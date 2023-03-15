РУС
За прошедшие двое суток жители 33 регионов России получили повестки

В сети появилась информация о том, что жители 33 регионов России получили повестки в армию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Астра.

Отмечается, что повестки получили жители уже 33 регионов РФ.

В списке: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Мурманская, Пензенская, Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Саратовская, Нижегородская, Омская, Челябинская, Тамбовская, Тверская, Архангельская, Владимирская, Московская, Ленинградская области, Красноярский, Краснодарский, Пермский края, Кабардино-Балкарская, Чувашская республики, Дагестан, Татарстан, Марий Эл, Коми, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Читайте также: Мобилизованные россияне из Ямало-Ненецкого автономного округа, переброшенные на Донетчину, не хотят участвовать в боевых действиях, - Генштаб

По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, о второй волне мобилизации пока речь не идет. Военнослужащий может вручить повестку в случае, если гражданин не сообщил об изменении своих данных. Также мужчин могут вызвать в военкомат в период отбора на военные сборы.

"Военные сборы проводятся только на основании Указа президента (п. 9 Положения). Однако Указ не опубликован, поэтому призывать запасников на военные сборы сейчас - незаконно", - заявил Чиков.

армия РФ (20679) россия (97399) мобилизация (2908)
+10
А 4 кратних бігунів від призову у них там нема?
15.03.2023 21:48 Ответить
+8
Прокурор попросил суд приговорить российского военного Даниила Фролкина к 6 годам колонии по обвинению в распространении «фейков» об армии, пишут «Важные истории». В августе 2022 года журналисты опубликовали интервью, в котором он призналтся, что убил под Киевом мирного жителя
В России Фролкину вменяют распространение «фейков» в составе организованной группы из корыстных побуждений. Приговор могут огласить уже 16 марта.))

Важко в таке повірити , але ...
Кацап - військовий зізнався в убивстві цивільного під час окупації Київщини , а йому кажуть - та нікого ти не вбивав , тобі все приснилось , і тому - тримай 6 років в'язниці .
Тобто - засудили за те що зізнався у вбивстві . Тепер я бачив - всьо ..
15.03.2023 22:01 Ответить
+7
Тобто, пітун довів-таки, що у регіонах росії з м'ясом проблем немає!
Ги...
15.03.2023 21:45 Ответить
Александр Пушкин

Два чувства дивно близки нам…

Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.

1830 г.
15.03.2023 22:18 Ответить
в Конституции записали два названия - Российская Федерация и Россия
То яка з них проводить мобілізацію?
15.03.2023 23:07 Ответить
Читал по руссайтам шо хотят мобилизовать 400 тыс.
И еще за Брянск-Богомаза(губернатор) заметили з мальчиком Федей в магазине одежды.
В "жиге-7" синей водитель был без документов,банковских карточек и без ключей от жилья. Подозревают какой то подвох.
На Самарских,Брянских,Белгородских телеграмканалах каждый день хоронят 4-5 убитых в Украине.
15.03.2023 22:56 Ответить
звернув увагу, що брянської, самарської, волгоградської, костромської, псковської, новгородської, тульської, ярославської, смоленської областей немає...
або багато загинуло вже, або нема населення, менше мільйона і роблять розриви, щоб через одну область...
16.03.2023 00:40 Ответить
Вони всі у нас...
15.03.2023 21:52 Ответить
Тобто, ми чемпіони в цій справі.
15.03.2023 21:55 Ответить
авжеж
15.03.2023 22:28 Ответить
У них бьільш 1 мілліону бігунів закордон. Чоловіки з гарним здоров'ям.

Напрямок забігу- Турция, Грузія, Арменія та деякі країни Заходу.

Так як драпае параша ніхто ще не драпав.
Украіна тут «остання «. і це добре.

В Московії черги як втекти, а в украіні черги як записатися до фронту

Слава Героям!
Слава ЗСУ!
Слава Народу України!
16.03.2023 14:52 Ответить
до масквачей тоже добрались ). Прямо из Чертаново - на войну с натой. ))
15.03.2023 21:51 Ответить
Скоріш за все, у москві та пітері повістки вручали "панаєхавшим" з рашистським паспортом. "Ані жє русскіє!" і їх не шкода
15.03.2023 21:55 Ответить
нерєзіновую треба звільняти для нових господарів, чічі і даги нові господарі на кацапії.
15.03.2023 22:09 Ответить
Якого хера по автаномним акругам роздають повістки? Вони ж автаномніє акруга і самі мають вирішувати .
15.03.2023 22:15 Ответить
"едем мы дгуззья в дальние края, станем все двухсотыми и ты и я" ))
15.03.2023 21:57 Ответить
мало того, це ще й буде обтяжуючою обставиною, зізнання я маю на увазі.
15.03.2023 22:11 Ответить
15.03.2023 22:02 Ответить
Ху&ло збудував конвеєр… non stop.

Чоловіків строять у чергу та колонами гонять на війну.
Що буде далі -200 чі 300, це вирішить ЗСУ.

Але, треба розуміти- москалі планують Довгу Війну. До останнего кацапа.

Тому стратегія України повинна бути готовою для цього сценарію.
16.03.2023 01:33 Ответить
русня, тут ваші герої під Вугледаром у канаві здохли як стадо баранів, може вже пора щось робить чи ***** воно вам?
15.03.2023 22:11 Ответить
а яку державу вони думають захищати, коли вже самі говорять про розпад московії
15.03.2023 23:02 Ответить
Эта спецаперация агента ***** по дезинтеграции рабсеян.
15.03.2023 23:50 Ответить
У кацапів вибір є - можуть відмовитись бути окупантами і військовими злочинцями. У нас немає - доведеться окупантів знищувати і ставати героями. Важка робота. Противна. Але головне зробити її добре і в повному обсязі так щоб і через 100 років від слова "Україна" у кацапів починалась дефікація, а в колоніальних регіонах ********** виникало нестримне бажання вбити "руzкого московіта"...
16.03.2023 05:19 Ответить
Рабы империи думают считают (нет, думать они не в состоянии), что если они безответсвенны по-природе и своему роду, то смогут избежать ответвености за свою рабскую позицию и безволие. Но в мире устроено так, что за все рано или поздно НАСТУПИТ РАСПЛАТА, и никто в том не виноват, кроме них самих и их нерадивых предков!
Мне никого не жалко не грудных, ни стариков (я и себя нежалею, если что не так, то значит сам виноват, выбор есть всегда), ответственость лежит НА ВСЕХ (даже тех, кто еще не родился)!
16.03.2023 07:28 Ответить
 
 