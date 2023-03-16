РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4082 посетителя онлайн
Новости Война
3 451 12

По всей Украине объявляли воздушную тревогу: В Беларуси взлетал МиГ-31 (обновлено)

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным "Беларускі Гаюн" с аэродрома Мачулищи вылетел МиГ-31, являющийся носителем ракет "Кинжал".

По состоянию на 10.36 объявлено об отбое воздушной тревоги.

Читайте также: Оккупанты сосредотачивают основные усилия на пяти направлениях, за сутки совершили 75 атак, - Генштаб

По всей Украине объявляли воздушную тревогу: В Беларуси взлетал МиГ-31 01

Автор: 

воздушная тревога (839)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Так, це повний пискець. Один бульболіт паралізує економіку України, по 3 рази на день. Я не можу добратися на роботу, бо дорога повз електростанцію, яку, звісно ж перекривають. В Києві зупиняють наземну гілку метро, транспорт, закривають магазини, установи. Ці тривоги тільки шкодять. А, найголовніше, буде як в тій казочці про хлопчика, який часто кричав про вовків. Люди позвикають до цих тривог, а коли буде реальна небезпека, ніхто нікуди не буде ховатись...
показать весь комментарий
16.03.2023 09:23 Ответить
+5
Один міг-31 може нести 1 (одну) ракету "кинжал".
То треба по всій Україні тривогу оголошувати? Аби зовсім покласти малий і середній бізнес?
показать весь комментарий
16.03.2023 09:14 Ответить
+4
Не розумію, чи не можна вирішити, нарешті, цю проблему? Один сраний літак задовбує всю країну.
показать весь комментарий
16.03.2023 09:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ех, де ж там ''партизани з мавіками''
показать весь комментарий
16.03.2023 09:11 Ответить
шуткуєте?
показать весь комментарий
16.03.2023 09:32 Ответить
Ну як завжди. Вийшов на балькон на перекур і завила тривога. Добре що встиг сходити за квітами для дружини.
показать весь комментарий
16.03.2023 09:11 Ответить
Кидаите курити -- може и тривог буде менше .
показать весь комментарий
16.03.2023 10:03 Ответить
Один міг-31 може нести 1 (одну) ракету "кинжал".
То треба по всій Україні тривогу оголошувати? Аби зовсім покласти малий і середній бізнес?
показать весь комментарий
16.03.2023 09:14 Ответить
Так, це повний пискець. Один бульболіт паралізує економіку України, по 3 рази на день. Я не можу добратися на роботу, бо дорога повз електростанцію, яку, звісно ж перекривають. В Києві зупиняють наземну гілку метро, транспорт, закривають магазини, установи. Ці тривоги тільки шкодять. А, найголовніше, буде як в тій казочці про хлопчика, який часто кричав про вовків. Люди позвикають до цих тривог, а коли буде реальна небезпека, ніхто нікуди не буде ховатись...
показать весь комментарий
16.03.2023 09:23 Ответить
це повний ідіотим..закривати магазини навіть у маленьких містах..позакривались а продавці сидять на місці..ти стукаєш відчиніть..продайте хліб а вони махають що тривога..абсурд і безглуздя закривати там де навіть і близько не прилітало
показать весь комментарий
16.03.2023 09:36 Ответить
Так позавчора тривога була аж 5 разів ,і коли вже в нас навчатьс я відрізняти учбовий політ від бойового.
показать весь комментарий
16.03.2023 10:07 Ответить
Не розумію, чи не можна вирішити, нарешті, цю проблему? Один сраний літак задовбує всю країну.
показать весь комментарий
16.03.2023 09:17 Ответить
👎👎👎
показать весь комментарий
16.03.2023 09:23 Ответить
❗️ Загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході.

🗄❗️ ЗРК С-300 (до 70-100км по наземним цілям від точки запуску).
🗄❗️ ОТРК «Іскандер» (до 500 км від точки запуску).
показать весь комментарий
16.03.2023 11:08 Ответить
Може пора вже роз###бати цей бульбашський аєродром к бісовій матері? Бо цьому ****###ву не буде ні кінця,ні краю.
показать весь комментарий
16.03.2023 11:10 Ответить
 
 