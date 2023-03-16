РУС
В Москве отменили большой концерт к годовщине оккупации Крыма, - росСМИ

газманов,путін

Организаторы массовки отменили сбор участников на митинг-концерт в "Лужниках" в Москве, запланированный на 18 марта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на независимое российское издание Медуза.

Администратор группы в российской соцсети "Вконтакте" объяснил, что проводить концерт не рекомендовала из-за угрозы терактов "ФСН". Вероятно, речь идет о ФСО – Федеральной службе охраны.

Российское издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на близкий к Кремлю источник, что вместо большого концерта решили устроить ряд более мелких мероприятий: флешмобы, лекции и автопробеги.

Смотрите также: В Москве вырубают заповедные парки и леса для установки ПВО, - The Insider. ФОТОрепортаж

концерт (404) Крым (26485) москва (3100) оккупация (10309) россия (97399)
+28
А чё такое? Говно уже в чемодан не влазит?
Кацапы, что там у вас за херня? Что с ипалом с коцертом?
16.03.2023 12:23 Ответить
+21
Баста, карапузікі, кончіліся танци!
16.03.2023 12:21 Ответить
+21
кабзон та задорнов відмовились виступати?...
16.03.2023 12:26 Ответить
Баста, карапузікі, кончіліся танци!
16.03.2023 12:21 Ответить
Уже нє так всьо адназначна і вєсєло...
16.03.2023 12:22 Ответить
"велике" почало мілкішати різко.
16.03.2023 12:24 Ответить
А я так чекав приліт пару українських Стрижів до стадіону до Лужніків до ***** до Московії
16.03.2023 12:25 Ответить
готують "тенець лебЄдєй" ?
16.03.2023 12:26 Ответить
Одні підари на фото...
16.03.2023 12:28 Ответить
Всі юристи. Русскіє.
16.03.2023 13:01 Ответить
І що, старі алкаші газманов, лєпс і расторгуєв не будуть волати? і двійник куйла не буде виступати перед "народом"? Оце так новина
16.03.2023 12:28 Ответить
СВО ідьот по плану...
16.03.2023 12:29 Ответить
Нічого, на наступний рік відсвяткують повернення Криму до України.
16.03.2023 12:29 Ответить
Доречі дехто з віськових каже, що Крим повернути не важко - рубанути міст і взяти в облогу. Головне - виперти кацапів з Півдня. А от дамбасс - то справжній геморой буде. Окопалися там намертво.
16.03.2023 12:35 Ответить
дело за малим - рубанути міст)
16.03.2023 23:01 Ответить
16.03.2023 12:34 Ответить
Може до кабздона на великий концерт усі поїдуть. Він вже зачекався.
16.03.2023 12:36 Ответить
А что случилось? Где весь треш и угар? В Крыму уже не по домашнему?
16.03.2023 12:46 Ответить
концерт у "Лужниках"

У "Нужниках"...
16.03.2023 12:48 Ответить
Чого ви даєте задню -- гуляите на всі гроші .
16.03.2023 12:55 Ответить
А що такое 😉
16.03.2023 12:56 Ответить
На канцерт нєкому пріходіть: всє ушли на фронт.
16.03.2023 13:03 Ответить
Путин вдруг понял, что он стар, а не суперстар.
16.03.2023 13:48 Ответить
А жаль! Как минимум два девиза для этого концерта уже есть: "Мамулечка, надо сваливать", "Так все было хорошо! По-домашнему" )))
16.03.2023 13:50 Ответить
Ни кто бы и не пришел - получить повестку на входе нет желающих.
16.03.2023 14:09 Ответить
Х....... не здоровиться, шамани шаманять поки що......
16.03.2023 14:20 Ответить
Як то він той мікрофон лизав!
16.03.2023 16:18 Ответить
 
 