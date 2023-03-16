РУС
14 174 56

Россияне резали свинину на Коране и сжигали его, выдавая себя за украинских военных, - МИД предупредил об очередном фейке оккупантов. ФОТО

Российские захватчики сняли видео, на котором выдают себя за воинов ВСУ и режут свинину на Коране, чем оскорбляют Ислам и дискредитируют Украину.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В России сняли ролик, где неизвестные, выдавая себя за украинских военных, режут свинину на Коране и сжигают его страницы. Разговаривают на ломаном украинском и пользуются российским армейским ножом", - говорится в сообщении.

По словам Николенко, Россию необходимо осудить за оскорбление ислама с целью дискредитации Украины.

Российские пропагандисты создают фейковые аккаунты украинских военных, чтобы посеять уныние. ВИДЕО

Россияне резали свинину на Коране и сжигали его, выдавая себя за украинских военных, - МИД предупредил об очередном фейке оккупантов 01
Россияне резали свинину на Коране и сжигали его, выдавая себя за украинских военных, - МИД предупредил об очередном фейке оккупантов 02
Россияне резали свинину на Коране и сжигали его, выдавая себя за украинских военных, - МИД предупредил об очередном фейке оккупантов 03

+26
Покажіть це ірану ..
16.03.2023 15:33 Ответить
+18
*******-сатанинська недонація
16.03.2023 15:43 Ответить
+17
Мусульмане не дураки и так понятно что это путинскаие ФСБшники провокации устраивают
16.03.2023 15:33 Ответить
Покажіть це ірану ..
16.03.2023 15:33 Ответить
І що станеться? Іранці помруть від сорому за навмисно збитий український Boeing?
16.03.2023 15:53 Ответить
.... Звідки я знаю - що там станеться ..?? Просто - покажіть , і все ..
16.03.2023 15:56 Ответить
та я думаю, шо каци це вже давно показали. і не тільки Ірану, але і всім мусульманам, де є хоча би невеликі щанси завербувати абреків на джихад проти України. тепер нашим потрібно доказати всьому мусульманському світу, шо це є фейк і повернути це все проти тих свинособак.
16.03.2023 17:21 Ответить
Їм всерівно вони використовують віру тільки для утримання своєї влади і набору в терористичні групи...

Тому навіть якщо орки будуть відкрито це робити ті будуть сліпі і глухі...
16.03.2023 16:44 Ответить
Та Иран далеко.Можно своему ******* опухшему Дырдырову показать,как союзники московиты поплюжат их религию.
16.03.2023 16:45 Ответить
Мусульмане не дураки и так понятно что это путинскаие ФСБшники провокации устраивают
16.03.2023 15:33 Ответить
от я б не був би таким впевненим...
16.03.2023 15:46 Ответить
Це не для звичайних мусульман робилося. Є радикальні фанатики з "джихадом" замість мозку - саме на них це і розраховано.
16.03.2023 16:06 Ответить
Во уйопки....
16.03.2023 15:36 Ответить
цікаво це для кацапських мусульман зроблено чи для иншоземних, щоб залучати на війну дурників, які поведуться?

брехня на війні це нормально, брешуть всі, добре що ми розуміємо що це брехня, сподіваюся наші мусульманські партнери теж це розуміють.
16.03.2023 15:40 Ответить
Московити #обані,все як триста років тому.☹️
16.03.2023 15:40 Ответить
*******-сатанинська недонація
16.03.2023 15:43 Ответить
Ну зі сторінками спаленими я знайшов:

https://www.youtube.com/watch?v=vcVz5dR6K4k

А от з салом на Корані шось не можу..

