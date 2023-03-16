Запад обсуждает предоставление Украине истребителей, - премьер Дании Фредериксен
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в четверг, комментируя решение Польши передать Киеву МиГ-29, заявила, что западные страны сейчас обсуждают возможность предоставления Украине современных истребителей.
Слова Фредериксен цитирует издание Jyllands-Posten, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Истребители уже давно являются просьбой со стороны Украины, и это то, что мы обсуждаем в кругу стран-союзников. Так что да, это то, что мы обсуждаем с нашими союзниками, и это то, что, как я знаю, рассматривается в группе союзников", - сказала она.
Фредериксен позже уточнила, что Дания также рассматривает возможность отправки в Украину своей авиации.
"Да, мы рассматриваем несколько разных аспектов и находимся в очень, очень тесном диалоге с нашими союзниками по этому вопросу. Больше я раскрыть не могу", – сказала датский премьер.
Поддерживают передачу Украине датских истребителей F-16 и в парламенте страны. В частности, представитель по вопросам обороны Консервативной партии Расмус Ярлов назвал их "очень важным оружием для защиты Украиной своего государства".
Воздушные силы Дании используют истребители F-16, но уже с осени 2023 года начнут заменять их на более современные F-35.
Я все ж таки балдію з русскіх. Ми голову сушили як вмовити Штати надати нам F-16, як тут русскіє вирішили покидати понти і самі мотивували Штати дати нам винищувачі. Вкотре цілком вигідну для них позицію Москва міняє на пацанське хизування.
Що поробиш? Ідіоти!
І так. Американський БПЛА збили русскіє, передати нам F-16 вимагають сенатори-американці, а чиєю заслугою стане передача винищувачув Україні? Звісно Зеленського. Я навіть не сумніваюся.
Рішення Польщі про літаки для України не змінює рішення США щодо передачі F-16, - Білий дім Джерело:
хоча хто зна, чи цього б вистачило
***** задоволене.
Тільки після того, як.
фалкон-16 передусім є винищувачем для ефективного повітряного бою - його завдання не допускати кацапів до "авіаударів" по ЗСУ
може лабати також кацапські радари, щоправда