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Посли G7 закликають Вищу раду правосуддя прискорити призначення членів ВККС
Посли країн G7 закликають Вищу раду правосуддя оперативно призначити 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Посли G7 високо оцінюють прогрес, досягнутий конкурсною комісією з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, кількість кандидатів було зменшено до 32. Ми заохочуємо Вищу раду правосуддя оперативно призначити 16 членів через прозору процедуру, щоб ВККС почала функціонувати", - йдеться у твіттері групи послів G7 в Україні.
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показати весь коментар16.03.2023 20:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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