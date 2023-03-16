У Москві скасували великий концерт до річниці окупації Криму, - росЗМІ

Організатори масовки скасували збір учасників на мітинг-концерт у "Лужниках" у Москві, який був запланований на 18 березня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на незалежне російське видання Медуза.

Адміністратор групи в російській соцмережі "Вконтакте" пояснив, що проводити концерт не рекомендувала через загрозу терактів "ФСН". Імовірно, йдеться про ФСО - Федеральну службу охорони.

Російське видання "Ведомости" повідомляє з посиланням на близьке до Кремля джерело, що замість великого концерту вирішили влаштувати ряд дрібніших заходів: флешмоби, лекції та автопробіги.

Також читайте: Росіяни вірять у контрнаступ України, це хороший знак. Вони вже сидять в обороні, зокрема у Криму, - Резніков