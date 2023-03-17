Оккупанты сосредотачивают основные усилия на пяти направлениях, за сутки совершили более 70 атак, - Генштаб

За прошедшие сутки враг совершил более 70 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 17 марта по поводу российского вторжения.

Так, начались триста восемьдесят седьмые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате очередного обстрела Константиновки в Донецкой области ранены 6 гражданских граждан, повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Высока остается вероятность российских ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений российских ококкупационных войск. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Хриновка, Елино и Тимоновичи Черниговской области, Стариковое, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов Харьковской области. Среди них Стрелечья, Красное, Мороховец, Огурцово, Малая Волчья, Милово, Обуховка, Новомлынск, Кутьковка и Шевченково.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское, Невское и Белогоровка - Луганской и Спорное и Раздольевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. Отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Григоровка. Вражеские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам вблизи линии столкновения. Среди них Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки - 12. Все отбиты. Вражеским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Орловка, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонные действия. Обстреляны, в частности Красное, Волшебное, Новоданиловка, Преображенка, Степное и Новоселка Запорожской области, Михайловка, Новоалександровка, Качкаровка, Милово, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области и город Херсон.

Продолжается принудительная паспортизация населения занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь, российская оккупационная так называемая власть вместе с представителями российской федеральной налоговой службы запретила осуществлять любые выплаты и расчеты гражданам, не имеющих регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ. Его, в свою очередь, можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.

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Противник продолжает нести потери. Так, на территории Олешковской районной больницы временно занятой территории Херсонской области, на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно -ракетный комплекс на огневой позиции.