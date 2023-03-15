Экс-руководитель Одесской ОВА Марченко заявил, что возвращается на службу в ВСУ

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Максим Марченко планирует вернуться в ряды Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме.

"Борьба продолжается… и я считаю, что должен делать то, что умею лучше всего – убивать врагов и воевать ради будущего Украины. Надеюсь, что скоро я вернусь к своему любимому делу", - рассказал он.

Также Марченко поблагодарил президента Владимира Зеленского за предоставленную возможность руководить одной из лучших областей Украины.

"Высшей оценкой моей деятельности является то, когда жители нашей области писали или говорили: наш Марченко ... наш", - отметил экс-начальник ОГА.

Марченко возглавлял Одесскую ОГА с 1 марта 2022 года. В 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

С 2017 года он был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады. Военный принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины, награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.