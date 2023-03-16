В Москве отменили большой концерт к годовщине оккупации Крыма, - росСМИ

Организаторы массовки отменили сбор участников на митинг-концерт в "Лужниках" в Москве, запланированный на 18 марта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на независимое российское издание Медуза.

Администратор группы в российской соцсети "Вконтакте" объяснил, что проводить концерт не рекомендовала из-за угрозы терактов "ФСН". Вероятно, речь идет о ФСО – Федеральной службе охраны.

Российское издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на близкий к Кремлю источник, что вместо большого концерта решили устроить ряд более мелких мероприятий: флешмобы, лекции и автопробеги.

