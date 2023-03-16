Послы G7 призывают Высший совет правосудия ускорить назначение членов ВККС
Послы стран G7 призывают Высший совет правосудия оперативно назначить 16 членов Высшей квалификационной комиссии судей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Послы G7 высоко оценивают прогресс, достигнутый конкурсной комиссией по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей, количество кандидатов было уменьшено до 32. Мы поощряем Высший совет правосудия оперативно назначить 16 членов через прозрачную процедуру, чтобы ВККС начала функционировать", - говорится в твиттере группы послов G7 в Украине.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Скела
показать весь комментарий16.03.2023 20:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Elvis2
показать весь комментарий16.03.2023 21:09 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Maryna Triukhan
показать весь комментарий16.03.2023 21:24 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Перехватчик
показать весь комментарий16.03.2023 21:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Леша Ляшенко
показать весь комментарий16.03.2023 22:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий16.03.2023 23:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль