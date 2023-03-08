10 нарушителей границы задержали на Закарпатье. ФОТО

За прошедшие сутки пограничники задержали 10 нарушителей, которые пытались незаконно попасть в Румынию, Венгрию и Словакию.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, семь мужчин, которым по возрасту ограничен выезд за пределы Украины во время мобилизации, были задержаны на украинско-румынском участке.

"В частности, двух жителей Закарпатья и одного Николаевщины в 15 метрах от границы задержали пограничники отдела "Тячев" совместно с оперативниками Мукачевского отряда и сотрудниками Нацполиции. Еще троих закарпатцев по информации местного жителя задержал пограничный наряд отделения "Хижа". А выходца с Донетчины задержал пограничный наряд отдела "Ділове", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один житель Николаева был задержан военнослужащими отдела "Ужгород" Чопского пограничного отряда на границе со Словакией.

Пограничники отдела "Лужанка" совместно с сотрудниками СБУ остановили двух закарпатцев, пытавшихся незаконно перебраться в Венгрию.

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За попытки незаконного пересечения государственной границы Украины на задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП.





Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения пограничники задержали 11 тыс. нарушителей границы, пытавшихся выехать вне пунктов пропуска, а 4 100 человек пытались пересечь границу с поддельными документами.

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