В Москве отменили большой концерт к годовщине оккупации Крыма, - росСМИ
Организаторы массовки отменили сбор участников на митинг-концерт в "Лужниках" в Москве, запланированный на 18 марта.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на независимое российское издание Медуза.
Администратор группы в российской соцсети "Вконтакте" объяснил, что проводить концерт не рекомендовала из-за угрозы терактов "ФСН". Вероятно, речь идет о ФСО – Федеральной службе охраны.
Российское издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на близкий к Кремлю источник, что вместо большого концерта решили устроить ряд более мелких мероприятий: флешмобы, лекции и автопробеги.
