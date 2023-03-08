10 порушників кордону затримали на Закарпатті. ФОТО
Минулої доби прикордонники затримали 10 порушників, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, Угорщини та Словаччини.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сімох чоловіків, яким за віком обмежено виїзд за межі України під час мобілізації, перепинили на українсько-румунській ділянці.
"Зокрема, двох жителів Закарпаття та одного Миколаївщини за 15 метрів від кордону затримали прикордонники відділу "Тячів" спільно з оперативниками Мукачівського загону та співробітниками Нацполіції. Ще трьох закарпатців за інформацією місцевого мешканця затримав прикордонний наряд відділення "Хижа". А вихідця з Донеччини затримав прикордонний наряд відділу "Ділове", - ідеться в повідомленні.
Крім того, ще одного жителя Миколаєва затримали військовослужбовці відділу "Ужгород" Чопського прикордонного загону на кордоні зі Словаччиною.
Прикордонники відділу "Лужанка" спільно зі співробітниками СБУ зупинили двох закарпатців, які намагалися незаконно перебратися в Угорщину.
За спроби незаконного перетину державного кордону України на затриманих складено протоколи по ст. 204-1 КУпАП.
Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення прикоронники затримали 11 тис. порушників кордону, які намагались виїхати поза пунктами пропуску, а 4 100 осіб намагалися перетнути кордон з підробленими документами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
НеЗАКОННЕ?
А де той ЗАКОН, що забороняє перетин кордону?
Згідно Конституції підзаконні акти, що суперечать ЗАКОНАМ не є дійсними.
Наразі саме дії прикордонників є незаконними.
Військовий стан оголошується при загрозі війни. При настанні війни оголошується Стан Війни.
Але наш законотворець ненав'язливо то "переплутав".
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Детальніше: https://urst.com.ua/konstytucija/st-157
Це реально цирк. Юридичних підстав для затримання немає, оскільки тут відсутній склад правопорушення - нічого не порушено. Якщо у чуваків є мізки, то в суді дуже легко доведуть свою невинуватість.
До речі, в тій же Закарпатській області є дороги, які впритул ідуть з кордоном і альтернативних шляхів їм немає. Наприклад, Ділове-Солотвино та ін. Тобто всі хто рухаються по цій дорозі є правопорушниками з точки зору прикордонників.
2. 470 тис. працівників поліції, прокуратури - чому їх не мобілізовано? Їх можуть замінити ветеранами з фронту (і ця ротація буде тільки на краще для корумпованох поліції). Держава вже витратила гроші на їх навчання поводження зі зброєю.
3. 200 тис. "військових пенсіонерів" (з 40 років є пенси) чому не мобілізовані? Держава вже витратила гроші на їх навчання поводження зі зброєю.
4. Де розумна та багато-рівнева мотіваційна програма для того, щоб людина йшла на фронт у ЗСУ (гарантоване якісне навчання, можливість формувати свій підрозділ з побратимами як Kraken, використання особи за її навичками, показові кроки зі збереження життя воїнів: звільнення командирів, що не бередуть життя воїнів, забезпечення удосконалення тактик війська задля збереження воїнів, забезпечення дронами, набоями, etc.)?
Чому силою, а не розумними кроками наповнюють ЗСУ?