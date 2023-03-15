РУС
Небольшие продвижения армии РФ в Бахмуте совершаются "большой ценой", - Милли

Россия имеет "небольшие тактические успехи" вокруг города Бахмута, но "большой ценой".

Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам Милли, сейчас в Бахмуте и вокруг него идут интенсивные бои, но в других местах на линии фронта произошли "значительные обмены артиллерийскими ударами, но ни одна из сторон не получила значительных преимуществ в маневре".

Милли в очередной раз отметил, что российские солдаты брошены на войну без "какой-либо синхронизированной координации и управления".

Читайте также: Говорили о боеприпасах, технике и ПВО, - Залужный провел переговоры с Милли

"Россия продолжает жестоко платить жизнями и военной техникой за свою войну по собственному выбору", - сказал он.

Автор: 

+6
Ви трохи не за адресою звернулися. Міллі констатує факт, а ось за запаси *********** повинне турбуватися керівництво держави.
15.03.2023 21:42 Ответить
15.03.2023 21:42 Ответить
+6
тому що гроші пішли на асвальт для рашиских танків

15.03.2023 21:44 Ответить
15.03.2023 21:44 Ответить
+4
Міллі, а ти у курсі, що українським героям банально не вистачає американських ***********?
15.03.2023 21:40 Ответить
15.03.2023 21:40 Ответить
15.03.2023 21:38 Ответить
15.03.2023 21:38 Ответить
тому що:

15.03.2023 21:42 Ответить
15.03.2023 21:42 Ответить
Міллі, а ти у курсі, що українським героям банально не вистачає американських ***********?
15.03.2023 21:40 Ответить
15.03.2023 21:40 Ответить
Ви трохи не за адресою звернулися. Міллі констатує факт, а ось за запаси *********** повинне турбуватися керівництво держави.
15.03.2023 21:42 Ответить
15.03.2023 21:42 Ответить
Ага, а керівництву держави 30 років втюхивали, що зброя Україні не потрібна, треба роззброюватися, ще й низку договорів нав'язували. Може пора виправляти, те що наробили?
15.03.2023 21:48 Ответить
15.03.2023 21:48 Ответить
Керівництво України не Міллі вибирав....
15.03.2023 21:56 Ответить
15.03.2023 21:56 Ответить
Це так, усі роки, але й не без участі держдепу роззброювали Україну.
15.03.2023 21:57 Ответить
15.03.2023 21:57 Ответить
А ти, придур, не знаєш, що "мудрому наріду" через зомбоящик усі 30 років підсовували вибір між різними сортами лайна? Про тим законам, що це лайно й приймало? Якщо ти 30 років пиво бухало, ти що вважаєш, що усі такі тупі?
15.03.2023 22:14 Ответить
15.03.2023 22:14 Ответить
так, вважаю що ти тупий
15.03.2023 22:22 Ответить
15.03.2023 22:22 Ответить
То у дзеркало спочатку подивись на тупе обличчя, а мені на твоє вважаю - насрати. Зрозумів? Чи не дійшло?
15.03.2023 22:40 Ответить
15.03.2023 22:40 Ответить
До речі, а що керівництво держави побудувало хоч один снарядний завод з 2014 року?
15.03.2023 21:55 Ответить
15.03.2023 21:55 Ответить
тому що гроші пішли на асвальт для рашиских танків

15.03.2023 21:44 Ответить
15.03.2023 21:44 Ответить
а це дорога новенька для туристів Чорнобиль-Київ
зверніть увагу на дату - спішили, але встигли

15.03.2023 21:49 Ответить
15.03.2023 21:49 Ответить
...Лисичанськ-Бахмут
15.03.2023 21:52 Ответить
15.03.2023 21:52 Ответить
Ой, тна треба нас дурити, і до асфальту, грошенят на оборону не більше йшло, кловани тільки цю традицію подовжили, хоч і грошей навіть більше виділяли з бюджету. Усе у вільному доступі - якщо сумніви.
15.03.2023 21:51 Ответить
15.03.2023 21:51 Ответить
"до асвальту": Нептун, Вільха, Богдана... Нова армія
15.03.2023 22:14 Ответить
15.03.2023 22:14 Ответить
Бюджет по рокам відкрий і буде тобі "армія, мова , віра"....
15.03.2023 22:16 Ответить
15.03.2023 22:16 Ответить
це той військовий бюджет, який з 2019 р. НЕ виконувався, оборнзамовлення не було і гроші повертали на... Велике крадівництво ?
15.03.2023 22:28 Ответить
15.03.2023 22:28 Ответить
Гройсман: "Велике будівництво" - це подовження нашої програми "Капітальний ремонт країни"
15.03.2023 22:30 Ответить
15.03.2023 22:30 Ответить
військовий бюджет ЗЄлєнського на ось це ?

