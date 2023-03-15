За прошедшие двое суток жители 33 регионов России получили повестки

В сети появилась информация о том, что жители 33 регионов России получили повестки в армию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Астра.

Отмечается, что повестки получили жители уже 33 регионов РФ.

В списке: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Мурманская, Пензенская, Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Саратовская, Нижегородская, Омская, Челябинская, Тамбовская, Тверская, Архангельская, Владимирская, Московская, Ленинградская области, Красноярский, Краснодарский, Пермский края, Кабардино-Балкарская, Чувашская республики, Дагестан, Татарстан, Марий Эл, Коми, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, о второй волне мобилизации пока речь не идет. Военнослужащий может вручить повестку в случае, если гражданин не сообщил об изменении своих данных. Также мужчин могут вызвать в военкомат в период отбора на военные сборы.

"Военные сборы проводятся только на основании Указа президента (п. 9 Положения). Однако Указ не опубликован, поэтому призывать запасников на военные сборы сейчас - незаконно", - заявил Чиков.