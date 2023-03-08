10 нарушителей границы задержали на Закарпатье. ФОТО
За прошедшие сутки пограничники задержали 10 нарушителей, которые пытались незаконно попасть в Румынию, Венгрию и Словакию.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, семь мужчин, которым по возрасту ограничен выезд за пределы Украины во время мобилизации, были задержаны на украинско-румынском участке.
"В частности, двух жителей Закарпатья и одного Николаевщины в 15 метрах от границы задержали пограничники отдела "Тячев" совместно с оперативниками Мукачевского отряда и сотрудниками Нацполиции. Еще троих закарпатцев по информации местного жителя задержал пограничный наряд отделения "Хижа". А выходца с Донетчины задержал пограничный наряд отдела "Ділове", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще один житель Николаева был задержан военнослужащими отдела "Ужгород" Чопского пограничного отряда на границе со Словакией.
Пограничники отдела "Лужанка" совместно с сотрудниками СБУ остановили двух закарпатцев, пытавшихся незаконно перебраться в Венгрию.
За попытки незаконного пересечения государственной границы Украины на задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП.
Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения пограничники задержали 11 тыс. нарушителей границы, пытавшихся выехать вне пунктов пропуска, а 4 100 человек пытались пересечь границу с поддельными документами.
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Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
НеЗАКОННЕ?
А де той ЗАКОН, що забороняє перетин кордону?
Згідно Конституції підзаконні акти, що суперечать ЗАКОНАМ не є дійсними.
Наразі саме дії прикордонників є незаконними.
Військовий стан оголошується при загрозі війни. При настанні війни оголошується Стан Війни.
Але наш законотворець ненав'язливо то "переплутав".
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Детальніше: https://urst.com.ua/konstytucija/st-157
Це реально цирк. Юридичних підстав для затримання немає, оскільки тут відсутній склад правопорушення - нічого не порушено. Якщо у чуваків є мізки, то в суді дуже легко доведуть свою невинуватість.
До речі, в тій же Закарпатській області є дороги, які впритул ідуть з кордоном і альтернативних шляхів їм немає. Наприклад, Ділове-Солотвино та ін. Тобто всі хто рухаються по цій дорозі є правопорушниками з точки зору прикордонників.
2. 470 тис. працівників поліції, прокуратури - чому їх не мобілізовано? Їх можуть замінити ветеранами з фронту (і ця ротація буде тільки на краще для корумпованох поліції). Держава вже витратила гроші на їх навчання поводження зі зброєю.
3. 200 тис. "військових пенсіонерів" (з 40 років є пенси) чому не мобілізовані? Держава вже витратила гроші на їх навчання поводження зі зброєю.
4. Де розумна та багато-рівнева мотіваційна програма для того, щоб людина йшла на фронт у ЗСУ (гарантоване якісне навчання, можливість формувати свій підрозділ з побратимами як Kraken, використання особи за її навичками, показові кроки зі збереження життя воїнів: звільнення командирів, що не бередуть життя воїнів, забезпечення удосконалення тактик війська задля збереження воїнів, забезпечення дронами, набоями, etc.)?
Чому силою, а не розумними кроками наповнюють ЗСУ?