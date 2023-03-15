Небольшие продвижения армии РФ в Бахмуте совершаются "большой ценой", - Милли
Россия имеет "небольшие тактические успехи" вокруг города Бахмута, но "большой ценой".
Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
По словам Милли, сейчас в Бахмуте и вокруг него идут интенсивные бои, но в других местах на линии фронта произошли "значительные обмены артиллерийскими ударами, но ни одна из сторон не получила значительных преимуществ в маневре".
Милли в очередной раз отметил, что российские солдаты брошены на войну без "какой-либо синхронизированной координации и управления".
"Россия продолжает жестоко платить жизнями и военной техникой за свою войну по собственному выбору", - сказал он.
Топ комментарии
+6 Red_Sky_On
показать весь комментарий15.03.2023 21:42 Ответить Ссылка
+6 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий15.03.2023 21:44 Ответить Ссылка
+4 V #508818
показать весь комментарий15.03.2023 21:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зверніть увагу на дату - спішили, але встигли
чи рашиський агент ?
На "Чонгарі" побудують хаб - підписали меморандум
Фото 05.05.2020
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019450-na-congari-pobuduut-hab-*********-memorandum.html
вышинский, сталінський прокурор