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Новини Правосуддя
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Посли G7 закликають Вищу раду правосуддя прискорити призначення членів ВККС

велика,сімка

Посли країн G7 закликають Вищу раду правосуддя оперативно призначити 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Посли G7 високо оцінюють прогрес, досягнутий конкурсною комісією з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, кількість кандидатів було зменшено до 32. Ми заохочуємо Вищу раду правосуддя оперативно призначити 16 членів через прозору процедуру, щоб ВККС почала функціонувати", - йдеться у твіттері групи послів G7 в Україні.

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Автор: 

G-7 G7 (1082) судова реформа (1462) юстиція (732) Вища рада правосуддя (583) ВККСУ (453)


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16.03.2023 20:57 Відповісти
Цих ублюдків не закликати, а винищувати потрібно. Інакше правосуддя не буде ніколи.
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16.03.2023 21:09 Відповісти
В Україні не має правосуддя, але є Рада , а ВККС - чудова спілка видмивання коштів, хабарників, нероб, і корупціонерів яким платять такі ж коруповані судді за непритягнення. Дві чудові, задоволені життям спілки негідників
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16.03.2023 21:24 Відповісти
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16.03.2023 21:51 Відповісти
А эти члены, потом будут бегать к послам и жаловаться как Сытник? Я б тоже хотел работать под такой "крышей".
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16.03.2023 22:04 Відповісти
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16.03.2023 23:54 Відповісти
 
 