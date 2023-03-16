По всей Украине объявляли воздушную тревогу: В Беларуси взлетал МиГ-31 (обновлено)
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным "Беларускі Гаюн" с аэродрома Мачулищи вылетел МиГ-31, являющийся носителем ракет "Кинжал".
По состоянию на 10.36 объявлено об отбое воздушной тревоги.
То треба по всій Україні тривогу оголошувати? Аби зовсім покласти малий і середній бізнес?
🗄❗️ ЗРК С-300 (до 70-100км по наземним цілям від точки запуску).
🗄❗️ ОТРК «Іскандер» (до 500 км від точки запуску).