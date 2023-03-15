Экс-руководитель Одесской ОВА Марченко заявил, что возвращается на службу в ВСУ
Бывший глава Одесской областной государственной администрации Максим Марченко планирует вернуться в ряды Вооруженных сил Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме.
"Борьба продолжается… и я считаю, что должен делать то, что умею лучше всего – убивать врагов и воевать ради будущего Украины. Надеюсь, что скоро я вернусь к своему любимому делу", - рассказал он.
Также Марченко поблагодарил президента Владимира Зеленского за предоставленную возможность руководить одной из лучших областей Украины.
"Высшей оценкой моей деятельности является то, когда жители нашей области писали или говорили: наш Марченко ... наш", - отметил экс-начальник ОГА.
Марченко возглавлял Одесскую ОГА с 1 марта 2022 года. В 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".
С 2017 года он был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады. Военный принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины, награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.
"Тут побачив радість щодо звільнення Максима Марченка. Кажуть, тепер він повернеться до війська знову командувати бригадою. Там, мовляв, його справжнє місце.
Я не вдаватимуся у подробиці кар'єри пана полковника у 28-й ОМБр, - хай про це кажуть його колишні підлеглі. Я про інше.
Пан Марченко не просто завалив справи, не впорався. За час його керівництва в ОВА розквітла махровим цвітом шалена корупція, шахрайство з гуманітаркою, розпродажем за безцінь комунального майна. Чи це я або ви призначали йому злодіїв-заступників із забороненої ОПЗЖ? Чи це я або ви примушували його системно чинити перепони волонтерським осередкам? Чи це я або ви не лише не заборонили доступ до інформації Гриневецькому, а й обрали його своїм наперсником і шептуном? Чи це я або ви завели шашні з Агафангелом і Ківаловим?
І цій людині ви вважаєте за можливе довірити командувати людьми на фронті? Людині, яка бува поласилася на засраний волонтерський джип? От просто довірите життя тисяч бійців, оперативну інформацію? Чи вам повилазило остаточно?"
Володимир Саркісян.
"Счас расскажу историю, на которую имею личное и моральное право.
В первые дни вторжения, я отдал свою личную Тайоту «Тундру», отдал тем, кто готовы были встречать русские танки, она и сейчас продолжает служить Неньке…
Ссылку дам в первом комменте.
Теперь к Максиму Марченко.
В порту стояли официальные Тойоты, Максим Марченко взял себе два джипа Ланд Круизер 300, цена каждого 3 млн.грн.
Зачем они ему ли нужны ?
В ОДА есть свой автопарк, но «понты дороже денег».
Но, нужно было узаконить изъятие.
Узаконить мог, только командующий ОК «Південь», Андрей Ковальчук.
Но, как мне говорят, он не подписывал відчуження авто дороже 500 тысяч гривен, так как государственный бюджет компенсировал владельцам изъятие.
Недоцільно і дорого для держави, так він відповів, на офіціальному листі від ОДА, с проханням узаконити користування джипами Максима Марченко…
Ну вот реально, зачем , блть?
Після того, як Кірюша Тімошенко, зам Ермака, спалился на отжатии гуманитарного джипа для своей жопы, машины вернули в салон, со скандалом, ибо вернули машины б/у…
Мы с вами ищем джипы , ищем на них деньги, а в это время, чиновники Ермака, считают, что могут возить своё тело в авто, за цену которого можно было бы купить шесть джипов для війська…, нет, двенадцать, ведь джипов было два…
Марченко Максим, дискредитирует тему Хунты), может в этом и есть смысл его назначения ?
По этой теме возбудилось ДБР, но они ж, не НАБУ…
И кстати, Максим, уже после задержания Муратова, ваш зам приходил с требованием отката в 7.5 процента, за оплату долга для бригад ТРО. Поставщик зарабатывает максимум процентов 1.5…
НАБУ
Вы, в этом ОДА, даже как организовать эффективную коррупцию не в состоянии ))).
Максим,съ*бывайтесь с этой должности, на фронт, пока есть такая возможность, даже ком. батом, ибо цунами, не воюющий батальон полицейских, а смесь всех факторов, для военных вы стали чужим, для коррупционеров стали марионеткой, для Киева, козлом на заклание, для гражданского общества, разочарованием …"
Наш молодца
попалам і в хлам!
ті хто ходив в совейську школу - точно не доживуть,
бо совейська привівка в них...
мо доробдлять хлопці як ми отакі зморщені козли не доробили...