Послы G7 призывают Высший совет правосудия ускорить назначение членов ВККС

велика,сімка

Послы стран G7 призывают Высший совет правосудия оперативно назначить 16 членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 высоко оценивают прогресс, достигнутый конкурсной комиссией по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей, количество кандидатов было уменьшено до 32. Мы поощряем Высший совет правосудия оперативно назначить 16 членов через прозрачную процедуру, чтобы ВККС начала функционировать", - говорится в твиттере группы послов G7 в Украине. 

16.03.2023 20:57 Ответить
Цих ублюдків не закликати, а винищувати потрібно. Інакше правосуддя не буде ніколи.
16.03.2023 21:09 Ответить
В Україні не має правосуддя, але є Рада , а ВККС - чудова спілка видмивання коштів, хабарників, нероб, і корупціонерів яким платять такі ж коруповані судді за непритягнення. Дві чудові, задоволені життям спілки негідників
16.03.2023 21:24 Ответить
16.03.2023 21:51 Ответить
А эти члены, потом будут бегать к послам и жаловаться как Сытник? Я б тоже хотел работать под такой "крышей".
16.03.2023 22:04 Ответить
16.03.2023 23:54 Ответить
 
 