Запад обсуждает предоставление Украине истребителей, - премьер Дании Фредериксен

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в четверг, комментируя решение Польши передать Киеву МиГ-29, заявила, что западные страны сейчас обсуждают возможность предоставления Украине современных истребителей.

Слова Фредериксен цитирует издание Jyllands-Posten, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Истребители уже давно являются просьбой со стороны Украины, и это то, что мы обсуждаем в кругу стран-союзников. Так что да, это то, что мы обсуждаем с нашими союзниками, и это то, что, как я знаю, рассматривается в группе союзников", - сказала она.

Фредериксен позже уточнила, что Дания также рассматривает возможность отправки в Украину своей авиации.

"Да, мы рассматриваем несколько разных аспектов и находимся в очень, очень тесном диалоге с нашими союзниками по этому вопросу. Больше я раскрыть не могу", – сказала датский премьер.

Поддерживают передачу Украине датских истребителей F-16 и в парламенте страны. В частности, представитель по вопросам обороны Консервативной партии Расмус Ярлов назвал их "очень важным оружием для защиты Украиной своего государства".

Воздушные силы Дании используют истребители F-16, но уже с осени 2023 года начнут заменять их на более современные F-35.

Свіженькі закони від зелемойських, 4210 та 8359, допоможуть припинити Заходу забивати голову цими дрібницями.
***** задоволене.
16.03.2023 19:39 Ответить
Сенатори обох партій США вимагають від міністра оборони Остіна, аби до кінця тижня він придумав як передати Україні F-16. Очевидно, натхнення сенаторам надав факт збиття русскімі СУ-27 американського безпілотника MQ-9 REAPER над міжнародними водами Чорного моря.

Я все ж таки балдію з русскіх. Ми голову сушили як вмовити Штати надати нам F-16, як тут русскіє вирішили покидати понти і самі мотивували Штати дати нам винищувачі. Вкотре цілком вигідну для них позицію Москва міняє на пацанське хизування.

Що поробиш? Ідіоти!

І так. Американський БПЛА збили русскіє, передати нам F-16 вимагають сенатори-американці, а чиєю заслугою стане передача винищувачув Україні? Звісно Зеленського. Я навіть не сумніваюся.
16.03.2023 19:17 Ответить
Таку інфу доцільно видавати тільки після того, як вся потрібна інфраструктура для такої складної системи зброї, як F-16 буде повністю готова в Україні, і коли цю готовність відчують рашисти, втрачаючи людей і техніку через авіаудари українських F-16.
Тільки після того, як.
16.03.2023 20:47 Ответить
16.03.2023 19:17 Ответить
Ніхто ф16 не дасть найближчим роком то це точно
16.03.2023 19:42 Ответить
Десантіс, ти?
16.03.2023 20:07 Ответить
ні, це Кірбі:

Рішення Польщі про літаки для України не змінює рішення США щодо передачі F-16, - Білий дім Джерело:
16.03.2023 21:08 Ответить
звісно, з цього погляду найоптимальнішим варіантом була б атака кацапів на флот у Перл Гарборі

хоча хто зна, чи цього б вистачило
16.03.2023 19:35 Ответить
якщо б штати так обговорювали допомогу срср, ми би зараз всі спілкувались німецькою
16.03.2023 19:38 Ответить
Свіженькі закони від зелемойських, 4210 та 8359, допоможуть припинити Заходу забивати голову цими дрібницями.
***** задоволене.
16.03.2023 19:39 Ответить
Когда будет инфа что нашу аэродромную инфраструктуру готовят под Ф-16 и другие типы НАТОвской авиационной техники, тогда и можно будет говорить не о "готовности", а о реальной передаче истребителей.
16.03.2023 19:42 Ответить
Таку інфу доцільно видавати тільки після того, як вся потрібна інфраструктура для такої складної системи зброї, як F-16 буде повністю готова в Україні, і коли цю готовність відчують рашисти, втрачаючи людей і техніку через авіаудари українських F-16.
Тільки після того, як.
16.03.2023 20:47 Ответить
про які "авіаудари" тут ходить?

фалкон-16 передусім є винищувачем для ефективного повітряного бою - його завдання не допускати кацапів до "авіаударів" по ЗСУ

може лабати також кацапські радари, щоправда
16.03.2023 21:12 Ответить
 
 