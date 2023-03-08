10 порушників кордону затримали на Закарпатті. ФОТО

Минулої доби прикордонники затримали 10 порушників, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сімох чоловіків, яким за віком обмежено виїзд за межі України під час мобілізації, перепинили на українсько-румунській ділянці.

"Зокрема, двох жителів Закарпаття та одного Миколаївщини за 15 метрів від кордону затримали прикордонники відділу "Тячів" спільно з оперативниками Мукачівського загону та співробітниками Нацполіції. Ще трьох закарпатців за інформацією місцевого мешканця затримав прикордонний наряд відділення "Хижа". А вихідця з Донеччини затримав прикордонний наряд відділу "Ділове", - ідеться в повідомленні.

Крім того, ще одного жителя Миколаєва затримали військовослужбовці відділу "Ужгород" Чопського прикордонного загону на кордоні зі Словаччиною.

Прикордонники відділу "Лужанка" спільно зі співробітниками СБУ зупинили двох закарпатців, які намагалися незаконно перебратися в Угорщину.

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За спроби незаконного перетину державного кордону України на затриманих складено протоколи по ст. 204-1 КУпАП.





Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення прикоронники затримали 11 тис. порушників кордону, які намагались виїхати поза пунктами пропуску, а 4 100 осіб намагалися перетнути кордон з підробленими документами.

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