весь комментарий
Ти диви які у нас жінки войовничі і хоробрі пішли! Раз таке діло, то вже мабуть час і їх мобілізовувати. Вони набагато більш морально-психологічно підготовлені до всяких там полонів, розстрілів, гвалтувань швабрами/кийками, катувань та видалення статевих органів без анестезії. Аж гордість бере. Оце у нас жінки! Просто скелі якісь. Вони вже точно не почнуть перепливати Тису рятуючи свою шкуру від нерозбірливих жернов війни!
показать весь комментарий
Прочитав, а відчуття, наче в лайно вступив. Це ж треба бути таким всратим сциклов і навіть не соромитись. Коли твою жінку ґвалтувати будуть, ти їй скажеш, що це її проблеми, оскільки вона морально-психологічно до цього підготовлена? Хоча, що я питаю, яка там у тебе може бути жінка, ти сам як жінка.
показать весь комментарий
Трохи не зрозумів останнє речення. Ви ним намагаєтесь заступитись за жінок, чи їх принизити? Для людей з відсутнім детектором сарказму пояснюю: це таки був сарказм. Адресований окремим (не всім) представницям жіночої статі які могли трохи втратити контакт з реаліями з якими стикаються чоловіки у нашій країні у процесі захисту цієї країни. Щось з перечисленого мною неправда? Просто останнім часом все частіше помічаю особливо кровожерливих диванних Ксен з атрофованою емпатією, які занадто беспечно себе почувають за рахунок сотень і тисяч чоловіків (примусово мобілізованих і добровольців) які гинуть, отримують поранення та котрих калічать у полоні. Якийсь чувак не зміг витримати таких роскладів. Пішов рятувати себе як знав. І загинув. І що? Яке бляха моральне право будь хто із нас має його обпльовувати чи оббріхувати? Може Ви, чи ця пані, хоч щось про загиблого знаєте? Ми всі 30+ років незалежності хизувалися тим що ми типу вільні люди які живуть у вільній країні, а потім клац! І весь західний кордон "вільної країни вільних людей" перетворився на один великий "заградотряд". Ясна річ що багатьом людям які все життя прожили у режимі "вілної країни" і нічого іншого не знали зносить дах і вони готові на те щоб Тису перепливти лише б залишитись у режимі "вільної людини". Я, якщо ви не помітили при цьому свого персонального ставлення до мобілізації жодного разу не озвучував. Тільки те що до загиблих треба хоч трохи з повагою. Тим більше що ця людина хоч загинула борючись за свої ідеали персональної свободи. Може вам вони і не до вподоби, але як не крути - ця людина є продуктом нашого суспільства. І вона пішла на смертельний ризик заради своєї візії свободи, і загинула. Чогось це таки варте. Те що вас може жаба давити через те що він загинув так, а не на фронті, прикриваючи ваші дупи, то це вже ваші персональні проблеми.
показать весь комментарий
Є ще обов'язки, окрім міфічного бажання свободи і коли на країну напали і є військовий стан то її обов'язок захищати хочеш ти цього чи ні, чому мої брати в друзі повинні воювати і ризикувати постійно життям, а якесь сцикливе бидло і сміття має втікати за кордон ?
показать весь комментарий
Бо, як ви сказали "сцикливе бидло і сміття" складає переважаючу частину населення будь-якої країни, і формує левову частку ВВП, що власне і дозволяє утримувати і озброювати армію. І коли їх тривалий час називають "сцикливим бидлом і сміттям" у них починає складатись враження, що їм тут зовсім не раді. Плюс на це все ще дивляться 6 млн людей які вже звалили за кордон до і під час війни і уявляють, які помиї на них почнуть виливати коли вони спробують сюди повернутись. Поназивайте їх ще так пару рочків і населення України знизиться до 10-15 млн осіб. Хочите ви цього чи ні. Не дуже веселий розклад, еге ж? В законах можна прописати що завгодно, але закони і обов'язки - штука вигадана самими людьми. Їх як таких не існує. Існують тільки люди які погоджуються або не погоджуються їх виконувати. І це суворі реалії. І якщо не хочете для України такої повільної депопуляційної смерті, цілком можливо і під час цієї війни а не після, то треба навчитись якщо і не любити своїх співвітчизників, то хоча б трохи поважати їх. Авансом, просто так. А не вже після смерті на фронті (як це з багатьма навіть добровольцями буває). І ще було б непогано хоч трохи навчитись прощати одне одного. Інакше, навіть якщо ми цю війну і виграємо, то одразу після неї перегриземось, і квітучої України так ніколи і не побачимо... Коротше, якщо хочете щоб у країни був надійний і великий мобілізаційний ресурс (а це безумовно треба), потрібно в першу чергу навчитись з людьми комунікувати. А не *********** їм в школі, телевізорі і з кожної праски протягом 30 років що вони вільні люди у вільній країні, а потім раптом казати що свобода це "міфічне бажання"(хоч це і правда).
