Запад обсуждает предоставление Украине истребителей, - премьер Дании Фредериксен

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в четверг, комментируя решение Польши передать Киеву МиГ-29, заявила, что западные страны сейчас обсуждают возможность предоставления Украине современных истребителей.

Слова Фредериксен цитирует издание Jyllands-Posten, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Истребители уже давно являются просьбой со стороны Украины, и это то, что мы обсуждаем в кругу стран-союзников. Так что да, это то, что мы обсуждаем с нашими союзниками, и это то, что, как я знаю, рассматривается в группе союзников", - сказала она.

Фредериксен позже уточнила, что Дания также рассматривает возможность отправки в Украину своей авиации.

"Да, мы рассматриваем несколько разных аспектов и находимся в очень, очень тесном диалоге с нашими союзниками по этому вопросу. Больше я раскрыть не могу", – сказала датский премьер.

Поддерживают передачу Украине датских истребителей F-16 и в парламенте страны. В частности, представитель по вопросам обороны Консервативной партии Расмус Ярлов назвал их "очень важным оружием для защиты Украиной своего государства".

Воздушные силы Дании используют истребители F-16, но уже с осени 2023 года начнут заменять их на более современные F-35.