Послы G7 призывают Высший совет правосудия ускорить назначение членов ВККС

Послы стран G7 призывают Высший совет правосудия оперативно назначить 16 членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 высоко оценивают прогресс, достигнутый конкурсной комиссией по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей, количество кандидатов было уменьшено до 32. Мы поощряем Высший совет правосудия оперативно назначить 16 членов через прозрачную процедуру, чтобы ВККС начала функционировать", - говорится в твиттере группы послов G7 в Украине.

