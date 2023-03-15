За прошедшие двое суток жители 33 регионов России получили повестки
В сети появилась информация о том, что жители 33 регионов России получили повестки в армию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Астра.
Отмечается, что повестки получили жители уже 33 регионов РФ.
В списке: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Мурманская, Пензенская, Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Саратовская, Нижегородская, Омская, Челябинская, Тамбовская, Тверская, Архангельская, Владимирская, Московская, Ленинградская области, Красноярский, Краснодарский, Пермский края, Кабардино-Балкарская, Чувашская республики, Дагестан, Татарстан, Марий Эл, Коми, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, о второй волне мобилизации пока речь не идет. Военнослужащий может вручить повестку в случае, если гражданин не сообщил об изменении своих данных. Также мужчин могут вызвать в военкомат в период отбора на военные сборы.
"Военные сборы проводятся только на основании Указа президента (п. 9 Положения). Однако Указ не опубликован, поэтому призывать запасников на военные сборы сейчас - незаконно", - заявил Чиков.
То яка з них проводить мобілізацію?
И еще за Брянск-Богомаза(губернатор) заметили з мальчиком Федей в магазине одежды.
В "жиге-7" синей водитель был без документов,банковских карточек и без ключей от жилья. Подозревают какой то подвох.
На Самарских,Брянских,Белгородских телеграмканалах каждый день хоронят 4-5 убитых в Украине.
або багато загинуло вже, або нема населення, менше мільйона і роблять розриви, щоб через одну область...
Напрямок забігу- Турция, Грузія, Арменія та деякі країни Заходу.
Так як драпае параша ніхто ще не драпав.
Украіна тут «остання «. і це добре.
В Московії черги як втекти, а в украіні черги як записатися до фронту
Слава Героям!
Слава ЗСУ!
Слава Народу України!
В России Фролкину вменяют распространение «фейков» в составе организованной группы из корыстных побуждений. Приговор могут огласить уже 16 марта.))
Важко в таке повірити , але ...
Кацап - військовий зізнався в убивстві цивільного під час окупації Київщини , а йому кажуть - та нікого ти не вбивав , тобі все приснилось , і тому - тримай 6 років в'язниці .
Тобто - засудили за те що зізнався у вбивстві . Тепер я бачив - всьо ..
Чоловіків строять у чергу та колонами гонять на війну.
Що буде далі -200 чі 300, це вирішить ЗСУ.
Але, треба розуміти- москалі планують Довгу Війну. До останнего кацапа.
Тому стратегія України повинна бути готовою для цього сценарію.
думаютсчитают (нет, думать они не в состоянии), что если они безответсвенны по-природе и своему роду, то смогут избежать ответвености за свою рабскую позицию и безволие. Но в мире устроено так, что за все рано или поздно НАСТУПИТ РАСПЛАТА, и никто в том не виноват, кроме них самих и их нерадивых предков!
Мне никого не жалко не грудных, ни стариков (я и себя нежалею, если что не так, то значит сам виноват, выбор есть всегда), ответственость лежит НА ВСЕХ (даже тех, кто еще не родился)!