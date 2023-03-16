Захід обговорює надання Україні винищувачів, - прем’єрка Данії Фредеріксен
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер, коментуючи рішення Польщі передати Києву МіГ-29, заявила, що західні країни зараз обговорюють можливість надання Україні сучасних винищувачів.
Слова Фредеріксен цитує видання Jyllands-Posten, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Винищувачі вже давно є проханням із боку України, і це те, що ми обговорюємо в колі країн-союзників. Тож так, це те, що ми обговорюємо з нашими союзниками, і це те, що, як я знаю, розглядається в групі союзників", – сказала вона.
Фредеріксен пізніше уточнила, що Данія також розглядає можливість відправлення в Україну своєї авіації.
"Так, ми розглядаємо кілька різних аспектів і перебуваємо в дуже, дуже тісному діалозі з нашими союзниками з цього питання. Більше я розкрити не можу", – сказала данська прем’єрка.
Підтримують передання Україні данських винищувачів F-16 і в парламенті країни. Зокрема, речник з питань оборони Консервативної партії Расмус Ярлов назвав їх "дуже важливою зброєю для захисту Україною своєї держави".
Повітряні сили Данії наразі використовують винищувачі F-16, але вже з осені 2023 року почнуть замінювати їх на більш сучасні F-35.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я все ж таки балдію з русскіх. Ми голову сушили як вмовити Штати надати нам F-16, як тут русскіє вирішили покидати понти і самі мотивували Штати дати нам винищувачі. Вкотре цілком вигідну для них позицію Москва міняє на пацанське хизування.
Що поробиш? Ідіоти!
І так. Американський БПЛА збили русскіє, передати нам F-16 вимагають сенатори-американці, а чиєю заслугою стане передача винищувачув Україні? Звісно Зеленського. Я навіть не сумніваюся.
Рішення Польщі про літаки для України не змінює рішення США щодо передачі F-16, - Білий дім Джерело:
хоча хто зна, чи цього б вистачило
***** задоволене.
Тільки після того, як.
фалкон-16 передусім є винищувачем для ефективного повітряного бою - його завдання не допускати кацапів до "авіаударів" по ЗСУ
може лабати також кацапські радари, щоправда