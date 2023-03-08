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10 порушників кордону затримали на Закарпатті. ФОТО

кордон

Минулої доби прикордонники затримали 10 порушників, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сімох чоловіків, яким за віком обмежено виїзд за межі України під час мобілізації, перепинили на українсько-румунській ділянці.

"Зокрема, двох жителів Закарпаття та одного Миколаївщини за 15 метрів від кордону затримали прикордонники відділу "Тячів" спільно з оперативниками Мукачівського загону та співробітниками Нацполіції. Ще трьох закарпатців за інформацією місцевого мешканця затримав прикордонний наряд відділення "Хижа". А вихідця з Донеччини затримав прикордонний наряд відділу "Ділове", - ідеться в повідомленні.

Крім того, ще одного жителя Миколаєва затримали військовослужбовці відділу "Ужгород" Чопського прикордонного загону на кордоні зі Словаччиною.

Прикордонники відділу "Лужанка" спільно зі співробітниками СБУ зупинили двох закарпатців, які намагалися незаконно перебратися в Угорщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на розгляд Ставки, - Данілов

За спроби незаконного перетину державного кордону України на затриманих складено протоколи по ст. 204-1 КУпАП.

10 порушників кордону затримали на Закарпатті 01
10 порушників кордону затримали на Закарпатті 02

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення прикоронники затримали 11 тис. порушників кордону, які намагались виїхати поза пунктами пропуску, а 4 100 осіб намагалися перетнути кордон з підробленими документами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дві групи ухилянтів, які планували форсувати Тису, затримано на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6138) кордон (4820) мобілізація (3117) Закарпатська область (2077)


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Топ коментарі
+19
Ось дурні . Жирні пики нікуда не тікають, до ЗСУ чомусь їх не беруть, а нагороди будь ласка
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08.03.2023 15:50 Відповісти
+10
Стаття 33.
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

НеЗАКОННЕ?
А де той ЗАКОН, що забороняє перетин кордону?
Згідно Конституції підзаконні акти, що суперечать ЗАКОНАМ не є дійсними.

Наразі саме дії прикордонників є незаконними.
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08.03.2023 15:44 Відповісти
+5
Если у власти останутся нынешние, зеленого отлива, и если Украина не уйдёт минимум на 15 лет под юрисдикцию лондонского суда - НИКАКИХ.
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08.03.2023 15:51 Відповісти
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А где же ваше "ухилянти". Или журношлюхам стало стыдно.
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08.03.2023 15:39 Відповісти
Заробитчане.Работы нету а людям нужно что то кушать
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08.03.2023 15:43 Відповісти
яка перспектива у нашої молоді після перемоги ?
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08.03.2023 15:44 Відповісти
Если у власти останутся нынешние, зеленого отлива, и если Украина не уйдёт минимум на 15 лет под юрисдикцию лондонского суда - НИКАКИХ.
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08.03.2023 15:51 Відповісти
Не уверен на счет конкретно победы в том виде как ее тут многие представляют. Она может иметь много вариантов. Например дойти до моцквы или до границ 91 года. Когда говорят победа, простите меня, но это популизм
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08.03.2023 15:55 Відповісти
А які перспективи потрібні вашій молоді?
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08.03.2023 16:13 Відповісти
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08.03.2023 16:31 Відповісти
Пане, Ви п'яні, чи Ви тверезі? Перспектива? А така перспектива-маєш фах-працюй на себе ( цього року теплу підлогу мені за 2 дні зробили 2 інженери, які беруть підряди на тепловодоканалізаційні роботи. 2 дні- 1000 доларів). Не хочеш працювати на себе-йди на підприємства, від пекарні-до зборки комп'ютерів. Не хочеш працювати в Україні-звиздуй закордон. Така перспектива. А Ви яку перспективу маєте ще на увазі?
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08.03.2023 19:49 Відповісти
У меня только один вопрос: Если поймали 11 000, то сколько НЕ поймали?
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08.03.2023 15:44 Відповісти
Якась дрібнота. Непонятної національності
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08.03.2023 15:44 Відповісти
Стаття 33.
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

НеЗАКОННЕ?
А де той ЗАКОН, що забороняє перетин кордону?
Згідно Конституції підзаконні акти, що суперечать ЗАКОНАМ не є дійсними.

