Россияне резали свинину на Коране и сжигали его, выдавая себя за украинских военных, - МИД предупредил об очередном фейке оккупантов. ФОТО

Российские захватчики сняли видео, на котором выдают себя за воинов ВСУ и режут свинину на Коране, чем оскорбляют Ислам и дискредитируют Украину.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В России сняли ролик, где неизвестные, выдавая себя за украинских военных, режут свинину на Коране и сжигают его страницы. Разговаривают на ломаном украинском и пользуются российским армейским ножом", - говорится в сообщении.

По словам Николенко, Россию необходимо осудить за оскорбление ислама с целью дискредитации Украины.

