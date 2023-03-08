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10 нарушителей границы задержали на Закарпатье. ФОТО

кордон

За прошедшие сутки пограничники задержали 10 нарушителей, которые пытались незаконно попасть в Румынию, Венгрию и Словакию.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, семь мужчин, которым по возрасту ограничен выезд за пределы Украины во время мобилизации, были задержаны на украинско-румынском участке.

"В частности, двух жителей Закарпатья и одного Николаевщины в 15 метрах от границы задержали пограничники отдела "Тячев" совместно с оперативниками Мукачевского отряда и сотрудниками Нацполиции. Еще троих закарпатцев по информации местного жителя задержал пограничный наряд отделения "Хижа". А выходца с Донетчины задержал пограничный наряд отдела "Ділове", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один житель Николаева был задержан военнослужащими отдела "Ужгород" Чопского пограничного отряда на границе со Словакией.

Пограничники отдела "Лужанка" совместно с сотрудниками СБУ остановили двух закарпатцев, пытавшихся незаконно перебраться в Венгрию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Две группы уклонистов, которые планировали форсировать Тису, задержаны на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТО

За попытки незаконного пересечения государственной границы Украины на задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП.

10 нарушителей границы задержали на Закарпатье 01
10 нарушителей границы задержали на Закарпатье 02

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения пограничники задержали 11 тыс. нарушителей границы, пытавшихся выехать вне пунктов пропуска, а 4 100 человек пытались пересечь границу с поддельными документами.

Читайте: Дело экс-главы ГПСУ Цигикала и его подельников передано в суд, - САП

Госпогранслужба (6580) граница (5304) мобилизация (2812) Закарпатская область (2608)


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Топ комментарии
+19
Ось дурні . Жирні пики нікуда не тікають, до ЗСУ чомусь їх не беруть, а нагороди будь ласка
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08.03.2023 15:50 Ответить
+10
Стаття 33.
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

НеЗАКОННЕ?
А де той ЗАКОН, що забороняє перетин кордону?
Згідно Конституції підзаконні акти, що суперечать ЗАКОНАМ не є дійсними.

Наразі саме дії прикордонників є незаконними.
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08.03.2023 15:44 Ответить
+5
Если у власти останутся нынешние, зеленого отлива, и если Украина не уйдёт минимум на 15 лет под юрисдикцию лондонского суда - НИКАКИХ.
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08.03.2023 15:51 Ответить
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А где же ваше "ухилянти". Или журношлюхам стало стыдно.
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08.03.2023 15:39 Ответить
Заробитчане.Работы нету а людям нужно что то кушать
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08.03.2023 15:43 Ответить
яка перспектива у нашої молоді після перемоги ?
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08.03.2023 15:44 Ответить
Если у власти останутся нынешние, зеленого отлива, и если Украина не уйдёт минимум на 15 лет под юрисдикцию лондонского суда - НИКАКИХ.
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08.03.2023 15:51 Ответить
Не уверен на счет конкретно победы в том виде как ее тут многие представляют. Она может иметь много вариантов. Например дойти до моцквы или до границ 91 года. Когда говорят победа, простите меня, но это популизм
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08.03.2023 15:55 Ответить
А які перспективи потрібні вашій молоді?
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08.03.2023 16:13 Ответить
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08.03.2023 16:31 Ответить
Пане, Ви п'яні, чи Ви тверезі? Перспектива? А така перспектива-маєш фах-працюй на себе ( цього року теплу підлогу мені за 2 дні зробили 2 інженери, які беруть підряди на тепловодоканалізаційні роботи. 2 дні- 1000 доларів). Не хочеш працювати на себе-йди на підприємства, від пекарні-до зборки комп'ютерів. Не хочеш працювати в Україні-звиздуй закордон. Така перспектива. А Ви яку перспективу маєте ще на увазі?
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08.03.2023 19:49 Ответить
У меня только один вопрос: Если поймали 11 000, то сколько НЕ поймали?
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08.03.2023 15:44 Ответить
Якась дрібнота. Непонятної національності
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08.03.2023 15:44 Ответить
Стаття 33.
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

НеЗАКОННЕ?
А де той ЗАКОН, що забороняє перетин кордону?
Згідно Конституції підзаконні акти, що суперечать ЗАКОНАМ не є дійсними.