Наразі саме дії прикордонників є незаконними.
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08.03.2023 15:44 Відповісти
у кого автомат - тот и закон!!! законы дикого Запада!!!
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08.03.2023 15:53 Відповісти
Ти цитуєш закон, який діє у мирний час. В Україні зараз військовий стан. Під час військового стану деякі права громадян можуть бути обмежені - так записано в конституції. А Конституція - це основний закон у державі. До речі, жодний міднародний суд, типу з прав людини, не визнає що закриті кордони порушують твої права.
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08.03.2023 16:12 Відповісти
Ні, не так.
Військовий стан оголошується при загрозі війни. При настанні війни оголошується Стан Війни.
Але наш законотворець ненав'язливо то "переплутав".
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08.03.2023 16:51 Відповісти
Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Детальніше: https://urst.com.ua/konstytucija/st-157
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08.03.2023 17:23 Відповісти
Цих вже точно мобілізують.
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08.03.2023 15:45 Відповісти
Ось дурні . Жирні пики нікуда не тікають, до ЗСУ чомусь їх не беруть, а нагороди будь ласка
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08.03.2023 15:50 Відповісти
Теперь понятно зачем создают гвардию наступа. будут кошмарить месное население бо рыбаки не справляются с мобилизацией
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08.03.2023 15:59 Відповісти
"за 15 метрів від кордону затримали прикордонники відділу "Тячів""

Це реально цирк. Юридичних підстав для затримання немає, оскільки тут відсутній склад правопорушення - нічого не порушено. Якщо у чуваків є мізки, то в суді дуже легко доведуть свою невинуватість.

До речі, в тій же Закарпатській області є дороги, які впритул ідуть з кордоном і альтернативних шляхів їм немає. Наприклад, Ділове-Солотвино та ін. Тобто всі хто рухаються по цій дорозі є правопорушниками з точки зору прикордонників.
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08.03.2023 16:02 Відповісти
Ви зайдіть телеграмм-канал великого поцтріота Андрюші Луганськог, там такі герої які хочу вибратись на свободу з країни-кнцлагеря.
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08.03.2023 16:39 Відповісти
бегут граждане а их как кролей ловят и в клетку со статьей впридачу вот она свобода какая
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08.03.2023 17:35 Відповісти
1. Де сплата дійсно великих коштів за те, що особа (зокрема - іноземець) йде на фронт у ЗСУ? 500+ тис грн? Чому не створений фонд олігархами для таких сплат? Це - гарантія того, що родина мобілізованого буде мати забезпечення. Така мотивація дозволить багатьом досвідченим воїнам погодитись приїхати та воювати.

2. 470 тис. працівників поліції, прокуратури - чому їх не мобілізовано? Їх можуть замінити ветеранами з фронту (і ця ротація буде тільки на краще для корумпованох поліції). Держава вже витратила гроші на їх навчання поводження зі зброєю.

3. 200 тис. "військових пенсіонерів" (з 40 років є пенси) чому не мобілізовані? Держава вже витратила гроші на їх навчання поводження зі зброєю.

4. Де розумна та багато-рівнева мотіваційна програма для того, щоб людина йшла на фронт у ЗСУ (гарантоване якісне навчання, можливість формувати свій підрозділ з побратимами як Kraken, використання особи за її навичками, показові кроки зі збереження життя воїнів: звільнення командирів, що не бередуть життя воїнів, забезпечення удосконалення тактик війська задля збереження воїнів, забезпечення дронами, набоями, etc.)?

Чому силою, а не розумними кроками наповнюють ЗСУ?
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08.03.2023 18:23 Відповісти
Совки
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08.03.2023 20:07 Відповісти
- Сбежать хотел, сам, без меня...
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08.03.2023 19:04 Відповісти
 
 