показать весь комментарий
Тобто поважати ухилянтів і сцикунів які хочуть покинути країну, поки за них воюють і гинуть інші тобі не здається це не справедливо. І в кожній країні є закони і обов'язки от в Британії під час другої світової взагалі за небажання воювати розстрілювали якщо що. До речі ті мужики які втекли за кордон їх можна повернути силою і законом знаю що з багатьма країнами Європи ведуться переговори щоб вони виселяли українських чоловіків тих хто там є призовного віку додому і польща я читав погодилась на таке. Тепер на рахунок бидла і сміття ти правий ще Бісмарк писав якщо його почитати він говорив що 80 відсотків жителів будь якої країни це просто бидло і сміття і непотріб і що тільки 20 відсотків а то і менше рухають ці країни вперед і розвивають їх. На рахунок людського потенціалу як на мене важлива не сама кількість населення а якість, от взяти ту ж Індію чи Китай більше мільярда населення і що якщо це глибоко бідна і корумповані і слабо розвинені країни, які наприклад поступаються у всьому тій же Японії чи південній Кореї
показать весь комментарий
З приводу спроб когось-там силоміць повертати з-за кордону, одразу можу вам сказати що це буде дурна і марна робота. Поки ви будете домовлятись із якоюсь умовною Польщею про те щоб вона впровадила у себе відповідні закони, ті кого ви намагаєтесь повернути десять разів встигнуть переїхати у Аргентину, Бразилію чи в ПАР. Я чесно кажучи неприємно здивований. Замість того щоб навчитись спілкуватись з людьми ви ладні протринькати купу часу і грошей аби марно ганятись за ними по всьому світу як за рабами втікачами. І якщо ви справді вважаєте що якість важливіше за кількість, то чого ж вас так нервує що хтось кудись звалив? Це було питання риторичне. Бо кількість після якоїсь межі стає критичним фактором. Як наприклад у ситуації з 23 мільйонним Тайванем та 1,4 мільярдним Китаєм. Китайці той Тайвань просто людською массою можуть завалити. І мені дуже не хотілося б щоб всі в Україні пересварилися і половина населення звідси просто поїхала. Не обманюйтесь, ні у нашої влади ні у Євросоюзу, ні у кого не вистачить влади і адмінресурсу утримати від еміграції людей яких травлять і називають лайном на батьківщині. В якийсь момент у них клацне вимикач в голові і вони вирішать що у них тепер буде нова батьківщина. І плювати вони будуть на нашу юриздикцію. Якщо не хочете навчатись спілкуватись з ними, то готуйтесь до того що доведеться народжувати по 5-8 дітей у кожній родині. І при тому якістно їх навчати, вирощувати та виховувати. І дай боже щоб у нас був час на це...
показать весь комментарий
Я не розумію ти виправдовуєш зрадників і боягузів? В той час як справжні герої проливають кров на фронті ?
показать весь комментарий
Як би вам сказати так, щоб знов у графоманію не впадати... Давайте так, я вважаю що народи з банальним і однобітним мисленням а-ля "цей - гівнюк, а цей - красава" просто не здатні вигравати війни на виснаження у значно переважаючого супротивника, як і створювати успішні довготривалі цивілізації. Вірніше, створити цивілізацію вони-то можуть, але потім розтринькують весь людський ресурс, а новий накопичити просто нездатні. Тому вони завжди слабкі і є жервами більших держав. А щодо мене, то я себе ні пупом землі, ні Понтієм Пілатом, ні комуняцьким партзібранням не вважаю, щоб вигадувати собі моральне право засуджувати або виправдовувати людей з якими живу в одній державі. Ну, звістно до тих пір доки окремі дурники не скажуть що вони за рускій мір і путіна. Тоді їм звістно пи*да))
показать весь комментарий
Точно, ми такі!
показать весь комментарий
Ти диви, згадав про права. У громадян ще й обов'язки є. Тільки хвора на голову людина може порівнювати Україну, яка є жертвою агресії, з рф.