P.S. Це суто заради ознайомлення.
16.03.2023 15:46 Ответить
Ось іще:

https://www.youtube.com/watch?v=9UJlL83JTZA
16.03.2023 15:49 Ответить
Дививсь зі сміхом до сліз. Так гарно в чорному кульочку спакували прямо з книжной лавки на арбатє. Ну а розмова акторів це "червона спека навиворіт", такого акценту просто не існує в жодній області, озвучка студійна з листочка. Ну хто в розмові вимовляє окремо кожне слово аж до окремої літери і звуку. Кароч москалі мочкалями
16.03.2023 15:53 Ответить
Ось канал на TikTok, де це виклали:

https://www.tiktok.com/@partic55
16.03.2023 16:03 Ответить
Тяжело сказать фейк или нет,такой суржик есть во многих восточных областях Украины,в принципе для фейка могли бы запросто нанять кого то из западной Украины,никаких проблем с этим нет,тут что то другое.
16.03.2023 22:14 Ответить
рьві
17.03.2023 01:29 Ответить
кастор і бумага - це 100 % українські слова ! це розраховано на неосвідчений азіатів прихильників сесер 2 .
16.03.2023 18:13 Ответить
Справжні мусульмани, особливо священослужителі , користуються кораном арабською. А тут гебня фоткає роzzпереклад під редакцією якогось акадєміка ран після цензури главлит ФСБ. Це для внутрішнього zебидла
16.03.2023 15:46 Ответить
"Дебилы , сэр!" У мусульман арабська мова у релігійних службах - все одно що для католиків - латинь Релігійні тексти та Коран у перекладі (а також читання молитов у мечеті іншими мовами) - це "єресь гріховна"!
16.03.2023 15:58 Ответить
Ничего подобного. Служба - да, все на Арабском. Но переводы на любой язык есть, они делаются в медресе. У меня Коран на Арабском и московитском, из Соборной мечети в Киеве, перевод Бакинской медресе.
16.03.2023 16:45 Ответить
Макс! Не плутай "офіціоз" із "популяризаторством" Я писав про офіційні тексти та релігійні служби
16.03.2023 16:50 Ответить
Коран всегда Коран, на любом языке.
16.03.2023 16:58 Ответить
Те саме казали й протестанти у Нідерландах про Біблію І їх за це спалювали на вогнищах!
16.03.2023 16:59 Ответить
Ну такое....я ж хоть и наполовину, но таки есть представитель Тюркского Мира. А Тюрки никогда религиозным фанатизмом не отличались, причем с самого начала распространения среди них Ислама. Ну, яркий пример - запрет на употребление продуктов ферментации лозы или зерна(алкоголь). Тюрки-кочевники и полукочевники такого тогда и не употребляли. А бухали кумыс и араку, которые из молока. Так шо они приняли Ислам, оставаясь при этом пьяницами.
16.03.2023 17:06 Ответить
Макс! Не ображайся - але ти погано знаєш історію власного народу! Тюрки, які вели напівкочовий сапосіб життя, вирощували просо і робили з нього брагу (просяне пиво) От його й пили Це був основний алкогольний напій, наприклад, у ногайців Причорномор"я Називали ногайці його "буза" Ще козаки кубанські - потомки запорожців, про це писали у 18 ст Також бузу варили і народи Північного Кавказу А "араку" ти з "архою" переплутав Арха - дійсно, горілка на основі молока Як її роблять, не знаю Казали, що нібито виготовляють перегонкою кумису

Арака́ (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA осет. Арахъ, Арахъхъ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA алкогольный напиток , изготовленный из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE зёрен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0 кукурузы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C ячменя или других https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B зерновых культур .