Наразі саме дії прикордонників є незаконними.
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08.03.2023 15:44 Ответить
у кого автомат - тот и закон!!! законы дикого Запада!!!
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08.03.2023 15:53 Ответить
Ти цитуєш закон, який діє у мирний час. В Україні зараз військовий стан. Під час військового стану деякі права громадян можуть бути обмежені - так записано в конституції. А Конституція - це основний закон у державі. До речі, жодний міднародний суд, типу з прав людини, не визнає що закриті кордони порушують твої права.
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08.03.2023 16:12 Ответить
Ні, не так.
Військовий стан оголошується при загрозі війни. При настанні війни оголошується Стан Війни.
Але наш законотворець ненав'язливо то "переплутав".
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08.03.2023 16:51 Ответить
Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Детальніше: https://urst.com.ua/konstytucija/st-157
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08.03.2023 17:23 Ответить
Цих вже точно мобілізують.
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08.03.2023 15:45 Ответить
Ось дурні . Жирні пики нікуда не тікають, до ЗСУ чомусь їх не беруть, а нагороди будь ласка
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08.03.2023 15:50 Ответить
Теперь понятно зачем создают гвардию наступа. будут кошмарить месное население бо рыбаки не справляются с мобилизацией
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08.03.2023 15:59 Ответить
"за 15 метрів від кордону затримали прикордонники відділу "Тячів""

Це реально цирк. Юридичних підстав для затримання немає, оскільки тут відсутній склад правопорушення - нічого не порушено. Якщо у чуваків є мізки, то в суді дуже легко доведуть свою невинуватість.

До речі, в тій же Закарпатській області є дороги, які впритул ідуть з кордоном і альтернативних шляхів їм немає. Наприклад, Ділове-Солотвино та ін. Тобто всі хто рухаються по цій дорозі є правопорушниками з точки зору прикордонників.
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08.03.2023 16:02 Ответить
Ви зайдіть телеграмм-канал великого поцтріота Андрюші Луганськог, там такі герої які хочу вибратись на свободу з країни-кнцлагеря.
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08.03.2023 16:39 Ответить
бегут граждане а их как кролей ловят и в клетку со статьей впридачу вот она свобода какая
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08.03.2023 17:35 Ответить
1. Де сплата дійсно великих коштів за те, що особа (зокрема - іноземець) йде на фронт у ЗСУ? 500+ тис грн? Чому не створений фонд олігархами для таких сплат? Це - гарантія того, що родина мобілізованого буде мати забезпечення. Така мотивація дозволить багатьом досвідченим воїнам погодитись приїхати та воювати.

2. 470 тис. працівників поліції, прокуратури - чому їх не мобілізовано? Їх можуть замінити ветеранами з фронту (і ця ротація буде тільки на краще для корумпованох поліції). Держава вже витратила гроші на їх навчання поводження зі зброєю.

3. 200 тис. "військових пенсіонерів" (з 40 років є пенси) чому не мобілізовані? Держава вже витратила гроші на їх навчання поводження зі зброєю.

4. Де розумна та багато-рівнева мотіваційна програма для того, щоб людина йшла на фронт у ЗСУ (гарантоване якісне навчання, можливість формувати свій підрозділ з побратимами як Kraken, використання особи за її навичками, показові кроки зі збереження життя воїнів: звільнення командирів, що не бередуть життя воїнів, забезпечення удосконалення тактик війська задля збереження воїнів, забезпечення дронами, набоями, etc.)?

Чому силою, а не розумними кроками наповнюють ЗСУ?
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08.03.2023 18:23 Ответить
Совки
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08.03.2023 20:07 Ответить
- Сбежать хотел, сам, без меня...
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08.03.2023 19:04 Ответить
 
 