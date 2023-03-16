РУС
Российских учителей обязали сдать не менее 200 рублей на войну. ДОКУМЕНТ

Из зарплаты учителей в РФ "добровольно" удержат не менее 200 рублей (96 грн) на войну.

Об этом сообщают российские соцсети, передает Цензор.НЕТ.

Такие бланки получили учителя школы в Усолье-Сибирское в Иркутской области.

Вместо "СВО" (так в России официально называют войну против Украины. – Ред.) в бланке указана "ВСО". Но отмечено, что деньги пойдут на покупку и доставку "оборудования, гуманитарных грузов" в зону "специальной военной операции".

Деньги, которые будут удерживаться с учителей, поступят на счет "Добровольческой пожарной охраны" Иркутской области.

Читайте также: 64% россиян не отменили бы начало так называемой "СВО", если бы вернулись в прошлое, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Российских учителей обязали сдать не менее 200 рублей на войну 01

россия (97399) школа (3052) учитель (500)
200 на груз 200
16.03.2023 09:08 Ответить
"Добровольные" взносы со смердов и тройные налоги с их работодателей - все как в старые добрые времена крепостного права.
16.03.2023 09:05 Ответить
какая на русни польза от учителей ... обучать дебилов занятие бессмысленное
16.03.2023 09:06 Ответить
Не треба не дооцінювати ворога. Мозку мало, але м'яса багато.
показать весь комментарий
16.03.2023 09:16 Ответить
Ці "вчителі" десятиліттями фальсифікують вибори на користь Окурка та його партій.
показать весь комментарий
16.03.2023 09:34 Ответить
наївно думати, що рашисти не здають гроші на війну,і там нема волонтерів. як приклад канал"дошдь" проколовся на цьому зборі. там так само від пенсіонера до піонєра здають гроші.
показать весь комментарий
16.03.2023 09:07 Ответить
По просьбе трудящихся?
показать весь комментарий
16.03.2023 09:08 Ответить
А хто не здасть по 200 фублів, той сам піде на війну.
показать весь комментарий
16.03.2023 09:13 Ответить
колективна мовчазна згода
показать весь комментарий
16.03.2023 09:17 Ответить
А шо так мало? З фанатів совка і "русского мира"по 100 тисяч з інших по 99999 і бажано щоденно.
То що виздихають з голоду не суттєво - вони всі мріють здохнути за великого Пу і Оркостан.
показать весь комментарий
16.03.2023 09:23 Ответить
Головне - примусити не заповнювати другу ______ у тексті заяви, щоб її міг заповнити той, хто цю заяву приймає.
Наприкінці місяця кацаповчителів на касі чекатиме сюрприз.
показать весь комментарий
16.03.2023 09:25 Ответить
а в савецкам саюзє так і жили. всі, не тільки вчителі.
показать весь комментарий
16.03.2023 09:35 Ответить
Марки всякі учні "купляли" на ДОСААФ(добровольноє содєйствіє армії, авіації, флоту).
показать весь комментарий
16.03.2023 09:42 Ответить
Пам'ятаю ,пам'ятаю, збирали як то у Совку в (фонд мира)
показать весь комментарий
16.03.2023 09:42 Ответить
По данным ведомства, в России работает более 625 тысяч воспитателей детсадов, более 1 миллиона 251 тысячи учителей, более 213 тысяч педагогов дополнительного образования.

Як раз на пів ракети "Кинжал".
показать весь комментарий
16.03.2023 10:02 Ответить
Волонтерство по русски
показать весь комментарий
16.03.2023 10:37 Ответить
 
 