Средняя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2 крепость напитка составляет 25º.
16.03.2023 17:28 Ответить
OK, пристыдил. Кстати, кумыса захотелось, сегодня поставлю пару галлонов молока скисать. Я делаю из магазинного, процесс чуть иной, чем с классическим кумысом, но получается неплохо.
16.03.2023 17:33 Ответить
Пив кумис лише кілька разів В основному - на похмілля Знаєш - краще пива мізки "вирівнювало" Однак це було дуже давно - ще в молодості І "шубат" пив - те саме, але з верблюжого молока А бузу варив сам - експериментував Колись попалось просо в зерні Хотів зробить просяне пиво з сорго, але не знайшов достатньо зерна А потім бажання пропало Мені простіше польський "бімбер" вигнать (з картоплі) Продукт завжди під рукою Єдина проблема - найкращий виходить з мороженої картоплі А у нас сьогодні вночі вже було +4
16.03.2023 17:43 Ответить
Угу, кумыс - лучший антипохмелин в Мире. Бимбер я разок выгнал, чисто из научного интереса, не понравился категорически. Моя горилка "Загадочная" , которая из сборной ягодно-фруктовой падалицы, и то лучше.
16.03.2023 17:51 Ответить
А ти картоплю для нього чистив? Бо якщо просто картоплю нечищену використать - то точно "гімно" виходить Там же у шкірці "соланін" - отрута слабенька Я заморожував картоплю, а потім трохи розморожував Шкірка легко знімається - як з вареної в мундирі А потім робив по "класиці" Там же звичайний крохмаль, що при виморожуванні в цукор перетворюється
16.03.2023 17:58 Ответить
Чистил, но не подмороженную. Напевно, тут и была ошибка. Привкус какой-то непонятной сивухи, резкий и ярко выраженный. Даже после второй перегонки.
16.03.2023 18:00 Ответить
Картопля повинна буть проморожена до кінця - щоб була "камінною" А потім вносиш в тепле приміщення і розкладаєш в один шар на поліетиленовій плівці Вона через деякий час "мокріть" починає Тоді її обчищають і варять Її їсти можна - трохи нагадує батат (тільки без жилок) А на самогонку товчуть варену з водою і ставлять класичну брагу Дехто ще трохи цукру додає Зараз уже пропорції не пам"ятаю Десь записи повинні зберегтися
16.03.2023 18:08 Ответить
колись ті самі ідіоти різали свинину на газеті правда!
16.03.2023 16:01 Ответить
мусульмане со своим кораном,как тупой бык с красной тряпкой. католики и православные в этом плане более разумные,им пох,хоть сто библий спали или барана на ней зарежь...
16.03.2023 16:02 Ответить
Коли матів більше чим слів - це тільки московити
16.03.2023 16:24 Ответить
Свинину куди зручніще різати на констітуції расєйскої ********* або на партрєтє кадирова.. І горить воно краще..
16.03.2023 16:31 Ответить
довольно опасная провокация... кремлю легче будет искать наемников из числа мусульман...
16.03.2023 16:38 Ответить
сало жалько((денацифікували
16.03.2023 16:40 Ответить
думав, що тільки у нас жалько, по Супою. Скоро мабуть марелі зацвітуть.
16.03.2023 19:40 Ответить
Тупі какцапи, навіть фейк не можуть зробити.
16.03.2023 16:42 Ответить
Нещасні люди ці москалі, стільки гріха на них, а вони і далі себе карають.
16.03.2023 16:43 Ответить
Тупые рукожопые дикари
16.03.2023 16:48 Ответить
Те наши воины, чтобы пожарить шашлычки в хор погоду пошли у друзей чечен просить Коран? Очень редкая для Украины литература.
Не верю!
16.03.2023 16:50 Ответить
Есть очень простой и очень эффективный способ.

