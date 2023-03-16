Российских учителей обязали сдать не менее 200 рублей на войну. ДОКУМЕНТ

Из зарплаты учителей в РФ "добровольно" удержат не менее 200 рублей (96 грн) на войну.

Об этом сообщают российские соцсети, передает Цензор.НЕТ.

Такие бланки получили учителя школы в Усолье-Сибирское в Иркутской области.

Вместо "СВО" (так в России официально называют войну против Украины. – Ред.) в бланке указана "ВСО". Но отмечено, что деньги пойдут на покупку и доставку "оборудования, гуманитарных грузов" в зону "специальной военной операции".

Деньги, которые будут удерживаться с учителей, поступят на счет "Добровольческой пожарной охраны" Иркутской области.