Чоловіки, що тікають з країни під час війни, це не біженці, а лайно собаче.
показать весь комментарий
Про кого ця стаття? Про ухилянтів? То там би їм усім смерть була, плакав я з цього! Навіщо про це писати?
показать весь комментарий
лучше так чем с зп 150 к
показать весь комментарий
Тобто з зарплатою в 100 тисяч вмирати приємніше? На фронті люди воюють далеко не через зарплату. І втікають щ країни не тому, що їх призивають на фронт. Втікають від безнадії, безгрошів'я, через зруйновані сім'ї, через зневіру до цієї клоунської влади, зневіру у майбутнє з таким насєлєнієм...
показать весь комментарий
так и не дают людям ноормально пожить..это соктское существование...пздец..
показать весь комментарий
https://zakarpattya.net.ua/News/40560-Na-Zakarpate-startoval-sezon-otlova-rakov-kotor%D1%8Bi-prodlytsia-do-oseny https://zakarpattya.net.ua/News/40560-Na-Zakarpate-startoval-sezon-otlova-rakov-kotorыi-prodlytsia-do-oseny
показать весь комментарий
нагадало японський фільм про камікадзе, який не хотів бути камікадзе.

врешті-решт він після чергової спроби зльоту зробив свічку і вертикально врізався в землю.
показать весь комментарий
Ирония судьби. Був би в армії був би живий.
показать весь комментарий
ну і хер з тим ухилянтом... на корм рибам обидва... позорна смерть для переляканого придурка.
показать весь комментарий
Интересно, а отсутствие печати в загран паспорте о пересечении границы потом не помешает в Европе? Или при попытке улететь в третьи страны
показать весь комментарий
як виявили ЗСУ - на кацапії армії нема, сама зековня-пітушня і тіктокери їхні чоловіки ))
показать весь комментарий
Ухилянт оказался др.щом звычайным. На дно не пробился бы - жив бы остался
показать весь комментарий
Оце зганьбився))
показать весь комментарий
Вы правы... там еще и штанишки нужно отстирывать, когда сетями отловят.
показать весь комментарий
Ми іще свино-собак тут не слухали. За кораблем, рузґє, за кораблем!
показать весь комментарий
Мудрий нарід, сидячи в тепленьких домівках, глузує із хлопця не знаючи жодних обставин його життя. Вже більше року триває мобілізація, а "ухилянт" тільки зараз вирішив "ухилитися"? Ні кошовий, ні люся, ні квартал мудрий нарід не турбує. Тільки бідний хлопчина, який наважився на такий небезпечний вихід із ситуації, яку ніхто, ніхто блд із коментаторів тут не знає.
показать весь комментарий
А ти знаєш? Є факт - "бідний хлопчина" порушив закон.
показать весь комментарий
Зеленський також порушив закон. 4 рази не з'явився по повістці. Краще б він 4 рази в тисі потонув. Але гівно ж не тоне. Лисий снайпер з кварталах скільки раз за кордон виїжджав? Йому можна, а цьому хлопцю не можна?
показать весь комментарий
Тобто якщо Зеленський порушив закон значить і іншим можна ?
показать весь комментарий
Мне нравятся СБУшные новости, бабушка с такого то села накормила русских солдат отравленными пирожками 5 солдат слегло, гранатометчик Коля с такой то роты отказался выполнить приказ выдвинутся под Бахмут и получил 5 лет, и как два года назад СБУ провела обыски в такой то строительной компании которая подозревается от ухода от налогов на 700 млн грн а также выводе средств в Европу, 2022 год СБУ дает награду эскортнице, журналисты обнаруживают как партнер Ермака фунт Колюбаев заходит в строительные фонды Енсо как раз которые 2 года назад обвинялись в неуплате 700 млн грн., теперь Дерьмак в схемах с главным столичным ОПЗЖШником Столаром, вот такая вот клоунада когда ручное Дерьмаковское СБУ
показать весь комментарий
зачем их задерживать против воли....
показать весь комментарий
Щоб хоч податки платили.
показать весь комментарий
Чоловіки, які хочуть втекти, не будуть платити тут добросовісно податки. Більшість таких хоче покинути країну і не повертатись. Навіщо їх тримати силою? Вони ж обізлені і будуть шкодити зсередини.
І це не ухилянт, при ньому повістку не знайшли. Ухилянт в кріслі президента зараз сидить
показать весь комментарий
а шо тут делать??
показать весь комментарий