Пускай любое иранское, китайское, индийское, арабское и другое так называемое "союзническое" государство отправит своих журналистов со знанием языка, найдет местных журналистов со своей русяцкой рожей и пускай идут в любой город на Оркостане. В любой, в Рязань или в Челябинск, например. В Омск или даже Екатеринбург. И затем начнут показывать прохожим на улице фотографии своих трудящихся людей. Иранцев, китайцев, индусов, арабов, африканцев некоторых, из Мьянмы местных азиатов, например. И послушают, что кореные кацапы про них скажут. Там такой поток расизма и ксенофобии пойдет, просто сотни выражений вопиющей ненависти. Пускай сами послушают своими ушами, это не будет постановкой. Сразу закроют все вопросы. И это мнение простого народа на улице. 95% прохожих выразят настоящую нацистскую ненависть к унтерменшам.
16.03.2023 16:57 Ответить
NET PODLOSTİ,NA KOTORUYU NE SPOSOBNI ETI TVARI, SCITAYUSHIYE SEBYA LYUDMI
16.03.2023 17:05 Ответить
українцям для подібної чухні ніякої мотивації... а от витерти дупи(тільки в ектремальних умовах фронту, в нормальному житті той мотлох іде на розпалювання в камінах і грубах) разними пушкінами, лєнінами, портретами *****..., в самий раз.
16.03.2023 17:07 Ответить
Тімоті Снайдер
https://nv.ua/ukr/opinion/rosiya-graye-v-zhertvu-snayder-pro-te-yak-kreml-vikoristovuye-rusofobiyu-ostanni-novini-50311079.html Граючи в жертву
Виступ на Радбезі ООН, 14 березня 2023 року
Переклад історика https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/pfbid02Xyx6bDtsHYJBRqjHq76sowGo5zMKZKhErwaCtgz3G2a4aDu6C6oCMHxHAjmB2Zf4l Сергія Громенка

Пані та панове, я виступаю перед вами як історик регіону, як історик Східної Європи і, зокрема, як історик масових вбивств і політичних злодіянь. Я радий, що мене попросили поінформувати вас про використання терміну «русофобія» російськими державними діячами. Така дискусія може прояснити дещо про характер агресивної війни Росії в Україні та незаконної окупації Росією української території. Я скажу коротко і обмежуся двома моментами.

Моє перше зауваження полягає в тому, що шкода росіянам і російській культурі - це, перш за все, результат політики Російської Федерації. Якщо ми стурбовані збитком росіянам і російській культурі, то нас повинна непокоїти політика російської держави.

Моє друге зауваження полягатиме в тому, що термін «русофобія», який ми обговорюємо сьогодні, використовувався під час цієї війни як форма імперської пропаганди, в якій агресор претендує на роль жертви. Минулого року це послужило виправданням воєнних злочинів Росії в Україні.

Дозвольте мені почати з першого пункту. Передумова обговорення «русофобії», полягає в тому, що ми стурбовані заподіянням шкоди росіянам. Це передумова, яку я, безумовно, поділяю. Я поділяю занепокоєння щодо росіян. Я поділяю занепокоєння щодо російської культури. Згадаймо ж дії останнього року, що завдали найбільшої шкоди росіянам і російській культурі.

Я коротко назву десять.

1. Примушення найбільш творчих і продуктивних росіян до еміграції. Російське вторгнення в Україну призвело до того, що близько 750 000 росіян покинули Росію, включаючи деяких з найбільш творчих і продуктивних людей. Це непоправна шкода російській культурі, і це результат російської політики.

2. Знищення незалежної російської журналістики, щоб росіяни не могли знати навколишній світ. Це теж російська політика, і вона завдає непоправної шкоди російській культурі.

3. Загальна цензура і придушення свободи слова в Росії. В Україні ви можете говорити все, що хочете, російською або українською. В Росії -ні.

Якщо ви стоїте в Росії з плакатом «Ні війні», вас заарештують і, скоріш за все, посадять. Якщо ви стоїте в Україні з плакатом «Ні війні», якою б мовою він не був, з вами нічого не трапиться. Росія - країна однієї основної мови, де мало що можна говорити. Україна - країна двох мов, де можна говорити що завгодно.

Коли я відвідую Україну, люди повідомляють мені про воєнні злочини Росії, використовуючи обидві мови, українську чи російську, як їм зручніше.

4. Атака на російську культуру шляхом цензури шкільних підручників, ослаблення вітчизняних культурних установ, знищення музеїв і неурядових організацій, що займаються російською історією. Все це політика Росії.

