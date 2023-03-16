У Москві скасували великий концерт до річниці окупації Криму, - росЗМІ
Організатори масовки скасували збір учасників на мітинг-концерт у "Лужниках" у Москві, який був запланований на 18 березня.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на незалежне російське видання Медуза.
Адміністратор групи в російській соцмережі "Вконтакте" пояснив, що проводити концерт не рекомендувала через загрозу терактів "ФСН". Імовірно, йдеться про ФСО - Федеральну службу охорони.
Російське видання "Ведомости" повідомляє з посиланням на близьке до Кремля джерело, що замість великого концерту вирішили влаштувати ряд дрібніших заходів: флешмоби, лекції та автопробіги.
Топ коментарі
+28 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар16.03.2023 12:23 Відповісти Посилання
+21 Джон Зойдберг #328773
показати весь коментар16.03.2023 12:21 Відповісти Посилання
+21 piligrim
показати весь коментар16.03.2023 12:26 Відповісти Посилання
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Кацапы, что там у вас за херня? Что с
ипаломс коцертом?
У "Нужниках"...