Захід обговорює надання Україні винищувачів, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер, коментуючи рішення Польщі передати Києву МіГ-29, заявила, що західні країни зараз обговорюють можливість надання Україні сучасних винищувачів.

Слова Фредеріксен цитує видання Jyllands-Posten, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Винищувачі вже давно є проханням із боку України, і це те, що ми обговорюємо в колі країн-союзників. Тож так, це те, що ми обговорюємо з нашими союзниками, і це те, що, як я знаю, розглядається в групі союзників", – сказала вона.

Фредеріксен пізніше уточнила, що Данія також розглядає можливість відправлення в Україну своєї авіації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив прем’єр-міністра Данії Фредеріксен орденом княгині Ольги. ФОТО

"Так, ми розглядаємо кілька різних аспектів і перебуваємо в дуже, дуже тісному діалозі з нашими союзниками з цього питання. Більше я розкрити не можу", – сказала данська прем’єрка.

Підтримують передання Україні данських винищувачів F-16 і в парламенті країни. Зокрема, речник з питань оборони Консервативної партії Расмус Ярлов назвав їх "дуже важливою зброєю для захисту Україною своєї держави".

Повітряні сили Данії наразі використовують винищувачі F-16, але вже з осені 2023 року почнуть замінювати їх на більш сучасні F-35.