15.03.2023 22:31 Ответить
15.03.2023 22:31 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/244297-u_sotsmerehah_vidreaguvali_na_urochiste_vidkrittja_poroshenkom_dorohnjogo_znaku Тобі посилання надати на урочисте відкриття дорожнього знаку?
15.03.2023 22:35 Ответить
15.03.2023 22:35 Ответить
15.03.2023 22:49 Ответить
15.03.2023 22:49 Ответить
ой, а це міністр оборони рєзніков ?
чи рашиський агент ?

15.03.2023 22:51 Ответить
15.03.2023 22:51 Ответить
якщо хтось не зрозумів, то це ЗЄ-рєзніков "зміцнює" кордони України

На "Чонгарі" побудують хаб - підписали меморандум

Фото 05.05.2020
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019450-na-congari-pobuduut-hab-*********-memorandum.html
15.03.2023 22:54 Ответить
15.03.2023 22:54 Ответить
Хаб тут до чого? Є свідчення, що при будування хабу розмінували мости через Чонгар? Так виклади, уся Україна це питання задає, та не отримує.
15.03.2023 23:11 Ответить
15.03.2023 23:11 Ответить
"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
15.03.2023 23:58 Ответить
15.03.2023 23:58 Ответить
Я конкретно казав про мости на Чонгарі, а не взагалі там про якісь ділянки
16.03.2023 01:27 Ответить
16.03.2023 01:27 Ответить
Ну і до чого тут це? Я що, фанат клованів?
15.03.2023 22:52 Ответить
15.03.2023 22:52 Ответить
"Признание царица доказательств"
вышинский, сталінський прокурор
15.03.2023 22:56 Ответить
15.03.2023 22:56 Ответить
Щось ви..рало, само не зрозуміло що..., мабуть на більше звивин не має...
15.03.2023 23:05 Ответить
15.03.2023 23:05 Ответить
Ціна -- набирають свіженьких -- конвеиер .
15.03.2023 21:46 Ответить
15.03.2023 21:46 Ответить
Треба щоб фашисти рашисти отримали по пиці назавжди.
15.03.2023 21:49 Ответить
15.03.2023 21:49 Ответить
А яка ціна для українців його не хвилює? Особливо на тлі нестачі снарядів! До ''зєлєпузіків'' даже не апелюю-там запроданці відпрацьовують ''оманські договорняки''!
15.03.2023 21:50 Ответить
15.03.2023 21:50 Ответить
Хвилює, читайте Остіна
15.03.2023 23:04 Ответить
15.03.2023 23:04 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/udushenie-rossii-proishodit-za-schet-zhiznej-ukrainczev/ https://www.ponomaroleg.com/udushenie-rossii-proishodit-za-schet-zhiznej-ukrainczev/
15.03.2023 22:09 Ответить
15.03.2023 22:09 Ответить
Для України теж величезною ціною втрат найкращих синів і дочок ...
15.03.2023 22:16 Ответить
15.03.2023 22:16 Ответить
В паРаші не вважають це "великою ціною", тим паче, що більшість цих втрат зеки, отже, позбулися непотребу ще й зекономили, адже утилізувати їх дешевше, ніж десятками років тримати у в'язницях. А навіть якби всі ці втрати несла їх армія - на це їм теж начхати, бо вони всю свою історію завалюють ворогів власними трупами і вважають це нормою.
15.03.2023 22:31 Ответить
15.03.2023 22:31 Ответить
До речі, це та сама дебільна частина населення, яку й треба позбутися, бо на щось продуктивне не придатна, але й газові камери якось не прийнятні у 21 віці, а тут "Гойда"...
15.03.2023 22:44 Ответить
15.03.2023 22:44 Ответить
 
 