5. Збочення пам'яті про Другу світову війну шляхом ведення агресивних воєн у 2014 та 2022 роках, тобто позбавлення всіх майбутніх поколінь росіян цієї спадщини. Такою є російська політика. Вона завдала великої шкоди російській культурі.

6. Приниження російської культури в усьому світі й кінець того, що раніше називалося «русскім міром» за кордоном. Раніше в Україні було багато людей, які ставилися дружелюбно до Росії та російської культури. Цьому поклали край два російські вторгнення. Ці вторгнення були політикою російської держави.

7. Масові вбивства російськомовних в Україні. В результаті російської агресивної війни в Україні загинуло більше носіїв російської мови, ніж в результаті будь-якої іншої дії на сьогоднішній день.

8. Вторгнення Росії в Україну призвело до масової загибелі російських громадян, що воювали як солдати в її агресивній війні. Близько 200 000 росіян загинули або отримали каліцтва. Це, звичайно, просто російська політика. Це російська політика - відправляти молодих росіян помирати в Україну.

9. Воєнні злочини, травма і почуття провини. Ця війна означає, що покоління молодих росіян, тих, хто виживе, буде замішане у воєнних злочинах і на все життя буде оповите травмою і почуттям провини. Це велика шкода для російської культури.

Вся ця шкода росіянам і російській культурі була завдана самим російським урядом, в основному упродовж останнього року. Тож, якби ми були щиро стурбовані збитком для росіян, ми б задумалися про це. Але, можливо, найгірша російська політика по відношенню до росіян - остання.

10. Постійне навчання росіян переконанню, що геноцид - це нормально. Ми бачимо це в неодноразових заявах президента Росії про те, що України не існує. Ми бачимо це у фантазіях про геноцид у російських державних ЗМІ. Ми бачимо це протягом року, коли державне телебачення щодня виходить на мільйони або десятки мільйонів громадян Росії. Ми бачимо це, коли російське державне телебачення представляє українців свинями. Ми бачимо це, коли російське державне телебачення представляє українців паразитами. Ми бачимо це, коли російське державне телебачення представляє українців хробаками. Ми бачимо це, коли російське державне телебачення представляє українців сатаністами або упирями. Ми бачимо це, коли російське державне телебачення заявляє, що українських дітей потрібно топити. Ми бачимо це, коли російське державне телебачення заявляє, що українські будинки потрібно спалювати разом з людьми всередині. Ми бачимо це, коли люди з'являються на російському державному телебаченні і кажуть: «Їх взагалі не повинно бути. Ми повинні їх розстріляти». Ми бачимо це, коли хтось з'являється на російському державному телебаченні і каже: «Ми вб'ємо 1 мільйон, ми вб'ємо 5 мільйонів, ми можемо знищити вас усіх», - маючи на увазі всіх українців.

Отже, якби ми були щиро стурбовані шкодою для росіян, то ми були б стурбовані тим, що російська політика робить з росіянами. Твердження про те, що українці є «русофобами», є ще одним елементом розпалювання російської мови ненависті на російському державному телебаченні. У російських ЗМІ ці та інші твердження про українців змішуються з твердженням, що українці - русофоби. Так, наприклад, у виступі на російському державному телебаченні, де спікер запропонував знищити всіх українців, він аргументував це тим, що їх усіх треба винищувати, тому що вони проявляють «русофобію».

Твердження про те, що українців потрібно вбивати, тому що у них психічне захворювання, відоме як «русофобія», шкідливе для росіян, тому що воно виховує їх у дусі геноциду. Але, звичайно, таке твердження набагато гірше для українців.

Це підводить мене до другого пункту. Термін «русофобія» - це риторична стратегія, відома нам з історії імперіалізму.

