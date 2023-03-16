УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10194 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
2 616 10

Захід обговорює надання Україні винищувачів, - прем’єрка Данії Фредеріксен

f16

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер, коментуючи рішення Польщі передати Києву МіГ-29, заявила, що західні країни зараз обговорюють можливість надання Україні сучасних винищувачів.

Слова Фредеріксен цитує видання Jyllands-Posten, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Винищувачі вже давно є проханням із боку України, і це те, що ми обговорюємо в колі країн-союзників. Тож так, це те, що ми обговорюємо з нашими союзниками, і це те, що, як я знаю, розглядається в групі союзників", – сказала вона.

Фредеріксен пізніше уточнила, що Данія також розглядає можливість відправлення в Україну своєї авіації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив прем’єр-міністра Данії Фредеріксен орденом княгині Ольги. ФОТО

"Так, ми розглядаємо кілька різних аспектів і перебуваємо в дуже, дуже тісному діалозі з нашими союзниками з цього питання. Більше я розкрити не можу", – сказала данська прем’єрка.

Підтримують передання Україні данських винищувачів F-16 і в парламенті країни. Зокрема, речник з питань оборони Консервативної партії Расмус Ярлов назвав їх "дуже важливою зброєю для захисту Україною своєї держави".

Повітряні сили Данії наразі використовують винищувачі F-16, але вже з осені 2023 року почнуть замінювати їх на більш сучасні F-35.

Автор: 

Данія (790) допомога (8483) літак (2981) Фредеріксен Метте (101)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Свіженькі закони від зелемойських, 4210 та 8359, допоможуть припинити Заходу забивати голову цими дрібницями.
***** задоволене.
показати весь коментар
16.03.2023 19:39 Відповісти
+4
Сенатори обох партій США вимагають від міністра оборони Остіна, аби до кінця тижня він придумав як передати Україні F-16. Очевидно, натхнення сенаторам надав факт збиття русскімі СУ-27 американського безпілотника MQ-9 REAPER над міжнародними водами Чорного моря.

Я все ж таки балдію з русскіх. Ми голову сушили як вмовити Штати надати нам F-16, як тут русскіє вирішили покидати понти і самі мотивували Штати дати нам винищувачі. Вкотре цілком вигідну для них позицію Москва міняє на пацанське хизування.

Що поробиш? Ідіоти!

І так. Американський БПЛА збили русскіє, передати нам F-16 вимагають сенатори-американці, а чиєю заслугою стане передача винищувачув Україні? Звісно Зеленського. Я навіть не сумніваюся.
показати весь коментар
16.03.2023 19:17 Відповісти
+2
Таку інфу доцільно видавати тільки після того, як вся потрібна інфраструктура для такої складної системи зброї, як F-16 буде повністю готова в Україні, і коли цю готовність відчують рашисти, втрачаючи людей і техніку через авіаудари українських F-16.
Тільки після того, як.
показати весь коментар
16.03.2023 20:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сенатори обох партій США вимагають від міністра оборони Остіна, аби до кінця тижня він придумав як передати Україні F-16. Очевидно, натхнення сенаторам надав факт збиття русскімі СУ-27 американського безпілотника MQ-9 REAPER над міжнародними водами Чорного моря.

Я все ж таки балдію з русскіх. Ми голову сушили як вмовити Штати надати нам F-16, як тут русскіє вирішили покидати понти і самі мотивували Штати дати нам винищувачі. Вкотре цілком вигідну для них позицію Москва міняє на пацанське хизування.

Що поробиш? Ідіоти!

І так. Американський БПЛА збили русскіє, передати нам F-16 вимагають сенатори-американці, а чиєю заслугою стане передача винищувачув Україні? Звісно Зеленського. Я навіть не сумніваюся.
показати весь коментар
16.03.2023 19:17 Відповісти
Ніхто ф16 не дасть найближчим роком то це точно
показати весь коментар
16.03.2023 19:42 Відповісти
Десантіс, ти?
показати весь коментар
16.03.2023 20:07 Відповісти
ні, це Кірбі:

Рішення Польщі про літаки для України не змінює рішення США щодо передачі F-16, - Білий дім Джерело:
показати весь коментар
16.03.2023 21:08 Відповісти
звісно, з цього погляду найоптимальнішим варіантом була б атака кацапів на флот у Перл Гарборі

хоча хто зна, чи цього б вистачило
показати весь коментар
16.03.2023 19:35 Відповісти
якщо б штати так обговорювали допомогу срср, ми би зараз всі спілкувались німецькою
показати весь коментар
16.03.2023 19:38 Відповісти
Свіженькі закони від зелемойських, 4210 та 8359, допоможуть припинити Заходу забивати голову цими дрібницями.
***** задоволене.
показати весь коментар
16.03.2023 19:39 Відповісти
Когда будет инфа что нашу аэродромную инфраструктуру готовят под Ф-16 и другие типы НАТОвской авиационной техники, тогда и можно будет говорить не о "готовности", а о реальной передаче истребителей.
показати весь коментар
16.03.2023 19:42 Відповісти
Таку інфу доцільно видавати тільки після того, як вся потрібна інфраструктура для такої складної системи зброї, як F-16 буде повністю готова в Україні, і коли цю готовність відчують рашисти, втрачаючи людей і техніку через авіаудари українських F-16.
Тільки після того, як.
показати весь коментар
16.03.2023 20:47 Відповісти
про які "авіаудари" тут ходить?

фалкон-16 передусім є винищувачем для ефективного повітряного бою - його завдання не допускати кацапів до "авіаударів" по ЗСУ

може лабати також кацапські радари, щоправда
показати весь коментар
16.03.2023 21:12 Відповісти
 
 