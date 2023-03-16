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Новини
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У Москві скасували великий концерт до річниці окупації Криму, - росЗМІ

газманов,путін

Організатори масовки скасували збір учасників на мітинг-концерт у "Лужниках" у Москві, який був запланований на 18 березня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на незалежне російське видання Медуза.

Адміністратор групи в російській соцмережі "Вконтакте" пояснив, що проводити концерт не рекомендувала через загрозу терактів "ФСН". Імовірно, йдеться про ФСО - Федеральну службу охорони.

Російське видання "Ведомости" повідомляє з посиланням на близьке до Кремля джерело, що замість великого концерту вирішили влаштувати ряд дрібніших заходів: флешмоби, лекції та автопробіги.

Також читайте: Росіяни вірять у контрнаступ України, це хороший знак. Вони вже сидять в обороні, зокрема у Криму, - Резніков

Автор: 

концерт (235) Крим (14199) москва (1266) окупація (6762) росія (66417)


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Топ коментарі
+28
А чё такое? Говно уже в чемодан не влазит?
Кацапы, что там у вас за херня? Что с ипалом с коцертом?
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16.03.2023 12:23 Відповісти
+21
Баста, карапузікі, кончіліся танци!
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16.03.2023 12:21 Відповісти
+21
кабзон та задорнов відмовились виступати?...
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16.03.2023 12:26 Відповісти
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Баста, карапузікі, кончіліся танци!
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16.03.2023 12:21 Відповісти
Уже нє так всьо адназначна і вєсєло...
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16.03.2023 12:22 Відповісти
А чё такое? Говно уже в чемодан не влазит?
Кацапы, что там у вас за херня? Что с ипалом с коцертом?
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16.03.2023 12:23 Відповісти
"велике" почало мілкішати різко.
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16.03.2023 12:24 Відповісти
А я так чекав приліт пару українських Стрижів до стадіону до Лужніків до ***** до Московії
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16.03.2023 12:25 Відповісти
кабзон та задорнов відмовились виступати?...
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16.03.2023 12:26 Відповісти
готують "тенець лебЄдєй" ?
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16.03.2023 12:26 Відповісти
Одні підари на фото...
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16.03.2023 12:28 Відповісти
Всі юристи. Русскіє.
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16.03.2023 13:01 Відповісти
І що, старі алкаші газманов, лєпс і расторгуєв не будуть волати? і двійник куйла не буде виступати перед "народом"? Оце так новина
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16.03.2023 12:28 Відповісти
СВО ідьот по плану...
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16.03.2023 12:29 Відповісти
Нічого, на наступний рік відсвяткують повернення Криму до України.
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16.03.2023 12:29 Відповісти
Доречі дехто з віськових каже, що Крим повернути не важко - рубанути міст і взяти в облогу. Головне - виперти кацапів з Півдня. А от дамбасс - то справжній геморой буде. Окопалися там намертво.
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16.03.2023 12:35 Відповісти
дело за малим - рубанути міст)
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16.03.2023 23:01 Відповісти
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16.03.2023 12:34 Відповісти
Може до кабздона на великий концерт усі поїдуть. Він вже зачекався.
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16.03.2023 12:36 Відповісти
А что случилось? Где весь треш и угар? В Крыму уже не по домашнему?
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16.03.2023 12:46 Відповісти
концерт у "Лужниках"

У "Нужниках"...
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16.03.2023 12:48 Відповісти
Чого ви даєте задню -- гуляите на всі гроші .
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16.03.2023 12:55 Відповісти
А що такое 😉
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16.03.2023 12:56 Відповісти
На канцерт нєкому пріходіть: всє ушли на фронт.
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16.03.2023 13:03 Відповісти
Путин вдруг понял, что он стар, а не суперстар.
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16.03.2023 13:48 Відповісти
А жаль! Как минимум два девиза для этого концерта уже есть: "Мамулечка, надо сваливать", "Так все было хорошо! По-домашнему" )))
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16.03.2023 13:50 Відповісти
Ни кто бы и не пришел - получить повестку на входе нет желающих.
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16.03.2023 14:09 Відповісти
Х....... не здоровиться, шамани шаманять поки що......
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16.03.2023 14:20 Відповісти
Як то він той мікрофон лизав!
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16.03.2023 16:18 Відповісти
 
 