Коли імперія нападає, імперія стверджує, що вона є жертвою. Риторика про те, що українці якимось чином є «русофобами», використовується російською державою для виправдання агресивної війни. Мова дуже важлива. Але найбільше важлива обстановка, в якій вона використовується. Ось ця обстановка: російське вторгнення в саму Україну, руйнування цілих українських міст, страта українських місцевих лідерів, насильницька депортація українських дітей, переміщення майже половини українського населення, руйнування сотень лікарень і тисяч шкіл, навмисне припинення подачі води і тепла в зимовий час. Такою є обстановка. Це те, що відбувається насправді.

Термін «русофобія» використовується в цій обстановці для просування твердження про те, що імперська держава є жертвою, навіть незважаючи на те, що імперська держава, Росія, веде жорстоку війну. Це історично типова поведінка. Імперська влада дегуманізує фактичну жертву і сама претендує на те, щоб бути жертвою. Коли жертва (в даному випадку Україна) виступає проти нападу, вбивства, колонізації, імперія каже, що хотіти, щоб її залишили в спокої, нерозумно, це хвороба. Це «фобія».

Це твердження про те, що жертви ірраціональні, що вони «фобні», що вони мають «фобію», має на меті відвернути увагу від реального досвіду жертв у реальному світі, який, звісно, є досвідом агресії, війни та жорстокості. Термін «русофобія» - це імперська стратегія, спрямована на те, щоб перевести тему з реальної агресивної війни на почуття агресорів, тим самим підважуючи існування і досвід людей, яким заподіяно найбільшої шкоди. Імперіаліст каже: «Ми тут єдині люди. Ми-справжні жертви. І наші ображені почуття означають більше, ніж життя і
16.03.2023 17:09 Ответить
Імперіаліст каже: «Ми тут єдині люди. Ми-справжні жертви. І наші ображені почуття означають більше, ніж життя інших людей».

Тепер воєнні злочини Росії в Україні можуть бути і будуть оцінюватися за українським законодавством, тому що вони відбуваються на українській території, і за міжнародним правом. Неозброєним оком видно, що йде агресивна війна, злочини проти людяності та геноцид.

Вживання слова «русофобія» в цій ситуації, твердження про те, що українці психічно хворі, а не переживають звірства, є колоніальною риторикою. Це служить частиною більш широкої практики розпалювання ненависті. Ось чому ця сесія важлива: вона допомагає нам побачити знавіснілі висловлювання Росії про геноцид. Ідея про те, що в українців є хвороба під назвою «русофобія», використовується в якості аргументу для їхнього знищення, поряд з аргументами про те, що вони паразити, сатаністи і так далі.

Твердження, що ви жертва, коли насправді ви агресор, не є захистом. Насправді це частина злочину. Розпалювання ненависті, спрямоване проти українців, не є частиною захисту Російської Федерації або її громадян. Це елемент злочинів, які російські громадяни скоюють на українській території. У цьому сенсі, скликавши це засідання, російська держава знайшла новий спосіб зізнатися у воєнних злочинах. Дякую вам за вашу увагу.

Опубліковано з дозволу автора. Уперше надруковано на https://snyder.substack.com/p/playing-the-victim snyder.substack.com

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу https://t.me/nv_opinion Погляди NV

https://nv.ua/ukr/opinion/rosiya-graye-v-zhertvu-snayder-pro-te-yak-kreml-vikoristovuye-rusofobiyu-ostanni-novini-50311079.html
16.03.2023 17:11 Ответить
Послать это предупреждение в посольства всех стран, начиная с Ирана, Турции и Азербайджана...
16.03.2023 17:49 Ответить
Я сам мусульманин и знаю что раша на такое способна, потому что такое они вытворяли в войне против чеченцев,они оскорбляли Коран, оскорбляли, пророка и также оскорбляли мусульман, очень даже не пристойно,в россии ни когда не было уважения не к Исламу ни к мусульман
16.03.2023 18:24 Ответить
Краще наклали б на портрет Х...... о то була хохма. Квадратночелюстні і лишнєхромосомні - ну що з них взяти.
28.03.2023 14:33 Ответить
 
 