Небольшие продвижения армии РФ в Бахмуте совершаются "большой ценой", - Милли

Россия имеет "небольшие тактические успехи" вокруг города Бахмута, но "большой ценой".

Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам Милли, сейчас в Бахмуте и вокруг него идут интенсивные бои, но в других местах на линии фронта произошли "значительные обмены артиллерийскими ударами, но ни одна из сторон не получила значительных преимуществ в маневре".

Милли в очередной раз отметил, что российские солдаты брошены на войну без "какой-либо синхронизированной координации и управления".

"Россия продолжает жестоко платить жизнями и военной техникой за свою войну по собственному выбору", - сказал он.